La diva de la WWE Charlotte Flair réagit aux débuts d’AEW du fiancé Andrade El Idolo

Après la dernière série de « nettoyage de printemps » de la WWE qui a vu de nombreux noms notables sortir la semaine dernière, une autre grande surprise a choqué All Elite Wrestling (AEW) et les fans de la WWE, alors que l’ancienne superstar de la WWE Andrade El Idolo a fait ses débuts dans l’épisode d’hier soir. de AEW Dynamite. L’ancienne superstar de la WWE qui était à la WWE depuis 2015, avait demandé une sortie en mars de cette année. Cependant, sa libération a été refusée par la société ce mois-ci, mais ils l’ont libéré une fois que WWE Fastlane a conclu.

Le lutteur professionnel mexicain a été présenté par Vickie Guerrero et il n’a pas fallu longtemps pour que les plateformes de médias sociaux s’illuminent de réactions après les débuts. Cela incluait celui de la fiancée de la superstar Charlotte Flair, qui n’aurait pas pu être plus ravie de le voir briller et a réagi avec une multitude d’émojis et de cœurs en pleurs.

Voir ici :

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️— Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) 5 juin 2021

Le post de la reine a recueilli plus de 20 000 likes et de nombreux commentaires d’utilisateurs intéressants. Beaucoup ont souhaité au couple des « félicitations », tandis que d’autres ont réagi avec des synonymes de « génial ».

Les débuts dramatiques d’El Idolo ont eu lieu pendant le segment de bienvenue de Mark Henry, lorsque Vickie Guerrero a interrompu l’interview d’Henry pour présenter El Idolo comme son nouveau client. Dans sa promo d’ouverture, le débutant d’AEW a clairement indiqué qu’il prévoyait de devenir le nouveau visage d’AEW.

Regardez-le ici :

Dans un tweet suivant, AEW a partagé une affiche mettant en vedette le lutteur mexicain et a écrit « Bienvenue dans l’équipe ».

Pendant ce temps, El Idolo avait commencé à courir depuis sa sortie de la WWE, ce qu’il avait initialement demandé. Il a non seulement un match contre Kenny Omega à TripleMania XXIX pour le prochain AAA Mega Championship plus tard cette année, mais il est également au cœur des choses à AEW maintenant, et l’avenir s’annonce prometteur pour le Mexicain.

Flair, qui est la fille du WWE Hall of Famer Ric Flair et El Idolo sont devenus un couple au début de 2019 et un an plus tard, le duo s’est fiancé le 1er janvier 2020. L’ancienne championne WWE Raw Women a remporté plusieurs titres au cours de son passage avec la société et cherchera à remporter le championnat féminin brut contre Rhea Ripley lors du prochain événement à la carte Hell in a Cell qui devrait avoir lieu plus tard ce mois-ci.

