La dissonance cognitive de regarder la fin de Roe se dérouler en ligne

Tout au long de la journée, Weddington et son équipe «ont pompé les journalistes pour obtenir des informations», a-t-elle écrit plus tard dans son livre de 2013 Une question de choix. Elle a trouvé un ami avocat qui pouvait se rendre à la Cour suprême pour récupérer une copie de l’opinion et lui lire « les parties importantes », mais Weddington a dû donner des interviews avant de pouvoir la lire elle-même. Ils ont travaillé les téléphones pour donner les nouvelles à ceux qui avaient participé à l’effort ; ils n’ont pas pu joindre la femme connue sous le nom de Jane Roe pour lui dire personnellement. Le lendemain matin, Weddington s’est réveillée tôt pour obtenir tous les grands journaux et lire son propre cas. Elle a reçu un télégramme de la Cour suprême. “Jugement Roe contre Wade aujourd’hui confirmé en partie et annulé en partie”, lit-on. “Opinions envoyées par avion.” Les copies papier sont arrivées quelques jours plus tard.

Le 24 juin 2022, il n’y a pas eu de télégrammes annonçant la décision en Dobbs– ils n’existent presque plus. Le Centre pour les droits reproductifs tweeté l’opinion à 10 h 11. Le téléphone pourrait toujours être la façon dont vous avez appris la décision prise par six juges, mais maintenant le téléphone pourrait aussi donner une voix instantanée à des millions de personnes dont les droits ont été annulés avec leur décision. Comptes sur Twitter comme @AbortionStories, dirigé par le groupe We Testify, a regroupé des récits personnels de personnes qui ont eu des avortements. Dans l’ensemble, selon un rapport d’une initiative de recherche de l’Université Tufts, il y a eu 1,8 million de mentions négatives sur Twitter de la décision. Ceux dont les droits ont été dépouillés n’ont pas attendu les médias d’information, avec ses commentateurs juridiques professionnels se prononçant sur ce qu’ils ont appelé “un jour très sombre en Amérique», pour mettre un visage sur leur avenir.

Les semaines après Dobbs n’ont fait que montrer plus clairement que la guerre contre l’avortement est aussi une guerre contre l’information.

Le téléphone sur lequel nous avons reçu la nouvelle était le même appareil qui pouvait nous permettre d’aider quelqu’un que nous n’avions jamais rencontré avant de voyager dans un État où l’avortement est toujours légal. Le jour du jugement, le Réseau National des Caisses d’Avortement signalé 3 millions de dollars de nouveaux dons sur ses 97 fonds membres, provenant de 33 000 nouveaux donateurs, même si son site Web s’est brièvement écrasé ce matin-là. Le téléphone nous a permis d’apprendre où nous pouvions encore nous faire avorter, grâce à des services comme INeedAnA.comet à travers Régime Cqui partage des informations sur les avortements autogérés avec des pilules – une mifépristone et quatre misoprostol – qui peuvent toujours être commandées en ligne.

Si quoi que ce soit, cependant, les semaines après Dobbs n’ont fait que montrer plus clairement que la guerre contre l’avortement est aussi une guerre contre l’information. Parce que le téléphone, des groupes comme Digital Defense Fund ont informé, comporte des menaces de sécurité : exposer nos historiques de navigation, nos messages privés, nos données de localisation, aux plates-formes et aux forces de l’ordre. C’est ce qui pourrait rendre l’avortement plus risqué après Chevreuil. La procédure autrement sûre elle-même n’est pas plus dangereuse. Mais sans Chevreuilles outils que les gens utilisent pour partager rapidement des informations et des ressources (les moyens par lesquels nous nous protégeons mutuellement) sont eux-mêmes devenus dangereux.

Melissa Gira Grant est journaliste, auteur et cinéaste.