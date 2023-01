La diva de Pushpa 2, Rashmika Mandanna, parle de ses démons d’enfance : “J’avais l’habitude de m’enfermer et de pleurer pendant des heures”

Rashmika Mandanna cimente sa carrière à travers le Sud et Bollywood. Sa base de fans a augmenté dans tout le pays après Pushpa où elle a joué le personnage populaire Srivalli. Après le succès de Pushpa : The Rise, l’actrice a déjà fait 2 films de Bollywood. Alors qu’elle faisait la promotion de sa dernière sortie Mission Majnu, l’actrice a parlé de son traumatisme d’enfance.

L’actrice de Kirik Party ne réagit pas à la négativité bien qu’elle ait toujours reçu des trolls. Mandanna parvient à garder toujours un visage souriant et elle dit qu’elle a appris à vivre heureuse à un jeune âge. Elle a en outre révélé qu’elle avait rencontré de nombreux problèmes dans son enfance lorsqu’elle vivait loin de chez elle dans une auberge.

Il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes à un jeune âge ou qui ont eu une enfance traumatisée. Parmi eux se trouve Rashmika Mandanna mais elle a surmonté son problème et s’est battue contre lui. L’actrice de 26 ans a révélé qu’elle avait des problèmes de communication qui ont causé des malentendus. En raison d’une mauvaise communication, elle ne pouvait pas s’entendre avec les autres enfants de son âge. Les gens l’ont mal comprise et en conséquence, elle s’est enfermée dans une pièce et a pleuré pendant des heures.

Mais elle n’était pas seule, sa mère se tenait à ses côtés et l’a calmée. Elle a révélé qu’elle avait l’habitude de partager tous ses problèmes avec sa mère. Elle a dit que sa mère l’a toujours aidée à comprendre tous ses problèmes. Mandanna appelle sa mère sa plus grande force car elle a toujours été là pour elle.

Côté travail, Rashmika Mandanna a sorti deux films cette année. L’un est un film tamoul intitulé Varisu tandis qu’un autre est Mission Majnu à Bollywood, les deux font actuellement parler de la ville. Varisu a franchi la barre des 100 crores au box-office tandis que Mission Majnu a reçu des critiques élogieuses. Elle a joué aux côtés de Thalapathy Vijay dans le drame d’action tamoul et a partagé l’écran avec Siddharth Malhotra dans un film Netflix.

Ensuite dans le pipeline, elle a une suite très attendue de Pushpa intitulée Pushpa 2: The Rule aux côtés d’Allu Arjun. Elle a un autre film de Bollywood dans le minou et celui-ci est avec Ranbir Kapoor. Les deux sont jumelés opposés dans Animal de Sandeep Reddy Vanga.