Le géant pharmaceutique AstraZeneca pourrait déclencher une guerre commerciale entre le Royaume-Uni et l’UE à moins qu’il ne change de cap sur son approvisionnement en vaccins avec Bruxelles, a averti un député européen.

AstraZeneca a déclaré à la Commission européenne la semaine dernière qu’il y aurait un déficit de 60% des approvisionnements ce trimestre en raison de problèmes de production.

L’Agence européenne des médicaments devrait approuver le vaccin AstraZeneca cette semaine. Cela vient au milieu de la frustration face à la vitesse du déploiement des vaccins en Europe.

En revanche, le Royaume-Uni a administré 7,6 millions de vaccins. Le jab Pfizer-BioNTech est parmi les trois qu’il a approuvés.

Dans une interview accordée à Euronews, l’eurodéputé allemand Peter Liese a évoqué la perspective d’une éventuelle guerre commerciale des vaccins.

« Depuis cinq semaines maintenant, le vaccin BioNTech qui n’est produit qu’en Europe, qui a été développé avec l’aide de l’Etat allemand et de l’argent de l’Union européenne, est expédié au Royaume-Uni », a déclaré Liese.

« Ainsi, les gens au Royaume-Uni sont vaccinés avec un très bon vaccin produit en Europe, soutenu par l’argent européen. S’il y a quelqu’un qui pense que les citoyens européens accepteraient que nous donnions ce vaccin de haute qualité au Royaume-Uni et accepterions de être traité comme deuxième classe par une société basée au Royaume-Uni.

« Je pense que la seule conséquence peut être d’arrêter immédiatement l’exportation du vaccin BioNTech et nous sommes alors au milieu d’une guerre commerciale. Donc, la société et le Royaume-Uni devraient réfléchir à deux fois. »

Liese était également mécontent des commentaires du patron d’AstraZeneca selon lesquels, puisque l’UE avait commandé ses fournitures trois mois après le Royaume-Uni, il y avait moins de temps pour résoudre les problèmes de production.

« Nous voyons que l’Europe n’est pas bien traitée, ni des États-Unis ni du Royaume-Uni, et ensuite nous devons montrer nos armes. L’Europe a toujours été ouverte. Nous voulions la coopération. L’Europe a été l’initiateur de COVAX, mais entre-temps , le Royaume-Uni … a fait le traité «Royaume-Uni d’abord». Nous devons donc réagir à cela. Si c’est le Royaume-Uni d’abord et si c’est [the] Les États-Unis d’abord, puis nous devons dire aux autres entreprises dans le monde, si nous traitons les Européens comme de seconde classe, vous en souffrirez. «