La disponibilité de Messi pour le match de Toronto à évaluer – Martino

FORT LAUDERDALE, Floride – Lionel Messi, qui a raté la défaite 5-2 de l’Inter Miami à Atlanta samedi en raison de ce que l’entraîneur Gerardo « Tata » Martino a qualifié de « fatigue musculaire », s’est entraîné mardi en préparation pour le match à domicile de mercredi contre le Toronto FC.

Cependant, Martino ne s’est pas engagé dans une déclaration préparée aux médias quant à savoir si Messi et Jordi Alba – qui a également raté la défaite de samedi – joueraient contre l’équipe canadienne.

« Messi et [Jordi] Alba s’entraînera pendant toute la séance aujourd’hui avec l’équipe, et après cela nous verrons s’ils sont disponibles pour jouer et dans quelle mesure », a déclaré Martino.

« À partir de mercredi, nous avons six matches en 18 jours, soit un match tous les trois jours, y compris la finale de la Lamar Hunt US Open Cup. »

Messi s’est entraîné deux fois la semaine dernière après son retour des qualifications pour la Coupe du monde avec l’Argentine, mais n’a pas fait le déplacement à Atlanta car son équipe a goûté à la défaite pour la première fois depuis son arrivée.

Après le match de mercredi contre Toronto, dernier classé, Miami jouera dimanche un match sur la route contre son rival Orlando, puis affrontera Houston lors de la finale de la Coupe de l’US Open le mercredi 27 septembre prochain. Martino a déclaré après la défaite de samedi que ses rotations se concentrera sur cette chance de remporter un deuxième trophée de la saison.

Lionel Messi n’est pas disponible en club et en pays ces dernières semaines. Kirby Lee-USA TODAY Sports

« La finale n’est qu’un match et nous y participons », a déclaré Martino après la défaite face à son ancienne équipe, Atlanta United.

« C’est très tentant de jouer pour un titre. En ce moment, nous en avons sept à huit. [MLS] il reste des jeux. Et la réalité est que ce n’est pas une garantie que nous participerons aux séries éliminatoires. Cela ne veut pas dire que nous n’allons pas y aller, mais c’est vrai que nous sommes concentrés sur le 27. »

Miami a déjà remporté un trophée cette saison grâce à son titre en Coupe des Ligues le mois dernier, une victoire qui a assuré la qualification pour la Coupe des Champions de la Concacaf de l’année prochaine ainsi qu’un laissez-passer au premier tour.

Mais avant de pouvoir vraiment se concentrer sur l’ajout de nouveaux trophées, Miami cherchera à poursuivre ses efforts pour une place dans les séries éliminatoires de la Coupe MLS avec ce match contre le Toronto FC et un déplacement à Orlando City dimanche soir.

Miami s’est incliné 2-0 à Toronto lors de leur seule rencontre précédente cette saison, le 18 mars, mais c’était bien avant les ajouts des anciennes légendes de Barcelone Messi, Sergio Busquets et Alba, ainsi que les trois signatures clés de l’initiative U22 de Facundo Farías, Diego Gómez et Tomás Avilés.

En fait, seuls trois titulaires après cette défaite – le gardien Drake Callender, le défenseur central Serhiy Kryvtsov et l’attaquant Josef Martínez – auront probablement de bonnes chances de débuter mercredi.

Le fait que Toronto soit dans une crise massive aidera également la cause de Miami dans ce match.

Les Reds ont perdu 9 de leurs 10 derniers matchs en MLS – étant dominés par une marge de 20 buts à huit sur cette période – et occupent la place du sous-sol de la Conférence Est où Miami siégeait avant sa transformation.

Cette transformation a été déclenchée par la signature de Messi, qui compte 11 buts et cinq passes décisives lors de ses 11 apparitions pour Miami.

Cependant, un seul de ces buts a été marqué lors de ses trois matchs en MLS (deux titularisations), et Martino a réitéré mardi qu’il continuerait à faire attention à Messi et à ses autres stars vieillissantes.

« Nous avons beaucoup de matches importants dans un court laps de temps, et l’une de mes responsabilités en tant qu’entraîneur est de prendre soin de mes joueurs et de les aider à prendre les décisions difficiles qui nous donneront la meilleure chance de garder tout le monde en bonne santé pendant cette période chargée. courir », dit-il.