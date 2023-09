La dispute sur les visas pour les athlètes des Jeux indo-asiatiques déclenche une querelle diplomatique entre New Delhi et Pékin

HANGZHOU, Chine (AP) — Un différend frontalier de longue date entre l’Inde et la Chine a laissé trois compétiteurs indiens d’arts martiaux bloqués chez eux et incapables de se rendre aux Jeux asiatiques de Hangzhou, tout en déclenchant une dispute diplomatique vendredi entre les deux pays.

Les trois athlètes féminines de wushu sont originaires de l’est de l’Inde, de l’Arunachal Pradesh, que la Chine revendique dans son intégralité. Contrairement au reste des athlètes indiens participant aux Jeux de cette année qui ont reçu des badges des Jeux asiatiques qui servent également de visa pour entrer en Chine, les trois athlètes ont reçu des visas agrafés à leur passeport.

Wei Jizhong, responsable du Conseil olympique d’Asie, a déclaré vendredi aux journalistes à Hangzhou que les trois athlètes, Nyeman Wangsu, Onilu Tega et Mepung Lamgu, avaient refusé de les accepter parce qu’ils différaient de ceux du reste de l’équipe.

« Conformément aux réglementations du gouvernement chinois, nous avons le droit de leur accorder différents types de visa », a-t-il déclaré.

En juillet, les mêmes athlètes n’ont pas participé aux Jeux mondiaux universitaires de Chengdu, en Chine, car ils avaient reçu des visas similaires.

À un jour des cérémonies d’ouverture des Jeux asiatiques, le directeur général par intérim de l’OCA, Vinod Kumar Tiwari, qui est indien, a déclaré que les responsables travaillaient pour résoudre le problème.

« Cela nous a été signalé hier et nous abordons cette question avec le comité d’organisation et essaierons de trouver une solution très rapidement », a-t-il déclaré.

Mais les différends autour de la longue frontière entre les deux géants asiatiques sont profonds, les deux pays se livrant une guerre à ce sujet en 1962.

Plus récemment, en juin 2020, un affrontement dans les montagnes du Karakoram, dans la vallée de Galwan, au Ladakh, a déclenché des tensions après que des soldats se sont battus à coups de pierres, de poings et de matraques. Au moins 20 soldats indiens et quatre soldats chinois ont été tués.

Interrogée sur la question des visas, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que « la Chine accueille les athlètes de tous les pays » pour assister aux Jeux asiatiques, mais a également doublé la position de Pékin.

« La Chine ne reconnaît pas la soi-disant province d’Arunachal Pradesh que vous avez mentionnée », a-t-elle déclaré. « La région du sud du Tibet fait partie du territoire chinois. »

L’Inde a répondu en déposant une protestation à New Delhi et à Pékin, a déclaré Shri Arindam Bagchi, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui a accusé la Chine de violer « à la fois l’esprit des Jeux asiatiques et les règles régissant leur conduite ».

« Conformément à notre position constante et de longue date, l’Inde rejette fermement le traitement différentiel des citoyens indiens sur la base du domicile ou de l’origine ethnique », a-t-il déclaré. « L’Arunachal Pradesh était, est et restera toujours une partie intégrante et inaliénable de l’Inde. »

David Rising, Associated Press