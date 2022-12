La disparition de Ken DeLand en France met en lumière la zone de voyage des frontières «abolies» de l’Europe

PREMIER SUR FOX – La famille de Ken DeLand, un étudiant américain porté disparu en France depuis plusieurs semaines, envoie des informations sur un site Web sur ce qui aurait pu arriver au jeune homme de 22 ans, y compris de personnes pointant vers une zone européenne sans frontières où les voyageurs ne sont pas tenus de présenter des passeports.

Le père de l’étudiant disparu, également nommé Ken DeLand, a déclaré mardi à Fox News Digital qu’il avait reçu des informations via leur site Web – findkendeland.com – sur des observations potentielles et d’autres théorisant que son fils aurait déjà quitté la France sans être détecté.

“En fait, tout le monde nous a parlé de l’espace Schengen”, a déclaré l’aîné DeLand. “Et ce que c’est, c’est toute une zone englobante au sein de l’UE dans laquelle les gens peuvent virtuellement voyager sans avoir à montrer de pièce d’identité. Et certaines personnes ont dit que cela pouvait même être parcouru à très peu de frais.”

Selon le site Internet du visa Schengen, l’espace “signifie une zone où 26 pays européens ont aboli leurs frontières intérieures pour la circulation libre et sans restriction des personnes, en harmonie avec des règles communes de contrôle des frontières extérieures et de lutte contre la criminalité en renforçant le système judiciaire commun”. et la coopération policière.” Il couvre la plupart des pays européens à l’exception de l’Irlande.

“Eh bien, il pourrait théoriquement se déplacer entre quelques pays différents de l’UE sans même avoir à montrer son passeport ou sa pièce d’identité”, a déclaré l’aîné DeLand à Fox News Digital. “J’espère que non.”

Mais le père a mis en doute cette hypothèse, notant que son fils, alors qu’il était en pause dans son programme d’études à l’étranger à l’Université de Grenoble Alpes, avait déjà voyagé à travers l’Europe jusqu’en Italie – puis est revenu en France.

“Je sais qu’il a pris des vacances alors que l’école était hors session pendant environ une semaine alors qu’il était là-bas, ce qui est typique pour les étudiants”, a déclaré l’aîné DeLand. “Il a voyagé en Italie parce qu’il voulait vraiment voir à quoi ressemblait l’Italie, et il l’a apprécié. Il a voyagé seul. Il a séjourné dans des auberges de jeunesse. Il est allé dans plusieurs villes côtières, Rome, Naples, je pense qu’il est allé à Florence. Il a des photos sur son Facebook.”

DeLand Sr., sa femme Jennifer DeLand et la mère du jeune homme de 22 ans, Carol Laws, ont lancé un blitz médiatique complet, faisant plusieurs apparitions sur les réseaux câblés américains pour demander des informations qui pourraient aider à ramener l’étudiant disparu à la maison avant Noël. . Son programme d’études à l’étranger doit se terminer le 17 décembre et son visa expire le 20 janvier.

Le père a déclaré à Fox News Digital que même l’ambassade des États-Unis a salué ses efforts pour assurer également une couverture dans les médias locaux français, ce qui est considéré comme crucial pour faire connaître la disparition de DeLand.

“J’étais encore au téléphone avec l’ambassade ce matin, et le monsieur de l’ambassade a dit:” Je ne peux pas croire à quel point vous avez déjà eu une couverture médiatique avec cette histoire. Il a dit: “Cela me surprend et c’est bien pour vous d’avoir diffusé cela.” Il dit: “Vous et votre famille avez fait un excellent travail pour faire passer le mot. Cela me surprend”, a déclaré DeLand à Fox News Digital. “Et je me suis assuré que le monsieur de l’ambassade connaît le site Web et connaît le menu déroulant sur le site Web et toute information que nous essayons de tenir à jour sur le site Web. Ainsi, les gens l’ont à leur disposition et peuvent s’y référer. quand c’est nécessaire.”

“Je suis très souvent en contact avec l’ambassade et j’essaie de me lever tôt le matin pour pouvoir les joindre à midi car ils ont 6 heures d’avance”, a ajouté le père. “Il nous a félicités pour notre capacité à faire l’actualité, à créer un site internet et à faire passer le message en France et dans toute la France. Et il a confirmé qu’il avait [seen] l’histoire a été diffusée dans peu de médias et il a déclaré que la meilleure chose à faire pour faire passer le mot est de la faire passer dans les médias français. Et vous avez réussi à le faire.”

L’aîné DeLand a également critiqué un communiqué rendu public lundi par le procureur de Grenoble Eric Vaillant.

Vaillant a affirmé que DeLand était “arrivé en France mal préparé et avait du mal à se faire des amis”. Il a également déclaré que les enquêteurs français soutiennent que DeLand “semble avoir quitté Grenoble volontairement”.

“Quiconque va dans un pays de langue étrangère et essaie d’apprendre la langue va avoir du mal, je pense, à moins qu’il n’ait une très bonne compréhension de la langue”, a déclaré l’aîné DeLand, défendant son fils. “Il a étudié le français au lycée, et il a essayé de se préparer autant qu’il pouvait penser à aller dans un pays étranger. Quand vous arrivez dans un pays étranger, vous savez, ils le parlent beaucoup plus vite, et c’est beaucoup plus intense.”

Le père a déclaré que le jeune DeLand, étudiant à l’Université St. John Fisher de Rochester, NY, et un Eagle Scout, avait suivi entre cinq et six ans de cours de français au collège et au lycée, mais a ajouté que “même son professeur de français, je parlais avec pour obtenir de l’aide pour la traduction, et elle dit: ‘Je vais être honnête avec vous, mon français, je ne sais pas à quel point je serais capable de suivre ce dialecte français.’ Elle a dit : ‘Je suis meilleure au Québec français.'”

“C’était une variété d’étudiants différents de différentes régions du monde. Mais c’était juste en français. Cela dit, cela semblait assez intense”, a déclaré le père à Fox News Digital à propos du programme d’études à bord de son fils. “Et il a demandé l’aide de certains des conseillers du collège pour s’assurer que, vous savez, il pourrait essayer de réussir le mieux possible en suivant des cours là-bas.”

La famille a déclaré avoir entendu parler de DeLand pour la dernière fois le 27 novembre via WhatsApp.

Il est allé en cours le 28 novembre, où ceux qui l’ont vu ont dit qu’il semblait “normal et heureux”, selon le site Internet de la famille. DeLand a été porté disparu le 29 novembre après ne pas s’être présenté en classe ou avoir été vu par des amis ou sa famille d’accueil. Il aurait laissé tous ses biens au domicile de sa famille d’accueil, y compris son ordinateur, sa tablette, sa carte de train et son chargeur de téléphone. Son téléphone a sonné pour la dernière fois à la gare de Valence le 30 novembre.

Les relevés bancaires ont montré qu’il avait effectué un achat le 3 décembre au magasin Decathlon Sporting Goods de Montélimar, en France, pour seulement 8,40 $. La vidéo de surveillance a également montré le DeLand de 6 pieds et 190 livres entrant dans le magasin portant une veste rouge, une écharpe, un bonnet gris, un jean bleu et des baskets tout en portant un sac à dos noir.

L’aîné DeLand s’est plaint que le procureur français était au courant de plus d’informations que sa propre famille.

“C’est comme ça que les Français le voient à cause de son âge. Et le fait qu’il parte avec un sac de trucs. Je ne peux pas faire de commentaire là-dessus, et je ne sais pas où le procureur a pu obtenir ses informations”, a-t-il ajouté. père a dit. “Je n’ai pas pu obtenir d’informations en raison de la Loi sur la protection des renseignements personnels.”

“Peut-être que je devrais parler avec le procureur”, a ajouté l’aîné DeLand. “Il semble avoir plus d’informations que nous en tant que parents.”

“Nous avons vu ce nouveau développement dans l’histoire hier, et nous nous demandions d’où venait cette information et comment il avait pu s’assurer qu’ils avaient des informations”, a déclaré le père. “Et avec la loi sur la confidentialité en tant que telle, comment a-t-il pu obtenir un témoignage?”

Le père s’est également demandé si voyager lui-même en France serait utile dans la recherche.

“D’un point de vue logistique, voici la répartition que je vois”, a déclaré l’aîné DeLand à Fox News Digital. “Je ne parle pas français. Je ne connais pas la région. Je ne connais ni les villes ni les monuments. J’aurais du mal si je me rendais là-bas pour connaître la langue et savoir où aller pour même commencer.”

Le père a déclaré qu’il n’avait aucune raison de croire que son fils n’avait pas de bonnes relations avec sa mère d’accueil en France.

D’après ce que l’aîné DeLand a entendu, la femme parlait un peu anglais et avait deux filles adultes qui aidaient parfois à la traduction entre leur mère et le jeune DeLand.

La famille DeLand vient de mettre la main sur son numéro et son adresse, mais ils n’ont pas encore parlé. Le père a dit qu’il appréciait la façon dont la famille française s’asseyait régulièrement avec DeLand pour les repas ensemble.

“Nous ne savons pas où se trouve Kenny. J’espère juste qu’il est en sécurité et qu’il pourra rentrer chez lui”, a déclaré DeLand. “Nous essayons simplement de faire passer le mot aussi loin que possible afin de trouver des personnes qui veulent aider et qui veulent nous aider à trouver Kenny et à le ramener à la maison en toute sécurité.”