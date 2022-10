La dispute du prince Harry et de Meghan Markle avec la famille royale nommée plus grand débat national de l’année

La querelle en cours du prince Harry et de Meghan Markle avec le reste de la famille royale a été nommée le plus grand débat national de l’année.

Un sondage auprès de 2 000 adultes a découvert quels sujets – anciens et nouveaux – ont le plus fait parler d’eux au cours de 2022.

La tension de la famille royale a été classée par 2 000 Britanniques comme le plus grand débat national de cette année Crédit : PA

La deuxième sur la liste était la course entre Rishi Sunak et Liz Truss pour remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre britannique.

Et la troisième place est revenue au drame judiciaire très médiatisé entre Johnny Depp et Amber Heard.

Le reste de la liste des 50 meilleurs comprenait le procès sensationnel “Wagatha Christie”, impliquant Coleen Rooney et Rebekah Vardy, et la poussière de Will Smith et Chris Rock aux Oscars.

Mais certains débats font rage depuis des années sans aucun signe de résolution, comme par exemple quelle est la manière «correcte» d’accrocher un rouleau de papier toilette et comment le mot «scone» doit être prononcé.

L’enquête a été commandée par l’agence de recherche OnePoll, dont le responsable de la recherche, Mark Hodson, a déclaré: «Certains débats de cette liste sont d’actualité et ont eu lieu en 2022.

“Mais d’autres font rage depuis des années, et dans certains cas des décennies. Il ne fait aucun doute que les gens se demandent si un hot-dog est un sandwich depuis leur invention.

“Beaucoup des plus grands débats de cette année semblent se concentrer sur le scandale des célébrités, ainsi que sur l’intrigue politique, montrant peut-être comment les deux deviennent de plus en plus liés.”

L’un des plus grands débats, sélectionné par 18 % des personnes interrogées, est de savoir si les États-Unis doivent revoir le 2e amendement (le droit de porter des armes).

Cela a battu de justesse les conversations en cours sur la question de savoir si l’ananas appartient ou non à une pizza.

Mais 17% se sont disputés avec quelqu’un à propos d’un débat d’actualité qui va trop loin cette année.

Alors que 57% ont interrompu la conversation de quelqu’un d’autre parce qu’ils se sentaient si fortement et devaient partager leur opinion.

Il est également apparu que 34% pensent que 2022 devrait même être connue à l’avenir comme «l’année du débat».

Et les trois meilleurs endroits pour une discussion animée se sont révélés être au-dessus de la table du dîner (33%), au pub avec des amis (32%) ou au travail (32%).

Mark Hodson, de OnePoll, a ajouté : « Le lieu de travail peut être un lieu idéal pour un débat, d’autant plus que la nation commence à retourner plus régulièrement dans les bureaux et autres espaces de travail.

« Mais il faut faire attention à ne pas trop s’échauffer dans un débat avec des collègues ou pire encore, avec la direction.

“Une conversation animée sur la question de savoir si la confiture ou la crème doit être placée en premier sur un scone est une chose – mais des conversations politiques profondes peuvent mettre beaucoup de gens mal à l’aise.”