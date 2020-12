Le premier de près de trois millions de doses du premier vaccin Covid-19 a été emballé dans de la glace sèche et mis sur des camions dans une usine Pfizer à Kalamazoo, Michigan, dimanche matin, destiné à des centaines de centres de distribution dans les 50 États, le plus ambitieuse campagne de vaccination dans l’histoire américaine.

Les travailleurs ont applaudi lorsque le premier camion a quitté l’usine avec un chargement de vaccin.

L’effort d’inoculation, mis en branle après l’autorisation d’urgence de la Food and Drug Administration vendredi soir du vaccin développé par Pfizer et BioNTech, intervient alors que le nombre de décès par coronavirus aux États-Unis approche les 300000. Et cela se produit au milieu des craintes que les Américains continuent de se rassembler à l’intérieur pendant la saison des vacances et d’accélérer les augmentations de cas, d’hospitalisations et de décès.

Les autorités ont signalé samedi plus de 207 000 nouveaux cas et plus de 2 200 décès. Cela a porté le nombre total de cas aux États-Unis à plus de 16 millions, de loin le plus au monde, moins d’une semaine après que le pays ait dépassé les 15 millions. Plus de 3 000 décès ont été signalés pour la première fois mercredi.

Les premières injections devraient être administrées d’ici lundi aux travailleurs de la santé à haut risque, première étape vers l’objectif d’inoculer suffisamment de personnes d’ici le printemps pour enfin arrêter la propagation d’un virus qui a rendu des millions de personnes malades et bouleversé l’économie du pays et le système éducatif. et la vie quotidienne.