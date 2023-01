La disparition des glaciers en Colombie-Britannique met le tourisme et les bassins versants en danger: scientifique

On estime que 80 pour cent des glaciers de la Colombie-Britannique devraient disparaître complètement et les impacts se répercuteront bien au-delà des panoramas moins beaux pour les Britanno-Colombiens. Mais toute action pour lutter contre le changement climatique peut néanmoins contribuer à sauver les glaciers des montagnes côtières du nord de la Colombie-Britannique, selon un expert.

Brian Menounos, professeur de géographie à l’Université du Nord de la Colombie-Britannique et titulaire d’une chaire de recherche du Canada sur les changements glaciaires, a récemment co-écrit une étude dans la publication Science, avec des recherches suggérant des implications pour le tourisme, les bassins versants et la sécurité publique.

Menounos a déclaré que le tourisme est une grande partie de l’économie provinciale et que de nombreux visiteurs étrangers viennent en Colombie-Britannique parce qu’ils veulent voir des montagnes recouvertes de glace.

« Quelle est la valeur de cela ? Je ne sais pas… mais ce n’est pas une petite somme.

Les glaciers couvrent environ deux pour cent de la Colombie-Britannique et tout bassin versant avec des glaciers ressentira les effets de leur disparition.

“Cela dépend de l’utilisation que vous faites de l’eau (provenant des glaciers)”, a déclaré Menounos.

Alors que le Lower Mainland et l’île de Vancouver dépendent des pluies saisonnières et de la fonte des neiges pour leur eau potable, les collectivités du versant est des Rocheuses pourraient voir des effets sur leur approvisionnement en eau potable.

Les bassins versants avec même un minimum d’approvisionnement en eau des glaciers font mieux que les systèmes sans eux, a-t-il déclaré. “L’année dernière, nous avons eu des conditions exceptionnellement chaudes et sèches et les bassins versants qui contenaient des glaciers ont complété les débits et tout allait bien”, a-t-il déclaré.

La disparition des glaciers pourrait également menacer la sécurité physique des habitants de la Colombie-Britannique en entraînant davantage de glissements de terrain, avoir un impact sur la pêche et menacer l’accès à l’électricité. La région de Bridge River aide à fournir de l’hydroélectricité au Lower Mainland, ajoutant que la production d’électricité dans le bassin du Columbia ressentirait également des effets.

Les Premières Nations de la Colombie-Britannique attachent également une importance spirituelle au paysage, a déclaré Menounos.

« Plus philosophiquement, que signifie perdre la majeure partie de notre glace ? Comment cela affecte-t-il la relation de longue date que les peuples autochtones entretiennent avec ces montagnes et les glaciers qu’elles contiennent ? »

L’étude scientifique fait partie des dernières recherches mettant en garde contre les effets du changement climatique alors que les humains craignent de ne pas atteindre l’objectif de limiter l’augmentation de la température mondiale moyenne à 1,5 °C. La température moyenne mondiale est déjà supérieure de 1,2 degré à la température préindustrielle. niveaux et la fenêtre pour le scénario de 1,5 degré, bien que toujours réalisable, se ferme.

Mais Menounos met en garde contre l’inaction. Une réduction rapide des émissions peut aider à préserver une grande partie des glaciers des montagnes côtières du nord de la Colombie-Britannique.

“Chaque degré de réchauffement que nous atténuons garantit que la glace dans ces zones est là pendant un certain temps”, a-t-il déclaré. “Sinon, ils ne le seront pas.”

Une déclaration du ministère de l’Eau, des Terres et des Ressources indique que les scientifiques provinciaux surveillent et étudient en permanence les changements dans la fonte des glaciers et les accumulations de neige, ajoutant que la province reconnaît l’importance vitale des glaciers pour la sécurité de l’eau et la santé des écosystèmes.

La Colombie-Britannique élabore une stratégie de sécurité des bassins versants en partenariat avec les Premières Nations, conclut le communiqué.

