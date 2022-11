La dissidence dramatique de la Chine – The New York Times

Certaines protestations ont été plus directes. Des foules de personnes à Pékin et à Shanghai, principalement dans la vingtaine et la trentaine, ont défilé et scandé pour mettre fin aux trois années de restrictions draconiennes de Covid dans le pays et ont exigé plus de droits. “Nous ne voulons pas de confinements, nous voulons la liberté !” ils ont crié. “Liberté de la presse! Liberté d’édition ! Certains à Shanghai sont même allés jusqu’à demander à Xi de se retirer, un défi rare et audacieux.

Vendredi soir, des vidéos ont largement circulé sur l’Internet chinois montrant des foules d’habitants d’Urumqi marchant vers un bâtiment gouvernemental et scandant “Mettre fin aux confinements” :