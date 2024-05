La dissolution de Live Nation ferait-elle baisser le prix des billets ?

Les efforts du ministère américain de la Justice pour démanteler Live Nation et Ticketmaster ont pris du temps, après des années de plaintes de spectateurs qui affirment avoir été écrasés par des prix exorbitants et des frais cachés lorsqu’ils essayaient d’acheter des laissez-passer pour voir Taylor Swift, Beyoncé. et d’autres mégastars de la musique.

Depuis que le gouvernement a autorisé la fusion du promoteur de concerts Live Nation et du vendeur de billets Ticketmaster en 2010, les défenseurs des droits des consommateurs ont demandé leur séparation. Le ministère de la Justice affirme que cette combinaison constitue un monopole qui a porté préjudice aux amateurs de musique et a réprimé la concurrence sur le marché de la musique live, qui pèse plusieurs milliards de dollars.

Live Nation affirme que les arguments sont hors de propos et échoueront probablement devant les tribunaux. Quoi qu’il en soit, il faudra beaucoup de temps pour que l’affaire soit examinée par le système judiciaire.

Pourquoi le gouvernement poursuit-il Live Nation ?

Le ministère de la Justice a fait part de ses inquiétudes quant au fait que Live Nation et Ticketmaster aient exercé des représailles contre leurs concurrents et les nouveaux entrants et ont exclu la concurrence avec des contrats d’exclusion.

« Le résultat est que les fans paient davantage en frais d’inscription, que les artistes ont moins d’opportunités de donner des concerts, que les petits promoteurs sont évincés et que les salles ont moins de choix réels en matière de services de billetterie. » dit Atty. Général Merrick B. Garland. « Il est temps de dissoudre Live Nation-Ticketmaster. »

Live Nation, basée à Beverly Hills, la plus grande compagnie de concerts au monde, est depuis longtemps la cible d’un examen minutieux du gouvernement.

Lorsque les États-Unis ont approuvé la fusion en 2010, ils l’ont fait après que les sociétés se soient mises d’accord sur un règlement visant à garantir une concurrence loyale sur le marché de la billetterie et à interdire à Live Nation d’exercer des représailles contre les propriétaires de salles ayant décidé de se tourner vers des concurrents. Le décret de consentement a été prolongé et modifié en 2019.

Mais cette fois, le gouvernement s’en prend à l’entreprise. Dans leur procès de jeudi, les États-Unis ont accusé Live Nation de diverses pratiques anticoncurrentielles et ont déclaré que la société utilisait sa position dominante sur le marché pour imposer des frais aux consommateurs et faire pression sur les artistes pour qu’ils utilisent ses services.

Cette poursuite intervient au milieu d’une vague d’actions antitrust de la part de l’administration Biden, qui a cherché à freiner le pouvoir des conglomérats et des Big Tech. Le gouvernement américain a déposé d’autres plaintes contre des géants de la technologie, notamment Apple, Amazon et Google, les accusant de leur impact présumé sur la concurrence.

Live Nation a déclaré que le procès ne résoudra pas les problèmes liés au prix des billets, aux frais de service ou à l’accès aux spectacles très demandés.

« Qualifier Ticketmaster de monopole peut être une victoire en matière de relations publiques pour le DOJ à court terme, mais il perdra devant les tribunaux car il ignore les aspects économiques fondamentaux du divertissement en direct, comme le fait que la majeure partie des frais de service va aux salles, et que la concurrence a progressivement érodé la part de marché et la marge bénéficiaire de Ticketmaster », a déclaré Live Nation dans un communiqué.

La dissolution de Live Nation ferait-elle baisser les prix ?

Plusieurs observateurs de l’industrie qui se sont entretenus avec le Times ont exprimé des doutes quant à la possibilité que le procès réduise considérablement les prix pour les consommateurs.

Brandon Ross, analyste du cabinet d’études LightShed Partners, a déclaré que les artistes décident du prix qu’ils souhaitent facturer pour une tournée, puis que le promoteur leur achète la tournée. En raison de la taille importante de Live Nation, la marge bénéficiaire est inférieure, la majeure partie de l’argent revenant à l’artiste, a ajouté Ross.

« Il est efficace d’avoir un acteur important dans l’industrie », a déclaré Ross. « Si cela disparaît, alors cela dépendra soit de l’avis de l’artiste, soit des artistes qui factureront encore plus aux consommateurs. »

Des artistes comme Swift et Bruce Springsteen peuvent facturer des sommes importantes pour leurs billets car les concerts sont des événements ponctuels et certaines personnes sont prêtes à payer. En raison de l’offre et de la demande, les billets revendus sur le marché secondaire peuvent être bien supérieurs à leur valeur nominale.

Mais James Sammataro, coprésident du groupe de musique de Pryor Cashman, a déclaré qu’il pensait que le procès pourrait résoudre des problèmes tels que les frais de billetterie excessifs.

« Ce qui nuit vraiment au consommateur, ce sont tous ces frais excessifs et les restrictions sur l’obtention des billets », a déclaré Sammataro. «Pour la plupart des artistes, ces ‘prix plus élevés’ ne profitent pas vraiment aux artistes. Dans de nombreux cas, cela aliéne leurs principaux acheteurs de billets et leur public principal.

Il existe un problème plus important dans l’industrie musicale : les billets de concert sont achetés à leur valeur nominale par des revendeurs à la sauvette et revendus sur les marchés secondaires à des prix astronomiques.

Cela conduit à deux catégories de fans de musique : ceux qui peuvent se permettre de se débrouiller et ceux qui ne le peuvent pas.

Pendant ce temps, de nombreux promoteurs ont quitté l’industrie après avoir été frappés par la pandémie, qui a interrompu ou restreint de nombreux événements en direct. Certains petits artistes musicaux ont également été touchés par le manque de concurrence entre les promoteurs et n’ont pas la possibilité de jouer dans des salles plus grandes, a déclaré Sammataro.

« L’effet global est que cela conduit à un terrain de jeu très incliné où il est difficile pour les promoteurs de rivaliser », a déclaré Sammataro. « Et lorsqu’il y a un manque de concurrence, essentiellement comme la base de prix d’éviction, il y aura en fin de compte des abus à long terme. »

L’entreprise pourrait-elle réellement être dissoute ?

Tout est possible, mais il y a une chose sur laquelle tout le monde est d’accord : cette bataille juridique sera un long combat.

« Les litiges antitrust peuvent être longs et prolongés », a déclaré Eric Enson, associé antitrust chez Crowell & Moring. « Je pense que ce sera une question d’années et non de mois. »

L’expert de l’industrie musicale Bill Werde, qui dirige le programme de commerce de la musique à l’Université de Syracuse, a averti que diviser une si grande entreprise ne serait pas facile et qu’il n’est pas clair à quoi ressembleraient les entreprises après avoir été séparées les unes des autres plus d’une décennie après. fusionner.

« Ils réalisent leur marge dans la billetterie et le parrainage, donc si vous démantelez cette société, … je ne sais pas comment Live Nation, le secteur de la promotion de concerts, vit et prospère nécessairement indépendamment de ce secteur de billetterie à forte marge », a déclaré Werde. qui publie également un hebdomadaire bulletin.

Mais même s’il pouvait perdre, il y a des raisons pour lesquelles le gouvernement pourrait être motivé à s’en prendre à l’entreprise au cours d’une année électorale. Comme Werde et d’autres experts n’ont pas tardé à le souligner, il n’y a rien qui unit les gens comme la haine de Ticketmaster.