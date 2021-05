La dispute sur les droits de pêche de Jersey oppose le Royaume-Uni à Paris et Bruxelles dans le premier grand différend commercial de l’ère du Brexit

Londres, Paris et Bruxelles étaient ce soir en désaccord dans le premier grand différend commercial de l’ère post-Brexit, après que Boris Johnson ait déployé des canons de combat dans la Manche en réponse à la menace d’un blocus de Jersey par les pêcheurs français.

La violence a été évitée mais un ferry de Channel Island a été retardé de quatre heures alors qu’une flottille de 56 chalutiers français convergeait vers le port de Saint-Hélier dans des scènes qu’un pêcheur local a décrites comme «comme une invasion». Les autorités maritimes françaises de Cherbourg ont dépêché deux patrouilleurs côtiers de la police pour «assurer la sécurité de la navigation et sauvegarder la vie humaine».

M. Johnson a été accusé de Bruxelles d’avoir enfreint les termes de l’accord de commerce et de coopération (TCA) qu’il a signé la veille de Noël, en imposant des conditions supplémentaires aux navires de pêche de l’UE opérant dans les eaux territoriales de l’île.

L’expert en droit de l’UE, le professeur Catherine Barnard, de l’Université de Cambridge, a déclaré à The Independent que l’impasse serait probablement la première de nombreuses confrontations sur la mise en œuvre de l’accord de M. Johnson.

«C’est le premier signe que le TCA est engagé et que nous sommes soumis à un nouvel ensemble de règles qui vont être appliquées», a déclaré le professeur Barnard, directeur adjoint du Royaume-Uni dans un groupe de réflexion Europe en mutation. «Il y a eu des différends entre pêcheurs auparavant, mais auparavant, nous étions membres de l’UE et la Commission européenne pouvait agir en tant qu’intermédiaire honnête.

«Nous avons toujours su que cela allait devenir instable et que la politique s’impliquerait, en particulier à un moment où il y a des élections et que le Premier ministre sait que ce qui unit beaucoup de ses électeurs est le sentiment anti-UE, ainsi que élections régionales à venir dans cette partie de la France. »

La fureur des pêcheurs français a été déclenchée par de nouvelles licences délivrées à 41 bateaux par le ministère britannique de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (Defra) vendredi, qui entreront en vigueur le lendemain.

Ils se sont plaints que les navires qui opéraient dans les eaux de l’île pendant des décennies devaient fournir la preuve de leur présence antérieure et qu’ils étaient soumis à de nouvelles restrictions sur les jours et les heures de pêche et les zones d’opération.

Le chef des pêcheurs Dimitri Rogoff a déclaré que les bateaux des ports français le long de la côte ouest de la Normandie s’étaient rassemblés pour protester, mais a insisté sur le fait qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de bloquer le port.

«Ce n’est pas un acte de guerre», a déclaré Rogoff. «C’est un acte de protestation.»

Le pêcheur de Jersey Josh Dearing a déclaré que c’était «tout un spectacle» de voir les marins français lancer des fusées éclairantes et des pétards alors qu’ils se rassemblaient au large vers 4h30 du matin.

«C’était impressionnant», a-t-il dit. «J’ai regardé du rivage ce matin et c’était comme une mer de feux rouges et de fusées éclairantes déjà en mer. C’était comme une invasion.

En l’occurrence, les bateaux qui sont entrés dans le port ont réussi à retarder le départ du cargo et du ferry Commodore Goodwill. Et ils ont eu 90 minutes de discussions de bateau à bateau avec le ministre de l’Environnement de Jersey, Gregory Guida, alors qu’un navire français et un navire de Jersey étaient amarrés l’un à côté de l’autre.

Une application de suivi des mouvements maritimes montre des bateaux qui se dispersent depuis Jersey (Marinetraffic.com)

M. Johnson s’est entretenu par téléphone avec le ministre en chef John Le Fondré pour réitérer son «soutien sans équivoque» à l’île et les assurer que les patrouilleurs hauturiers HMS Severn et HMS Tamar resteraient dans la zone «pour surveiller la situation par mesure de précaution» tout en la tension est restée.

A Paris, le ministre de l’Europe Clément Beaune a déclaré que la France «ne sera pas intimidée par ces manœuvres» et a appelé à «une application rapide et complète de l’accord» non seulement dans les îles anglo-normandes mais aussi en ce qui concerne les licences attendues dans les Hauts. de France autour de Calais et Boulogne.

Après le départ de la flottille française, les navires de combat britanniques sont restés en poste pendant un certain temps, l’un devant rentrer au port sur le continent jeudi soir et l’autre vendredi.

La Commission européenne a appelé au «calme», mais a exigé du Royaume-Uni une «conformité totale» avec les exigences de la TCA pour que toute limite sur les activités de pêche soit non discriminatoire, basée sur une justification scientifique claire et notifiée à l’avance aux personnes concernées.

« Jusqu’à ce que nous ayons reçu de nouvelles justifications de la part des autorités britanniques, nous considérons que ces nouvelles conditions ne devraient pas s’appliquer », a déclaré la porte-parole Vivian Loonela, qui a déclaré que des responsables de la Commission étaient en pourparlers avec Defra.

Un porte-parole de la Commission a refusé de dire si la France serait dans son droit de riposter en coupant l’approvisionnement en électricité de l’île, comme un ministre l’a menacé plus tôt cette semaine.

Le professeur Barnard a déclaré que la TCA incluait une disposition garantissant expressément que les bateaux de l’UE devraient avoir accès aux eaux de Jersey et de Guernesey reflétant leurs activités au cours des dernières années.

Si la France n’a pas le sentiment d’être traitée équitablement, elle a la possibilité de riposter avec des mesures «compensatoires», qui pourraient inclure le retrait de l’accès à ses eaux ou des tarifs sur les produits de la pêche britanniques.

Et l’ensemble du différend pourrait être soumis à un groupe spécial d’arbitrage – composé d’un Royaume-Uni et d’un membre de l’UE plus un président convenu par les deux – pour jugement, avec la possibilité que l’une ou l’autre partie intensifie son action en ciblant d’autres secteurs de l’économie.

Le professeur Barnard a déclaré qu’un blocus de l’électricité dépasserait presque certainement la stipulation de l’accord selon laquelle les mesures de rétorsion doivent être «proportionnées».

Mais elle a déclaré que Paris aurait l’option «douloureuse et politiquement difficile pour le gouvernement britannique», comme l’imposition de droits de douane sur les produits de la mer en dehors des îles anglo-normandes, comme le saumon écossais.

Suite au départ des bateaux français, M. Le Fondré a déclaré que Jersey proposait la création d’un nouveau forum pour calmer le problème en permettant aux autorités de l’île de s’engager avec tous les pêcheurs de la région «ouvertement et de manière constructive».

Mais le chef de l’Association des pêcheurs de Jersey, Don Thompson, a déclaré qu’il n’y aurait «absolument aucune autre négociation» avec les Français, à qui il reprochait d’avoir créé le problème en ne conservant pas les registres des captures historiques qui permettraient aux bateaux de prouver leur droit. à pêcher.

« Si les données en provenance de France ne sont pas exactes ou pas bonnes, les pêcheurs français n’auraient peut-être pas reçu l’intégralité de leur nombre de jours ou du type de pêche qu’ils pratiquaient », a-t-il déclaré à Times Radio. «On leur a donc dit aujourd’hui qu’ils devaient revenir en arrière et en parler avec la France avec leur propre administration. C’est un problème franco-français.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: «L’accord de commerce et de coopération a modifié les accords de pêche entre le Royaume-Uni et l’UE. Les autorités de Jersey ont le droit de réglementer la pêche dans leurs eaux en vertu de cet accord et nous les soutenons dans l’exercice de ces droits.

«Nous travaillerons avec Jersey pour soutenir les discussions en cours avec la Commission européenne.»