La diva Asharam Tridha Choudhury est une bombasse glamour; voici la preuve

La Grand Patron 16 l’épisode d’hier soir a encore une fois vu un changement dans les équations. Shalin Bhanot et Tina Datta a eu un combat. Priyanka Chahar Choudhary cornes verrouillées avec Archana Gautam. Nous avons également vu Gautam Singh Vig et MC Stan discuter Shiv Thakaré et son jeu dans Bigg Boss 16. Ces jours-ci, il semble que les couples de la maison aient beaucoup de problèmes. Shalin et Tina se sont battus, Gautam et Soundarya Sharma combattu et maintenant, même Priyanka et Ankit Gupta vont avoir une vilaine bagarre. A tel point que le Priyankit les expéditeurs s’inquiètent pour le duo.

Combat entre Priyanka Chahar Choudhary et Shalin Bhanot

Conformément à la promo de Bigg Boss 16, des nominations spéciales auront lieu dans le prochain épisode. Shalin Bhanot mettra un poignard dans la carapace de Priyanka et exprimera sa déception face à sa raison médicale. Lorsque Gautam a donné le plateau à œufs à Shalin l’autre jour, Priyanka s’en est pris à Shalin et à Gautam, car la ration est pour toute la maison et pas seulement pour Shalin. Après que Shalin l’ait nommée, Priyanka sort également un poignard dans le dos de Shalin et le nomme. Elle dit qu’il est faux et que dans une émission de télé-réalité, il n’y a pas de place pour une fausse personne.

Priyanka et Shalin ont plus tard un combat dans lequel PCC est vue élever la voix et se battre avec Shalin. Dans la promo, nous avons vu Shalin dire qu’il demandait calmement à Priyanka de parler d’un ton plus bas. Priyanka riposte en parlant de Shalin apportant Aukaat des gens dans sa colère.

Priyanka et Ankit se battent; Les fans de Priyankit sont inquiets

Dans la nouvelle promo de Bigg Boss 16, nous avons vu Ankit Gupta demander à Priyanka Chahar Choudhary de ne pas faire traîner le problème ni faire d’histoires. C’est au même moment qu’elle se dispute avec Shalin. Priyanka semble blessée par Ankit. Plus tard, quand Priyanka est vue en train de parler à Sajid, Ankit se joint. Ankit essaie d’expliquer qu’il empêchait juste Priyanka de traîner une affaire. Lorsque Sajid essaie de la calmer, Priyanka lui dit qu’elle a beaucoup souffert ces deux dernières années à cause d’Ankit. Selon les tendances des médias sociaux, ceux qui regardaient le flux en direct de Bigg Boss 16 ont été vus exprimer leurs inquiétudes au sujet de l’argument de Priyanka et Ankit qui semblait avoir continué. Apparemment, Ankit s’était excusé auprès de Priyanka mais elle n’était pas d’humeur. Découvrez les tweets ici :

Comment Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta vont-ils arranger les choses ? Avec qui êtes-vous d’accord avec Priyanka ou Ankit ?