La disparition de Brady Tompkins étudiée comme un homicide

La disparition en 2019 d’un homme de 25 ans dans le comté de Carleton au Nouveau-Brunswick fait maintenant l’objet d’une enquête en tant qu’homicide après que la police a reçu de nouvelles informations sur l’affaire.

Brady Sherman Tompkins a été vu pour la dernière fois dans une résidence de Richmond Settlement, au Nouveau-Brunswick, vers 22 h le 29 août 2019.

La GRC affirme que Tompkins a parlé à un membre de la famille par téléphone le 2 septembre 2019, mais son emplacement était inconnu.

La police affirme qu’il vivait dans la région de Moncton au moment de sa disparition.

Le Groupe des crimes majeurs de la GRC a repris l’enquête en octobre 2020 et sa disparition a alors été jugée suspecte.

La police dit maintenant qu’elle croit que Tompkins a été victime d’un homicide, après avoir reçu de nouvelles informations selon lesquelles sa dépouille pourrait se trouver dans une zone boisée entre Carrolls Crossing, NB, et Berry Mills, NB

Les enquêteurs disent qu’ils ont également des raisons de croire qu’il pourrait y avoir un véhicule incendié dans la même zone qui pourrait être lié à l’affaire.

La police a publié une carte indiquant l’emplacement possible de la dépouille de Brady Tompkins. (GRC du Nouveau-Brunswick)

«La police publie une carte de la zone et demande à toute personne susceptible de vivre dans la région ou de s’y rendre, de contacter la police si vous rencontrez un véhicule incendié, tout ce qui peut ressembler à des restes, des effets personnels ou quoi que ce soit. cela pourrait être suspect », a déclaré le cap. Hans Ouellette dans un communiqué.

Tompkins est décrit comme mesurant environ six pieds sept pouces et pesant 140 livres. Il a une carrure mince, des cheveux bruns courts, des yeux bleus et un appareil dentaire.

Toute personne ayant des informations sur le cas est priée de contacter le Groupe des crimes majeurs de la GRC du Nouveau-Brunswick au 1-888-506-RCMP (7267) ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS (8477).