Twitter a refusé de suivre un ordre de l’administration du Premier ministre Modi de suspendre définitivement plus de 1000 comptes qui, selon le gouvernement indien, répandent de la désinformation sur les manifestations des agriculteurs dans le pays.

La semaine dernière, le gouvernement de Modi a publié un avis de non-conformité au géant des médias sociaux, menaçant d’emprisonner ses dirigeants jusqu’à sept ans et une amende substantielle à l’entreprise si elle ne se conforme pas et de supprimer les comptes, ainsi que le contenu. ils ont partagé sur le site.

Le gouvernement indien estime que ces comptes sont secrètement gérés par le Pakistan ou des partisans d’un mouvement séparatiste sikh et cherchent à semer la discorde dans le pays et à aggraver encore les manifestations en cours.

Twitter a répondu mercredi en déclarant qu’il avait pris des mesures sur environ 500 comptes qu’il avait identifiés comme ayant manipulé le site pour publier du spam, ainsi qu’en limitant d’autres pour incitation à la violence et en bloquant géographiquement un groupe sélectionné d’autres utilisateurs.

Cependant, le site a refusé de s’engager dans la suppression générale de tous les comptes répertoriés, car il estimait que l’ordre du gouvernement indien n’était pas conforme à la loi du pays.

Nous ne pensons pas que les mesures que nous avons été invitées à prendre soient conformes à la loi indienne.

L’entreprise de médias sociaux a fait valoir qu’elle ne supprimerait pas simplement des comptes à la demande d’un gouvernement, car cela ne serait pas «Conformément à nos principes de défense de la parole protégée et de la liberté d’expression».

Le gouvernement indien n’a pas abordé directement le billet de blog de Twitter. Cependant, le ministère de la Technologie du pays a déclaré qu’il avait été publié avant une réunion entre des dirigeants de Twitter et des représentants du gouvernement, que le ministère a décrit comme « inhabituel » comportement.

Des milliers d’agriculteurs ont manifesté dans la capitale indienne de New Delhi contre les lois agricoles qui, selon eux, leur coûteront leur droit à un salaire minimum et les ouvriront à l’exploitation. Le gouvernement de Modi affirme que les mesures sont nécessaires pour réformer l’industrie et ouvriront le marché aux investissements privés.

