Les tremblements de terre sont devenus assez courants dans la région la plus septentrionale des États-Unis en Alaska. Dans un article récent, des scientifiques de l’Institut géophysique Fairbanks de l’Université d’Alaska ont indiqué que les tremblements de terre n’ont peut-être rien à voir avec le mouvement naturel des plaques tectoniques et tout ce qui a à voir avec le changement climatique.

Publié dans le Faire progresser les sciences de la Terre et de l’espace journal, l’article intitulé «Stress Promotion of the 1958 Mw∼7.8 Fairweather Fault Earthquake and Others in Southeast Alaska by Glacial Isostatic Adjustment and Inter-Earthquake Stress Transfer» a montré comment la fonte des glaciers en Alaska fait rebondir la terre.

L’étude récente mentionne que l’Alaska possède certains des plus grands glaciers du monde, qui peuvent mesurer des milliers de pieds d’épaisseur et couvrir des centaines de kilomètres carrés. Cette accumulation massive de grandes masses de glace gelée crée un poids tout aussi massif qui fait couler la terre en dessous. Et maintenant, alors que la température de la planète augmente à un rythme artificiel à cause des gaz à effet de serre, ces glaciers fondent. Lorsque de gros morceaux de glaciers se fondent dans les mers qui se réchauffent, le sol sous le sol gelé jadis ressurgit comme une éponge qui à son tour crée des tremblements de terre dans la région.

Chris Rollins, l’auteur principal de l’étude qui a mené la recherche à l’Institut géophysique a déclaré dans un Déclaration de pressequ’il y a deux composantes au mouvement élévateur. Il a dit que le premier s’appelle « l’effet élastique », c’est-à-dire lorsque la terre remonte instantanément après qu’une masse de glace a été enlevée et le second est l’effet prolongé du manteau remontant vers le haut sous l’espace libéré.

Les chercheurs associent le mouvement croissant du manteau aux fréquents tremblements de terre dans le sud-est de l’Alaska, où les glaciers disparaissent depuis plus de 200 ans. Dans cette région, plus de 1 200 milles cubes de glace ont été perdus au cours des deux siècles.

La région du sud de l’Alaska partage la frontière au milieu de la plaque continentale nord-américaine et de la plaque du Pacifique qui se frotte à environ deux pouces par an, ce qui est environ deux fois le taux de la faille de San Andreas en Californie. La recherche a révélé que la disparition des glaciers a également provoqué une élévation des terres du sud-est de l’Alaska d’environ 1,5 pouce par an.