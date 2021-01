Traditionnellement, les toniques ont été concoctés à partir de toutes sortes d’ingrédients affirmant la santé.

Le tonique dans un gin tonic par exemple était autrefois mélangé avec de la quinine; il servait de traitement contre le paludisme à l’époque coloniale, lorsque les Européens étaient stationnés dans des régions lointaines où ils n’avaient aucune résistance naturelle au parasite.

Et maintenant, il y a « Estonic Soda », un tonique infusé d’épinette de Noël qui a été concocté sur une île estonienne.

À la fin de la saison des fêtes, certains arbres de la région de la Baltique sont expédiés vers une distillerie familiale très distincte de Saaremaa pour être recyclés en un tonique à saveur d’épinette.

Il est fait d’aiguilles de pin écrasées et infusées, mélangées à de la cardamome et du zeste de citron.

Le résultat final est un délicat soda aigre-doux, enrichi d’un arôme de Noël.

« L’épicéa est vraiment connu dans les pays nordiques. Pendant des siècles, il a été utilisé, et c’est vraiment bon pour les vitamines et les minéraux, il contient beaucoup de vitamine C et de vitamine D », a déclaré Tarmo Virki, le fondateur de la distillerie Lahhentagge. Euronews.

« Et bien sûr, ces moments où les gens essaient de lutter contre les pandémies sont encore plus demandés. »

Il y a trois ans, l’entreprise a recyclé son premier arbre de Noël sur une place de la mairie. Puis ils en ont récupéré un sur le continent estonien.

Désormais, des épicéas sont ramassés sur les places des villes de la capitale finlandaise, Helsinki et de la station balnéaire lettone de Jurmala.

Mais les quelque 50 millions d’arbres de Noël qui ornent chaque année l’Europe ne peuvent pas se retrouver dans ces bouteilles.

La plus petite variété d’intérieur, trouvée dans les maisons à travers le continent, est souvent trop sèche.

Leurs grands cousins, érigés dans les centres-villes nordiques, retiennent plus d’humidité et fabriquent de meilleurs ingrédients pour cette boisson unique.

Et une seule épicéa peut être utilisée pour produire jusqu’à 10 000 litres d’eau tonique mélangée à l’esprit de Noël.