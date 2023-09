La disparition de Feinstein est un avertissement pour Biden et Trump

La mort de Feinstein devrait être plus que surprenante. Cela devrait être un avertissement pour les membres des deux partis qui croient pouvoir lier leur propre mortalité à un calendrier électoral ou à un calendrier personnel pour construire un héritage.

Cette illusion n’a jamais été aussi courante ni aussi potentiellement perturbatrice aux États-Unis qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Avec la grande probabilité que Joe Biden et Donald Trump soient nommés présidents l’année prochaine, il n’est pas exagéré de dire qu’il est plus probable maintenant qu’à tout autre moment de mémoire récente que le prochain président américain expirera avant son mandat.

L’âge de Biden est un sujet de conversation constant, mais il est généralement abordé en termes d’implications électorales : les électeurs sont-ils vraiment prêts à accepter un président qui aurait 86 ans à la fin de ses fonctions ? La question cache une présomption audacieuse sur la durée de vie de Biden.

On pourrait dire la même chose de Trump, l’ancien président de 77 ans dont la santé personnelle est en grande partie un point d’interrogation, et du leader de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, le républicain de 81 ans qui a subi une chute plus tôt cette année et s’est gelé. filmé deux fois depuis juillet. McConnell a refusé de répondre à des questions détaillées sur son état, expliquant ses difficultés évidentes en raison de ses étourdissements.

Tous ces hommes semblent détester qu’on leur rappelle leur propre mortalité. Le personnel de la Maison Blanche répond avec sarcasme et fragilité aux reportages sur l’âge du président. McConnell n’est pas un homme expressif, mais son irritation à l’idée d’être interrogé sur sa santé est évidente.

Jusqu’à présent, Trump s’est frayé un chemin sur la question de l’âge, mais il n’a jamais donné un compte rendu honnête de son état physique. Sa lutte contre une grave infection à coronavirus à la fin de la campagne 2020 – et sa tentative d’obscurcir la gravité de cette maladie – devrait être un avertissement pour quiconque croit pouvoir évaluer avec confiance sa robustesse physique.

Il ne s’agit pas là de plaisanteries politiques à bas prix. La politique américaine regorge d’exemples de morts s’immisçant brusquement dans nos dirigeants politiques, modifiant ainsi le cours de l’histoire. Des assassinats présidentiels bien sûr, mais aussi des accidents d’avion, des accidents de voiture, des maladies et d’autres fusillades.

La vie de Feinstein en est un excellent exemple : elle est devenue maire de San Francisco non pas par scrutin mais par balle, après le meurtre de George Moscone en 1978. Il y a une ironie douloureuse maintenant que quelqu’un d’autre accèdera à de hautes fonctions non pas par choix. des électeurs californiens, mais parce que Feinstein a également laissé un poste soudainement vacant à combler.

La politique électorale est une affaire contingente et la mortalité est la contingence ultime. Le seul mystère réside dans le fait que peu d’hommes et de femmes d’État de haut rang semblent comprendre cela.

Une personne qui doit le comprendre est Biden, dont la longue vie a été secouée à maintes reprises par une tragédie brûlante. Si quelqu’un dans la politique américaine sait que la mort a son propre calendrier, c’est bien lui. Le président ne peut ignorer les risques actuariels qu’implique la recherche d’un second mandat – risques pour lui-même, pour son parti et pour le pays.

Mais cela explique également en partie pourquoi tant de politiciens s’accrochent à leurs positions bien au-delà du point où cela est médicalement recommandé. Si quitter ses fonctions signifie accepter l’inévitabilité de la mort, alors vous pouvez commencer à voir l’attrait de se présenter à nouveau. Et encore. Et encore.