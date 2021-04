Facebook a interdit aux éditeurs et utilisateurs australiens de le publier pour partager du contenu d’actualité alors que le gouvernement australien se prépare à adopter des lois qui obligeront les entreprises de médias sociaux à payer les éditeurs d’actualités pour le partage en utilisant du contenu sur leurs plates-formes.

« Je pense qu’en fin de compte, de nombreux pays chercheront à soutenir les éditeurs de nouvelles et nous verrons diverses propositions se présenter. »

« Je pense que la principale contribution du cas de l’Australie a été de montrer à quel point Facebook était puissant et qu’il pouvait perturber le flux d’informations au niveau d’un pays, en particulier pour un pays aussi grand que l’Australie », Jennifer Grygiel, professeure adjointe de communication à Syracuse Université, a déclaré à CNBC.

L’incident australien et ses réverbérations peuvent être entendus dans le monde entier alors que d’autres pays envisagent de forcer les entreprises technologiques à payer pour le contenu des nouvelles.

Facebook s’était disputé avec le gouvernement australien au sujet de son code de négociation dans les médias d’information et à un moment donné, avait institué une panne de courant dans le pays.

Des semaines après la fureur entre Facebook et le gouvernement australien, les effets d’entraînement se font sentir dans le monde entier alors que d’autres gouvernements envisagent une législation similaire.

Petillault a déclaré à CNBC que l’organisation était en train de négocier avec Facebook et parlerait à Microsoft.

« Facebook accueille favorablement la réglementation et se tient prêt à travailler avec les décideurs canadiens pour élaborer et adopter la législation nécessaire », a déclaré Facebook dans un communiqué.

Un porte-parole de Google a refusé de commenter les propositions canadiennes, mais a déclaré que la société s’engagerait avec les gouvernements et les parties prenantes sur ces questions.

« Nous avons fait un lobbying très fort pour une législation. Nous pensons que le modèle australien est le moyen le plus efficace d’aller de l’avant », a déclaré le directeur général John Hinds à CNBC.

L’influence de l’Australie et de l’Europe commence également à se faire sentir en Amérique du Nord. Le ministre du Patrimoine du Canada, Steven Guilbeault, s’est engagé à adopter une loi qui obligerait Google et Facebook à payer pour les nouvelles sur leurs plateformes.

Rob Nicholls, professeur agrégé de réglementation et de gouvernance à l’Université de New South Wales, a déclaré que le débat australien s’était relativement bien déroulé pour les éditeurs.

Outre l’accord notable de Google-News Corp., d’autres accords ont suivi avec Seven West Media signant un accord avec Google et c’est maintenant en pourparlers avec Facebook.

« Cela a bien fonctionné pour les organisations médiatiques, on a toujours l’impression que Google et Facebook sont traînés en hurlant et en donnant des coups de pied », a déclaré Nicholls à CNBC.

Nicholls a déclaré que les futures propositions dans d’autres pays avaient maintenant différentes voies à suivre, telles que le modèle australien qui est enraciné dans la concurrence ou l’approche européenne qui est stimulée par la loi sur le droit d’auteur.

Il a déclaré que l’approche française du droit d’auteur couplée à la décision de l’autorité de la concurrence est la plus robuste.

Maintenant que certaines lois sont en place et que les entreprises de technologie ont signé des accords initiaux, il existe des manuels que d’autres gouvernements peuvent examiner pour élaborer leur propre réglementation.

« Ils ont les informations sur ce que vous (les entreprises technologiques) avez fait en France, les Australiens sont très heureux de partager des informations sur ce qui s’est passé là-bas. » Nous voulons ce qu’ils ont « », a ajouté Nicholls.