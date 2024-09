La disparition des chauves-souris liée à une hausse de la mortalité infantile

Ne serait-il pas surprenant d’apprendre que les chauves-souris, souvent décriées dans le folklore comme des annonciatrices de l’obscurité, sont en fait nos sentinelles silencieuses ? Elles jouent un rôle écologique essentiel en tant que moyen de lutte antiparasitaire sans pesticide de la nature, et la disparition soudaine des chauves-souris pourrait affecter bien plus que votre sympathique agriculteur de quartier.

Guerriers invisibles du ciel

Les chauves-souris sont les gardiennes naturelles des nuisibles, accomplissant un travail admirable de protection des cultures contre les insectes. Ce rôle écologique réduit la nécessité pour les agriculteurs d’arroser leurs champs de pesticides chimiques d’une toxicité alarmante.

Depuis 2006, de nombreuses populations de chauves-souris ont vu leurs effectifs diminuer en Amérique du Nord en raison d’un champignon envahissant qui cause le syndrome du nez blanc. Ce champignon nuisible cohabite dans des grottes où les chauves-souris se camouflent pendant la journée et survivent à l’hiver.

Les chauves-souris réduisent l’utilisation des pesticides

Une étude récente publiée dans la revue Science Cette disparition soudaine des chauves-souris a servi de tremplin pour enquêter sur la question de savoir si les agriculteurs avaient augmenté leur utilisation de pesticides et quels en étaient les effets potentiels sur la santé humaine.

Les résultats sont alarmants. Les agriculteurs ont intensifié leur utilisation de pesticides, ce qui s’est malheureusement traduit par plus de 1 000 décès de nourrissons.

« Malgré les craintes infondées qui entourent les chauves-souris, notamment après les spéculations sur leurs liens avec les origines du Covid-19, ces créatures ajoutent une valeur substantielle à la société en tant que pesticides naturels. Leur déclin peut avoir un impact négatif sur les humains », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Eyal Frank, professeur adjoint à l’Université de Californie à Los Angeles. École de politique publique Harris.

Pertes de chauves-souris et utilisation de pesticides

Les recherches de Frank ont ​​analysé l’impact des pertes de chauves-souris sur l’utilisation de pesticides dans les comtés touchés par le déclin drastique de leur population par rapport à ceux non touchés par cette maladie de la faune sauvage. Les données ont montré une augmentation stupéfiante de 31 % de l’utilisation de pesticides, parallèlement à une diminution des populations de chauves-souris.

Maintenant, en se concentrant sur la santé humaine, il a étudié si cette utilisation accrue de pesticides potentiellement dangereux correspondait à une augmentation des taux de mortalité infantile, un point de référence courant pour évaluer les impacts de la pollution environnementale sur la santé.

Le taux de mortalité infantile a augmenté de près de 8 %, ce qui a entraîné 1 334 décès supplémentaires chez les nourrissons. Cela signifie que chaque augmentation de 1 % de l’utilisation des pesticides fait grimper le taux de mortalité infantile de 0,25 %.

Les pesticides sont-ils la solution ?

L’étude a également révélé que les pesticides sont très en retard sur les chauves-souris dans la lutte contre les nuisibles. La qualité des récoltes en souffre directement.

Les agriculteurs ont vu leurs revenus issus de la vente de leurs récoltes chuter de près de 29 %. Si l’on ajoute à cette perte de revenus la lourde facture des pesticides, les communautés agricoles touchées par le déclin de la production ont subi des pertes massives allant jusqu’à 26,9 milliards de dollars entre 2006 et 2017.

Le bilan de la mortalité infantile s’élève à 12,4 milliards de dollars, ce qui porte le coût sociétal total de la disparition des chauves-souris dans les communautés touchées à 39,6 milliards de dollars.

Effets domino sur la biodiversité

Le déclin des populations de chauves-souris ne se limite pas aux impacts immédiats de l’agriculture, mais se répercute sur des écosystèmes entiers. Les chauves-souris jouent un rôle crucial dans la pollinisation de diverses plantes et la dispersion des graines. De nombreuses plantes fruitières, dont les mangues et les bananes, dépendent de l’activité des chauves-souris pour leur reproduction.

À mesure que ces chauves-souris disparaissent, un effet en cascade menace la diversité de la flore qui soutient une faune diversifiée, conduisant à un dérèglement de l’équilibre écologique.

Cette diminution peut s’étendre sur plusieurs générations, révélant l’interdépendance des espèces et mettant en évidence les signes avant-coureurs d’un écosystème fragile et de plus en plus menacé.

Efforts de conservation

Les défis posés par le déclin des populations de chauves-souris sont considérables, mais il existe des moyens d’atténuer ces risques et de les rétablir. Les défenseurs de l’environnement militent en faveur de pratiques agricoles respectueuses des chauves-souris, comme l’agriculture biologique, qui contribue à réduire le recours inutile aux pesticides nocifs.

Les initiatives visant à restaurer les habitats naturels, associées à l’éducation du public sur la valeur écologique des chauves-souris, peuvent favoriser une coexistence plus saine.

En outre, il est impératif de créer des zones protégées où les chauves-souris peuvent se percher en toute sécurité, à l’abri des contraintes de l’urbanisation et de la pollution.

En mettant en lumière les rôles que jouent ces créatures dans notre environnement, les communautés peuvent se lancer dans un voyage vers la réhabilitation et la durabilité, garantissant que ces héros méconnus de la nuit continueront à honorer notre ciel pour les générations à venir.

L’intérêt des chauves-souris pour les cultures sans pesticides

« Lorsque les chauves-souris sont absentes des systèmes de lutte contre les nuisibles, les coûts pour la société sont astronomiques. En revanche, les dépenses liées à la préservation des populations de chauves-souris sont relativement moindres », a noté Frank.

L’étude met en évidence la valeur profonde que la faune sauvage apporte à la société et la nécessité urgente de mieux comprendre cette valeur. Cette compréhension est essentielle pour élaborer des politiques qui défendent la protection de la faune sauvage.

L’étude est publiée dans la revue Science.

