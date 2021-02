Fruits de mer

Une dispute sur l’interdiction de l’UE sur les crustacés britanniques vivants s’est intensifiée vendredi alors que de nouveaux documents ont émergé qui, selon les ministres, prouvent que Bruxelles avait précédemment accepté que le commerce puisse se poursuivre.

Le Telegraph a obtenu une correspondance entre des responsables de Whitehall et la Commission européenne, qui semble montrer qu’il avait précédemment indiqué que l’exportation de mollusques vivants de Grande-Bretagne était encore possible après le Brexit.

L’interdiction concerne les huîtres, les palourdes, les coques, les moules et les pétoncles non purifiés, sauvages et d’élevage, qui proviennent des eaux de classe B du Royaume-Uni, qui représentent la grande majorité du commerce.

Cela survient alors que Boris Johnson fait face à la pression croissante des députés conservateurs pour imposer des mesures de rétorsion à l’UE à propos de l’interdiction, que le secrétaire à l’Environnement George Eustice a qualifiée d ‘«indéfendable».

Sheryll Murray, la députée de South East Cornwall, a demandé au premier ministre cette semaine de rencontrer une délégation de députés côtiers pour discuter des dommages financiers causés aux pêcheurs locaux.

Le gouvernement examine actuellement un certain nombre d’options, notamment la question de savoir si l’approbation des licences de pêche aux navires de l’UE souhaitant accéder à la zone nautique britannique de 6 à 12 milles peut être ralentie.

Selon des documents déposés vendredi à la bibliothèque de la Chambre des communes, un haut fonctionnaire à Bruxelles a envoyé un courrier électronique au vétérinaire en chef du Royaume-Uni le 27 septembre 2019 concernant la proposition du Royaume-Uni d’utiliser un certain type de certificat sanitaire d’exportation après son départ de l’UE.

La réponse indiquait: «LBM [live bivalve molluscs] exportés vers l’UE à des fins de purification, peuvent être certifiés avec le modèle figurant dans la partie A de l’annexe IV du règlement de la Commission no 1251/2008. »

Dans une note d’information jointe aux documents, le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a déclaré: «La réponse approuvait le point de vue de Defra et convenait que le certificat approprié était celui que les fonctionnaires du Defra avaient suggéré.

«Cet échange a donc corroboré pour Defra que le commerce pouvait se poursuivre après la fin de la période de transition.»

Defra a déclaré plus tard aux pêcheurs qu’il faudrait une courte pause après le Brexit pour l’exportation de mollusques sauvages, jusqu’à ce qu’un nouveau certificat d’importation de l’UE soit mis en ligne en avril de cette année. Elle estimait qu’à partir du 1er janvier, l’exportation des mollusques d’élevage pourrait se poursuivre comme avant.

Cependant, il y a deux semaines, la Commission a déclaré de manière inattendue à l’industrie conchylicole britannique que l’interdiction des mollusques d’élevage et sauvages deviendrait permanente car le Royaume-Uni est soumis à des règles régissant les pays tiers.

Cette décision signifie que les pêcheurs du Royaume-Uni doivent désormais purifier leurs prises au niveau national, ajoutant des coûts et des retards importants et laissant de nombreuses entreprises en ruine.

L’UE soutient désormais que le certificat cité ne fournit que des «garanties de santé animale» et «ne peut pas être utilisé pour fournir des assurances de santé publique». Lundi, il a de nouveau écrit au vétérinaire en chef du Royaume-Uni pour «préciser davantage» les conditions autour de l’exportation des coquillages.

S’adressant au Telegraph plus tôt cette semaine, un responsable de l’UE a déclaré: «Les règles dans ce domaine n’ont pas changé. Ils ont appliqué, et continuent de le faire, à tous les pays tiers.

« La Commission a informé le vétérinaire en chef du Royaume-Uni et l’industrie britannique des mollusques et crustacés que ces exigences ne sont pas temporaires et sont désormais applicables à tous les coquillages importés du Royaume-Uni en conséquence directe du Brexit.

« Ce n’est pas nouveau et ce n’est pas une surprise pour l’administration britannique. »