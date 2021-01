Le nombre de personnes qui restent vulnérables à la maladie restera également élevé pendant beaucoup plus longtemps que ce qui pourrait être immédiatement évident, a déclaré le Dr Moore. L’efficacité des vaccins dans la prévention des maladies graves, le temps entre les doses et la prise globale du vaccin s’additionnent.

« Les vaccins ne seront pas efficaces à 100% pour arrêter une maladie grave. Donc, si vous parvenez à convaincre 85% des personnes de les prendre et que cela s’avère efficace à 90%, cela reste 25% des gens qui pourraient en mourir, c’est-à-dire beaucoup de monde », a-t-il dit.

Nadhim Zahawi, le ministre des vaccins, a déclaré qu’il n’avait pas lu le journal de Warwick mais qu’il était au courant du problème. Les ministres ont donné la priorité au travail de Public Health England pour comprendre l’impact des vaccins sur la transmission, a-t-il ajouté.

« Il nous reste probablement quatre semaines avant de récupérer certaines de ces données, mais cela devrait nous permettre ensuite de faire des plans … nous pourrons voir l’impact des vaccins sur la transmission ainsi que sur les hospitalisations et les infections graves, « A déclaré M. Zahawi.

L’article de Warwick modélise différents scénarios pour dénouer la distanciation sociale. Celui qui sera finalement choisi par les ministres dépendra de l’efficacité des vaccins dans la prévention de la transmission, ce qui est susceptible de différer entre les produits.

Si les vaccins fournissent un blocage moyen de 60% de la transmission, ce que les experts espèrent, la fin du verrouillage à la fin du mois de mai et le retour aux mesures de distanciation sociale qui étaient en place début septembre produisent le moins de décès dans le modèle de Warwick.

Cependant, ces restrictions – qui incluaient une interdiction de grands événements – devraient être maintenues jusqu’à la fin de l’année.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «À ce stade précoce du programme de vaccination, les scientifiques ne disposent pas de données suffisantes pour indiquer comment le vaccin peut affecter la transmission ultérieure.

«Étant donné qu’un grand nombre de personnes appartenant à des groupes à risque sont vaccinés, nous serons en mesure de rassembler des preuves pour évaluer l’impact sur les taux d’infection, l’hospitalisation et la réduction des décès. Il est important de continuer à suivre les restrictions nationales, les instructions du NHS Test and Trace et de vous auto-isoler si vous êtes invité à le faire, même si vous avez reçu le vaccin. «

