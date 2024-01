La disparition de l’agence palestinienne de l’ONU pourrait être un désastre pour des millions de personnes. Voici pourquoi Israël veut son démantèlement

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire apparaît dans le bulletin d’information de CNN, Pendant ce temps au Moyen-Orient, un aperçu trois fois par semaine des plus grandes actualités de la région. Inscrivez-vous ici.





CNN

—



La suspension du financement par un nombre croissant de pays occidentaux d’une agence des Nations Unies pour les Palestiniens a soulevé des questions sur le sort des 5,9 millions de réfugiés qu’elle accueille.

Les États-Unis et au moins 12 de leurs alliés ont financement retiré pour l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), suite aux allégations d’Israël selon lesquelles certains de ses employés auraient été impliqués dans l’attaque du Hamas du 7 octobre, qui a tué 1 200 personnes et pris en otage plus de 250 autres.

Israël a ensuite lancé une guerre contre le groupe militant qui a tué plus de 26 000 personnes à Gaza, selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas, et déplacé la grande majorité des 2,3 millions d’habitants de l’enclave, qui ont besoin d’une aide humanitaire.

Bien que les détails restent rares, un responsable israélien a déclaré à CNN qu’Israël avait partagé des informations sur l’implication présumée de 12 des 10 000 employés de l’UNRWA à Gaza dans les attaques du 7 octobre avec l’agence et les États-Unis. CNN n’a pas eu accès aux renseignements sur lesquels reposaient les allégations.

L’UNRWA a licencié plusieurs employés après les allégations et a lancé une enquête, promettant que toute personne impliquée dans les attentats du 7 octobre sera tenue pour responsable « y compris par le biais de poursuites pénales » si elle est reconnue responsable.

Mais au-delà des allégations de ces derniers jours, Israël a des problèmes de longue date avec l’UNRWA, l’accusant d’aider le Hamas et appelant à son démantèlement complet.

Voici ce que cela pourrait signifier pour les millions de Palestiniens qui dépendent de l’UNRWA pour leur subsistance.

Voir ce contenu interactif sur CNN.com



L’UNRWA a été fondée par les Nations Unies un an après la guerre israélo-arabe de 1948, qui a marqué la création d’Israël et le déplacement de plus de 700 000 Palestiniens de leurs maisons lors d’un événement connu par les Palestiniens sous le nom de Nakba (catastrophe).

L’agence fournit une large gamme d’aide et de services aux réfugiés palestiniens et à leurs descendants. C’est une source d’emploi majeure pour les réfugiés, qui constituent la majeure partie de sa population. 30 000 collaborateurs à travers le Moyen-Orient, et dispose de bureaux de représentation à New York, Genève et Bruxelles. Plus de 10 000 de ses salariés sont stationnés dans la bande de Gaza.

L’UNRWA est unique en ce sens qu’elle est la seule agence des Nations Unies dédiée à un groupe spécifique de réfugiés dans des zones spécifiques. Bien que son objectif soit de soutenir les réfugiés palestiniens, l’UNRWA n’a pas de mandat pour les réinstaller, mandat que possède le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Le HCR n’a cependant pas de mandat sur les réfugiés palestiniens dans les zones d’opération de l’UNRWA.

L’année dernière, l’agence disposait d’un budget de 1,6 milliard de dollarsdont la majeure partie est destinée à éducation et santésuivis par d’autres services tels que l’amélioration des infrastructures et des camps de réfugiés.

Depuis la guerre à Gaza, l’UNRWA a a lancé un appel éclair pour 481 millions de dollars en financement supplémentaire pour répondre aux besoins humanitaires critiques.

L’UNRWA est le principal groupe d’aide humanitaire à Gaza. Quelque 2 millions de Gazaouis dépendent sur l’agence pour l’aide, avec 1 million de personnes utilisant les abris de l’UNRWA pour obtenir de la nourriture et des soins de santé au milieu des combats dans l’enclave.

L’agence fournit depuis des décennies aux habitants de Gaza de la nourriture, des soins de santé, une éducation et un soutien psychologique.

Aux côtés du Croissant-Rouge palestinien, L’UNRWA gère presque toute la distribution de l’aide de l’ONU arrivant sur le territoire. L’agence dispose de 11 centres de distribution alimentaire pour 1 million de personnes à Gaza.

L’ONU a prévenu que le financement actuel est insuffisant et que l’UNRWA pourrait manquer de fonds d’ici février.

Leo Cans, chef de la mission Palestine de Médecins Sans Frontières, également connu sous le nom de Médecins Sans Frontières, a déclaré dimanche à CNN que la situation pourrait se détériorer, car l’aide arrivant à Gaza est déjà insuffisante.

“(Si) vous arrêtez ces camions, les gens mourront de faim et très rapidement”, a-t-il déclaré.

Majdi Fathi/NurPhoto/Getty Images Des personnes déplacées sont vues dans la cour d’une école de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 7 novembre.

Les répercussions de l’arrêt de ses opérations par l’UNRWA pourraient toutefois se faire sentir bien au-delà de Gaza. Des millions de réfugiés palestiniens supplémentaires vivent dans les pays voisins comme la Jordanie, la Syrie et le Liban et dépendent de l’aide de l’agence.

Pour les Palestiniens sur le terrain à Gaza, les perspectives de vie sans l’UNRWA semblent sombres. Dans un refuge scolaire de l’UNRWA à Deir al Balah, les habitants de Gaza ont déclaré qu’ils s’inquiétaient des souffrances à venir si l’aide de l’UNRWA était suspendue.

« L’UNRWA est celui qui aide les réfugiés et les déplacés », a déclaré lundi à CNN Um Mohammad Al Khabbaz, une Palestinienne du refuge. « Que reste-t-il aux gens s’ils arrêtent l’aide ?

Alaa Khdeir, professeur d’université, a qualifié cette décision de « décision oppressive envers le peuple palestinien ».

« Cela signifiera davantage de famine, de pauvreté et de privations, ce qui, en fin de compte, entraînera la mort », a ajouté Khdeir. « Ce n’est pas seulement un problème ; c’est un crime. Cela efface les gens.

António, secrétaire général de l’ONU Guterres a fait appel dimanche aux pays qui ont suspendu le financement de l’UNRWA, les exhortant à reconsidérer leurs décisions.

« J’appelle vivement les gouvernements qui ont suspendu leurs contributions à garantir au moins la continuité des opérations de l’UNRWA », a-t-il déclaré. « Les besoins urgents des populations désespérées qu’ils (le personnel de l’UNRWA) servent doivent être satisfaits. »

On ne sait pas exactement quelles organisations pourraient remplacer l’UNRWA si l’agence était contrainte d’arrêter ses opérations. Yuval Shany, professeur à la faculté de droit de l’Université hébraïque de Jérusalem, a déclaré que même si l’UNRWA était contraint de quitter Gaza, Israël souhaite probablement une sortie progressive pour éviter une aggravation du choc humanitaire sur le terrain.

“La raison pour laquelle Israël, pendant toutes ces années, malgré ses nombreuses critiques (à l’égard de l’UNRWA), n’a pas insisté pour démanteler l’UNRWA, et a même coopéré avec l’UNRWA à de nombreuses reprises, c’est parce que l’UNRWA fournit des services humanitaires essentiels”, a déclaré Shany. CNN, ajoutant qu’avec la situation actuelle à Gaza, il n’est peut-être pas réaliste de retirer complètement l’UNRWA du territoire.

Voir ce contenu interactif sur CNN.com



Les dirigeants israéliens ont fait campagne contre l’UNRWA bien avant le 7 octobre, critiquant le rôle de l’organisation à Gaza et ailleurs ainsi que sa définition des Palestiniens éligibles au statut de réfugié. Plus récemment, des responsables ont cherché à délégitimer l’agence et ont proposé de la démanteler complètement.

En 2018, les Etats Unis, sous l’administration du président Donald Trump, a mis fin à tout financement de l’agence à la demande d’Israël, le Département d’État qualifiant à l’époque l’organisme d’« irrémédiablement défectueux ». Lorsque Joe Biden est devenu président en 2021, il est revenu sur la décision de son prédécesseur et rétabli le financement de l’UNRWA.

Les États-Unis ont longtemps été le le plus grand donateur à l’UNRWA.

En 2017, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a cherché à dissoudre l’UNRWA et à la fusionner avec la principale agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR.

Plus récemment, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a suggéré qu’Israël chercherait à empêcher l’agence des Nations Unies d’opérer dans la bande de Gaza d’après-guerre, affirmant qu’elle « ne ferait pas partie du lendemain ».

“Nous mettons en garde depuis des années”, a déclaré Katz. « L’UNRWA perpétue la question des réfugiés, fait obstacle à la paix et sert de bras civil au Hamas à Gaza. »

L’UNRWA a à plusieurs reprises a nié les allégations israéliennes que son aide est détournée vers le Hamas, qu’il enseigne la haine dans ses écoles et qu’il a remis en question « la motivation de ceux qui font de telles affirmations, à travers de grandes campagnes de plaidoyer ». Il a condamné l’attaque du 7 octobre comme étant « odieuse ».

La menace de retirer l’UNRWA de la bande de Gaza assiégée a poussé les responsables de l’ONU et ceux qui comptent sur l’agence à tirer la sonnette d’alarme.

« Israël ne considère pas l’UNRWA comme quelque chose qui favorise la résolution du conflit israélo-palestinien », a déclaré Shany de l’Université hébraïque.

Israël considère plutôt l’agence comme « un mécanisme qui perpétue le…