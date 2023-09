La dissimulation est toujours pire que le « crime », comme l’a découvert le patron de BP, Bernard Looney.

LA démission soudaine du PDG de BP, Bernard Looney, l’un des hommes d’affaires les plus prospères de Grande-Bretagne, soulève la question suivante : un cadre supérieur devrait-il perdre son emploi en raison de ses relations privées ?

Bernard a démissionné après avoir reconnu qu’il n’était pas « totalement transparent » avec le conseil d’administration au sujet de ses relations de travail passées.

Le PDG de BP, Bernard Looney, a démissionné brusquement après la révélation des détails de sa vie personnelle. Crédit : Getty

Jacqueline Hurst dit que son mariage avec Bernard Looney s’est terminé sans avertissement via un message WhatsApp

Il paraît que Bernard était un homme à femmes.

Sa vie personnelle a fait la une des journaux il y a quelques années lorsque son ex-femme, Jacqueline Hurst, coach de vie qui a été mariée avec lui entre 2017 et 2019, a écrit un livre auto-publié dans lequel elle faisait référence à la fin de son mariage sans avertissement. via un message WhatsApp.

Elle a également déclaré que son mari ne l’avait épousée que parce qu’il voulait accéder au niveau supérieur d’ancienneté dans l’entreprise pour laquelle il travaillait et qu’il devait paraître marié.

Si c’est vrai, quel comportement charmant c’est, à tous points de vue.

Mais l’erreur qui l’a conduit à démissionner n’est pas tant son faible pour la compagnie des femmes – ce qui n’est vraiment pas un crime, n’est-ce pas ?

Il s’agit plutôt du fait qu’il a reconnu qu’il n’avait pas été « totalement transparent » envers le conseil d’administration au sujet de ses relations de travail passées.

Après tout, de nombreuses relations, y compris la mienne, commencent sur le lieu de travail.

Quand mon mari Paul et moi nous sommes rencontrés, oui, j’étais son patron.

Mais j’étais célibataire, il était célibataire, nous avions le même âge et nous savions tous les deux que ce n’était pas une aventure.

Nous l’avons dit à nos patrons, nous nous sommes mariés et restons mariés 30 ans plus tard. Je crois que la transparence est vitale.

Ne pas être « totalement transparent » est une chose qu’il est difficile pour tout PDG – ou employé, en ce sens – de justifier.

Les employés et les employeurs veulent que les dirigeants soient intègres et possèdent des valeurs fortes.

Ils veulent que leurs dirigeants soient dignes de confiance et éthiques, capables de démontrer les convictions de l’entreprise et de refléter leurs valeurs.

Un dirigeant qui n’est pas totalement transparent envers le conseil d’administration ne fait tout simplement pas cela.

Bernard n’est pas le premier – et ne sera pas le dernier – à partir en raison d’une relation.

L’ancien patron de McDonald’s, Steve Easterbrook, a été licencié en 2019 après que les dirigeants ont découvert qu’il entretenait une relation consensuelle avec un employé.

Dans de nombreux cas, c’est la dissimulation qui est bien pire que le délit ou le crime initial.

Pour Bernard, avoir plusieurs relations amoureuses n’est pas en soi un délit passible de licenciement, et je suis sûr que certains verront son départ comme un coup de massue pour casser une noix.

À la suite de la campagne #MeToo, les entreprises doivent être très prudentes et prendre des mesures contre les employés seniors qui nouent des relations avec des collègues subalternes en raison de préoccupations concernant le déséquilibre des pouvoirs.

Et, même si les allégations portées contre Bernard ne sont pas tout à fait claires, il serait facile de supposer qu’il a en quelque sorte enfreint le code de conduite de BP, qui définit comment des conflits d’intérêts peuvent survenir si un employé entretient une « relation intime avec quelqu’un dont le salaire est élevé ». , l’avancement ou la gestion que vous pouvez influencer ».

Non pas que je pense qu’il devrait y avoir une politique interdisant les relations de travail.

Si vous êtes un adulte travaillant pour une grande entreprise, il est fort probable que vous rencontriez votre âme sœur au travail.

Le problème des relations de travail survient lorsqu’il y a abus de pouvoir, ce qui peut se produire de nombreuses manières lorsqu’un membre du personnel subalterne et senior se réunit.

Dans un monde moderne où les gens sont plus décontractés dans leurs relations, il est intéressant de constater que les grandes entreprises ne semblent pas l’être.

Les grandes entreprises doivent toujours réfléchir à ce qui peut mal tourner et à ce dont les gens pourraient être accusés.

Ce qui est également intéressant, c’est que ce sont les hommes âgés – et notamment aucune femme âgée en difficulté – qui sont tenus responsables.

Je suppose que c’est à cela que ressemble le progrès.

Énigme BOOZY ROMP

Piers Sawyer, à destination d’IBIZA, s’est amusé dans les toilettes d’easyJet le jour de son 23e anniversaire avec une femme qu’il avait rencontrée à l’aéroport de Luton.

Il avait bu pendant NEUF heures avant d’embarquer et a dit qu’il était tellement ivre qu’il se souvenait à peine de son nom.

Qui a dit que la romance était morte, hein ?

Un sympathique steward a ouvert la porte à leurs pitreries, permettant à tous les fêtards du vol de filmer Piers et sa nouvelle amie en pleine passion.

Les images sont désormais devenues virales et ont été vues par des millions de personnes.

La propre mère de Piers ne l’a découvert que lorsqu’elle a allumé Loose Women et a vu qu’on en discutait.

EasyJet a été tellement consterné par les actions de Piers et de sa mystérieuse femme qu’ils ont refusé de le ramener chez eux, lui et son frère, et ont donc dû acheter de nouveaux billets à 360 £ avec Tui.

Assez juste.

Mais on se demande : comment diable un garçon aussi ivre a-t-il pu être autorisé à prendre l’avion en premier lieu ?

POLICE, FAITES JUSTE BEDDER

Ce n’est pas le fait qu’une jeune mère ait filmé un intrus s’introduisant par effraction dans sa maison et se mettant dans son lit pour faire une sieste qui est le plus choquant.

Ce n’est pas non plus le fait qu’il l’ait ensuite retrouvée sur Facebook pour lui dire qu’il espérait la rencontrer un jour.

Même si tout cela fait froid dans le dos.

Ce qui est vraiment choquant, c’est ce qui s’est passé lorsque Caitlin Sullivan, 22 ans – qui se trouvait chez son amie lorsque la caméra de sécurité de la chambre de sa maison écossaise a sonné – a appelé la police.

Lorsqu’ils sont venus emmener l’homme, ils se sont contentés de lui parler et ne l’ont pas arrêté.

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré qu’« aucune criminalité n’a été établie ».

Mais depuis quand l’introduction par effraction dans la maison d’autrui n’est-elle pas une infraction pénale ?

UN AUTRE jour, une autre photo bizarre de Kanye West et de sa « femme » Bianca Censori ensemble en Europe.

Cette dernière photo les montre tous les deux mangeant des kebabs ensemble sur un banc à Berlin, après avoir fait la queue ensemble pour les obtenir.

Jusqu’à présent, c’est tout à fait normal. C’est juste que Bianca porte une fois de plus un body Spanx si moulant et si transparent qu’elle a l’air aussi belle que nue.

Alors que « Ye » est entièrement vêtu de noir, sa tête est recouverte d’un morceau de tissu noir, à la manière d’une cagoule.

Je trouve étrange qu’il soit toujours couvert de la tête aux pieds, soulignant qu’elle est entièrement exposée.

Je ne sais pas qui est sa mère, mais si c’était ma fille, je prendrais le prochain vol pour Berlin, je la chercherais et je ne regarderais pas en arrière.

BLOC ROISIN FAUX

BIEN que la BBC ait nié avoir retiré une émission programmée de chansons de la chanteuse Roisin Murphy à la suite de ses commentaires sur les bloqueurs de puberté, le timing rend cela un peu difficile à croire, n’est-ce pas ?

Environ cinq heures de chansons, d’interviews et de performances live du chanteur irlandais devaient être diffusées sur BBC Radio 6 Music la semaine prochaine.

La BBC a nié avoir retiré une émission programmée de chansons de la chanteuse Roisin Murphy à la suite de ses commentaires sur les bloqueurs de puberté. Crédit : PA

Au lieu de cela, ils ont été remplacés par un package mettant en vedette le rappeur Little Simz.

Roisin, la chanteuse de Moloko, s’est excusée pour ses commentaires.

Elle a également vu ses concerts annulés et ses promotions de disques interrompues – tout cela parce que quelqu’un a pris une capture d’écran d’un message qu’elle avait écrit sur son compte Facebook privé.

Dans son message, elle a exprimé des doutes sur les bloqueurs de puberté, affirmant que les enfants vulnérables devraient être protégés.

Elle a décrit leur utilisation dans le traitement du genre comme « absolument désolée – les grandes sociétés pharmaceutiques rient jusqu’à la banque ».

Elle a ensuite ajouté : « S’il vous plaît, ne m’appelez pas un Terf [trans-exclusionary radical feminist]s’il vous plaît, ne continuez pas à utiliser ce mot contre les femmes.

Que vous soyez ou non d’accord avec le point de vue de Murphy, c’est tout ce que c’était : son point de vue. Il est insensé que les gens ne soient plus libres d’exprimer une opinion sans risque d’annulation.

Il est temps que les annuleurs soient annulés.

Il n’est pas normal que les gens « annulent » quelqu’un simplement parce que leur opinion diffère de la leur.

Il est également assez triste que ces « annuleurs » passent leur temps à parcourir Internet à la recherche de choses qui pourraient les offenser.

Mais aussi l’ironie absolue de la situation : on ne peut pas exiger la tolérance puis refuser de tolérer les opinions des autres.

CAR-A CRASH CHERCHE LA GRANDE SOIRÉE DE VOGUE

TOUS ceux qui espéraient que l’after-party de Vogue World: Londres apporterait une dose bien méritée de glamour d’évasion ont été tristement déçus.

Au lieu d’une soirée de fabuleuses tenues vestimentaires, presque toutes les tenues – de la coiffure punk multicolore et du pantalon violet de Cara Delevingne à l’ensemble échelonné et déchiré d’Emily Ratajkowski – étaient universellement terribles.

Cara Delevingne portait cette tenue farfelue à l’after-party de Vogue World: Londres Crédit : Splash

Où étaient le glamour, l’opulence, le luxe ?

Une exception était Simone Ashley de Bridgerton, qui avait l’air incroyable.

Mais pour la plupart, j’ai porté de meilleures tenues pour promener mon chien.