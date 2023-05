La dispute de Boris Johnson sur WhatsApp se transforme en farce alors que les hauts conservateurs demandent à Sunak de mettre fin au différend

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Une dispute extraordinaire sur les WhatsApp de Boris Johnson risquait de dégénérer en farce alors que l’ancien Premier ministre a déclaré qu’il était heureux que ses messages soient transmis à l’enquête Covid – seulement pour que le gouvernement dise qu’il ne les avait pas.

Downing Street a été contraint de nier les allégations de dissimulation car il est resté fidèle à sa position selon laquelle il ne devrait pas être contraint de publier des informations «non pertinentes» concernant la vie privée des employés du gouvernement.

Le chef de l’enquête a déjà menacé d’éventuelles sanctions pénales si le Cabinet Office ne divulguait pas les entrées du journal de M. Johnson et les messages WhatsApp.

Les responsables ont maintenant déclaré à l’enquête qu’ils ne disposaient pas de tous les documents demandés. Cela est venu alors que le porte-parole de M. Johnson a insisté sur le fait qu’il n’avait « aucune objection » à remettre les preuves et que « la décision de contester la position de l’enquête sur les expurgations appartient au Cabinet Office ».

La présidente de l’enquête, la baronne Hallett, a maintenant exigé une déclaration de témoin d’un haut fonctionnaire – accompagnée d’une déclaration de vérité confirmant que les documents ne sont pas conservés – si le gouvernement ne les produit pas avant 16 heures jeudi.

Des alliés de l’ancien Premier ministre auraient également déclaré qu’il avait donné accès aux documents à ses avocats, qui étaient payés par le Cabinet Office.

M. Sunak a déclaré que son gouvernement agissait « dans un esprit de transparence et de franchise » au milieu de la dispute. Mais il a subi des pressions croissantes de la part des hauts conservateurs pour trouver un moyen de mettre fin au différend.

L’ancien secrétaire aux affaires, Sir John Redwood, a déclaré à GB News: « Il doit y avoir un accord. Le public voudra avoir l’assurance que l’enquête pourra disposer de toutes les informations pertinentes. Et le Cabinet Office et les ministres et hauts fonctionnaires impliqués voudront évidemment s’assurer que les détails de leur vie privée ou les commentaires qui ne sont pas vraiment pertinents pour l’enquête sont protégés de la vue du grand public. »

Lord Heseltine a dit L’indépendant c’était une « situation complexe » et a déclaré que la demande pourrait « créer la camisole de force la plus incroyable sur le comportement ministériel, si elles [ministers] doivent rendre compte en public de tout ce qu’ils font en privé ».

« Il y a un équilibre quelque part ici, qui est difficile à définir, mais je veux protéger la capacité des ministres à se comporter de manière naturelle », a-t-il ajouté.

Rishi Sunak est sous pression pour mettre fin au différend sur la divulgation des messages WhatsApp de Boris Johnson (Leon Neal/PA) (fil de sonorisation)

L’ancien secrétaire à la Justice, David Gauke, a déclaré qu’il « pourrait y avoir de la place pour un compromis ».

Les tensions entre M. Sunak et M. Johnson ont de nouveau éclaté la semaine dernière après que des responsables ont signalé l’ancien Premier ministre à la police au sujet de nouvelles allégations selon lesquelles il aurait enfreint les règles de verrouillage en organisant des rassemblements dans sa maison de grâce et de faveur, Chequers.

Un appel téléphonique entre les deux hommes cette semaine a été annulé. Alors que la querelle Whatsapp s’intensifiait, l’ancien chef de la fonction publique a accusé le gouvernement de « dissimulation ».

Lord Kerslake a déclaré: « Il y a une dissimulation en cours ici pour sauver [the] embarras des ministres.

Bien que la protection de la confidentialité ministérielle soit importante, il serait « utile » que l’enquête « prévale dans ce combat », a-t-il déclaré à l’émission Today de la BBC Radio 4.

Les travaillistes ont déclaré que les preuves semblaient avoir « disparu » et devaient être trouvées et présentées à l’enquête Covid-19 pour éviter « l’odeur d’une dissimulation ».

Le porte-parole officiel du Premier ministre a nié l’allégation de dissimulation, déclarant : « Non. Nous voulons tirer les leçons des actions de l’État pendant la pandémie, nous voulons que cela soit fait avec rigueur et franchise.

Il a déclaré que le gouvernement n’était pas tenu de « stocker ou d’enregistrer en permanence chaque WhatsApp ». Les messages liés à la prise de décision sont copiés dans un dossier officiel.

Il a ajouté qu’il appartenait « aux individus de décider quelles informations personnelles ils sont en mesure de transmettre ».

Un porte-parole de l’ancien Premier ministre a déclaré: « M. Johnson n’a aucune objection à divulguer des éléments à l’enquête. Il l’a fait et continuera de le faire. La décision de contester la position de l’enquête sur les expurgations appartient au Cabinet Office. »

Un porte-parole du Cabinet Office a déclaré qu’il était attaché à ses obligations dans le cadre de l’enquête sur le Covid-19 et qu’il avait déjà fourni plus de 55 000 documents, 24 déclarations de témoins personnels, huit déclarations d’entreprise « et que beaucoup de temps et d’efforts ont été consacrés à aider l’enquête de manière approfondie au cours de la dernière 11 mois ».

« Cependant, nous sommes fermement convaincus que l’enquête n’a pas le pouvoir de demander des informations non pertinentes sans ambiguïté qui sortent du cadre de cette enquête. Cela inclut les messages WhatsApp des employés du gouvernement qui ne concernent pas le travail mais sont plutôt personnels et concernent leur vie privée.