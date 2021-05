La disparité mondiale des vaccins COVID est exposée

EL PASO, Texas – Le major de l’armée Carlos Gutierrez est entré dans une boutique de cadeaux d’aéroport au Texas alors qu’il était en route pour prendre un vol pour son deuxième voyage en Californie depuis qu’il s’était fait vacciner contre le COVID-19 – le signe le plus sûr pour lui aux États-Unis. , la pandémie recule enfin.

« J’avais évité de voyager à cause du risque élevé. Mais avec les vaccins, les choses s’ouvrent », a déclaré Gutierrez, 43 ans, voyageant d’El Paso pour rendre visite à sa grand-mère, qu’il n’avait pas vue depuis le début de la pandémie.

À quelques kilomètres au sud du Mexique, les habitants de Juárez se préparaient pour le deuxième week-end consécutif à une autre « méga fermeture » le 1er mai, au cours de laquelle des centres commerciaux, des magasins à grande surface et des restaurants ferment pour ralentir la flambée des cas de coronavirus.

Les disparités mondiales en matière d’accès et de distribution des vaccins sont devenues de plus en plus évidentes à la frontière américano-mexicaine, où quiconque veut se faire vacciner peut en obtenir un chez Walmart ou dans une clinique éphémère à El Paso, tandis que les médecins et les infirmières des hôpitaux privés de Juárez le sont. lutte toujours pour l’accès au vaccin.

Les récits disparates créent des maux de tête pour les autorités régionales de santé publique, dont l’inventaire des vaccins aux États-Unis dépend dela distribution des gouvernements locaux, étatiques et fédéraux, et au Mexique, est fournie par le ministère de la Défense et administrée par les services de santé des États.

«Une petite rivière nous sépare», a déclaré le Dr Manuel De La Rosa, vice-président de la sensibilisation et de l’engagement communautaire au Texas Tech Health Sciences Center à El Paso, et qui a également fait partie de groupes de travail transfrontaliers sur la santé. « Nous partageons la même maladie mais nous n’avons pas le même accès aux médicaments ou au vaccin. Je pense que nous n’allons pas atteindre l’immunité collective dans la région tant que nous n’aurons pas fait vacciner toute la vallée (du Paso del Norte). »

Le principe s’applique à l’échelle mondiale: plus le virus circule longtemps, selon les experts de la santé, plus il est probable qu’il mute et pose de nouveaux risques pour la santé mondiale.

« Nous sommes préoccupés par le développement de variantes », a déclaré Lara Anton, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux du Texas. « À l’heure actuelle, les vaccins sont très efficaces, mais plus le virus circule longtemps, plus il doit muter en une variante contre laquelle le vaccin n’est pas efficace. »

Le Mexique a eu du mal à obtenir des vaccins sur le marché mondial. Le partage des vaccins entre les États-Unis et le Mexique – ou entre les États frontaliers du Texas et du Mexique – a été minime. L’administration du président Andrés Manuel López Obrador compte de plus en plus sur la Chine et la Russie pour fournir des versions locales.

Au 11 mai, le Mexique a indiqué qu’il avait obtenu ou attendait la livraison d’environ 27 millions de vaccins, soit assez pour vacciner environ 30% des 93 millions de personnes de plus de 15 ans dans le pays. Environ 9 millions de personnes au Mexique sont entièrement vaccinées.

Le comté d’El Paso, avec une population d’environ 800 000 habitants, a appliqué plus de doses que tout l’état de Chihuahua, avec une population de 3,7 millions d’habitants, en a reçu: 713 031 contre 596 745. Environ 250 000 personnes ont reçu au moins une injection à Juárez, selon les autorités sanitaires de l’État.

À Juárez, la quatrième vague d’infections et le deuxième week-end de fermetures d’entreprises ont pesé sur les résidents et les propriétaires d’entreprises fatigués de plus d’un an de fermetures périodiques, de restrictions et de risques sanitaires élevés.

Antony Shalhoub, 20 ans, gère avec sa mère et sa sœur un restaurant familial à Juárez qui dépend fortement de la circulation le week-end. Il a dit qu’il ne pensait pas que la pandémie durerait aussi longtemps qu’elle l’a fait.

«J’aurais aimé que le Mexique prenne les mêmes mesures que les États-Unis pour faire vacciner tout le monde et que les choses pourraient commencer à se réactiver», a-t-il déclaré. « C’est comme, juste au moment où vous pensez que tout cela sera fini, puis soudainement il y a une autre fermeture majeure. Cela nous a frappés très fort. »

Le Mexique regarde au-delà de ses frontières pour les vaccins COVID-19

Le nombre quotidien de nouveaux cas de COVID-19 à El Paso est en baisse depuis début janvier, lorsque le comté d’El Paso signalait plus de 800 nouvelles infections par jour. Le nouveau nombre de cas est tombé à 34 lundi, un plus bas en 2021.

Les autorités sanitaires d’El Paso disent que 66% des habitantsplus de 16 ans ont reçu au moins une dose du vaccin COVID-19; 48% de la population du comté est entièrement vaccinée. Les autorités sont passées de l’inquiétude sur la disponibilité des vaccins à la lutte contre un nouveau problème: convaincre les populations difficiles à atteindre et hésitantes de se présenter pour une injection.

À Juárez, les approvisionnements en vaccins ne peuvent pas arriver assez vite. Les vaccins ont coulé de Mexico en goutte à goutte lente; le prochain lot devrait atteindre l’état de Chihuahua à la fin du mois de mai.

De nouveaux cas de coronavirus ont augmenté à Chihuahua au cours des deux dernières semaines d’avril, incitant l’État à ordonner la fermeture quasi totale des entreprises deux week-ends consécutifs – une nouvelle tentative pour ralentir la propagation sans nuire à l’activité économique du lundi au vendredi.

Les autorités sanitaires de l’État ont signalé 192 cas à Juárez au cours de la semaine se terminant le 2 mai, mais on pense que c’est un euphémisme significatif de la véritable propagation. Les tests publics COVID-19 ne sont pas largement disponibles à Juárez; les tests dans un hôpital privé peuvent coûter 2 500 pesos, ou 120 $, et sont hors de portée de la plupart des résidents.

Les États-Unis ont fourni 2,7 millions de doses du vaccin AstraZeneca au Mexique plus tôt cette année – l’une des marques non déployées aux États-Unis (la Chine a fourni au Mexique plus de 8 millions de doses de deux marques chinoises, CanSino et Sinovac.)

Suite à une visite au Mexique du vice-président américain Kamala Harris samedi, López Obrador a déclaré que les États-Unis étaient disposés à envoyer plus de doses d’AstraZeneca à d’autres pays, après avoir testé les fournitures.

Les responsables mexicains ont déclaré qu’ils prévoyaient de demander plus aux États-Unis. La vice-ministre des Affaires étrangères aux Affaires multilatérales, Martha Delgado, a déclaré aux agences de presse fin avril que le Mexique pourrait proposer de donner la priorité à la vaccination le long de sa frontière avec les États-Unis.

Il n’y a aucune exigence de résidence pour se faire vacciner au Texas. Mais les restrictions sur les voyages non essentiels aux points d’entrée interdisent essentiellement aux ressortissants mexicains titulaires d’un visa de touriste de se rendre aux États-Unis, ce qui signifie que la plupart des résidents de Juárez ne peuvent pas se rendre à El Paso pour une photo.

« Nous sommes toujours inquiets lorsque vous voyez des cas en hausse partout et nous voulons nous assurer que les Texans savent que se faire vacciner est le meilleur moyen de se protéger du virus », a déclaré Anton.

Un an après la pandémie, toujours pas de stratégie binationale

Les élus du Texas déclarent reconnaître le déséquilibre et les risques posés aux communautés frontalières.

La représentante américaine Veronica Escobar (D-El Paso) appelle à une réponse coordonnée et binationale au COVID-19 depuis le début de la pandémie et a été frustrée par l’inaction des administrations Trump et Biden sur la question d’un transfrontalier. stratégie.

Malgré de nombreux appels à la Maison Blanche – lors d’appels téléphoniques avec Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président, et de lettres à Jeffrey Zients, coordinateur de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche – un plan binational n’a pas émergé. Escobar a écrit directement au Mexique López Obrador, a demandé au Congrès d’inclure une stratégie binationale dans ses paquets de secours COVID-19 et a tenu des réunions avec les principales parties prenantes.

«Le gouvernement fédéral doit de toute urgence développer une réponse binationale coordonnée contre le COVID-19 avec le Mexique», a écrit Escobar dans une lettre de suivi adressée le 22 avril à Zients, «qui garantit que tous les vaccins fournis au Mexique sont d’abord utilisés dans leurs communautés frontalières du nord. lié à nous par des points d’entrée terrestres. «

Elle a déclaré au El Paso Times, qui fait partie du réseau USA TODAY, « J’étais ravie que le président Biden ait envoyé des vaccins au Mexique, mais il n’était pas nécessaire d’utiliser ces vaccins dans des endroits qui nous étaient avantageux. »

Les sénateurs américains John Cornyn et Ted Cruz, tous deux républicains du Texas, ont déclaré qu’ils soutenaient le partage des vaccins par les États-Unis avec les pays qui en ont besoin.

«Sen. Cruz veut s’assurer que l’Amérique est à pleine capacité pour administrer des vaccins aux États-Unis et s’il y a une capacité de fabrication excédentaire, alors commencer à administrer à d’autres pays », a déclaré un porte-parole de Cruz dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Un porte-parole de Cornyn a fourni une lettre envoyée à Biden dans laquelle le sénateur demande à l’administration de soutenir l’Inde et d’autres pays durement touchés en fournissant des fournitures médicales et des vaccins excédentaires. La lettre ne mentionnait pas le Mexique.

Les États-Unis et le Mexique font partie d’un effort mondial visant à créer l’équité dans la distribution des vaccins.

Un consortium de 190 nations formé pour lutter contre les inégalités dans la distribution des vaccins, et connu sous le nom de COVAX,vise à acheter des quantités massives de vaccins et à les distribuer équitablement aux pays pour vacciner au moins 20% de leur population, en particulier les agents de santé et les groupes vulnérables.

Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti en janvier que les nations « font maintenant face au réel danger que même si les vaccins apportent de l’espoir à certains, ils deviennent une autre brique dans le mur de l’inégalité entre les nantis et les démunis ».

Ligne de démarcation entre espoir et frustration

À l’aéroport d’El Paso, des voyageurs en masque facial s’affairaient entre les comptoirs d’enregistrement et s’affairaient à récupérer les bagages.

Herjid Kaur, 64 ans, s’est accrochée à la poussette de sa petite-fille de 3 ans avec sa petite-fille de 7 ans à ses côtés. Elle est vaccinée; sa belle-fille aussi. La famille se dirigeait vers Chicago pour voir son fils et elle était « très excitée », a-t-elle déclaré.

«C’est la première fois que je le vois depuis un an et demi», a-t-elle déclaré.

À Juárez, les habitants après un week-end de fermetures d’entreprises ont afflué vers les épiceries.

Jenny Alvarez, 24 ans, et Hugo Benavides, 37 ans, ont chargé leur voiture de sacs en plastique sur le parking d’un supermarché Smart lundi soir, jour de la réouverture des commerces.

Benavides a déclaré que la plupart des membres de sa famille vivaient à El Paso. Les regarder publier des photos sur Facebook pour leur deuxième photo a été frustrant, a-t-il déclaré. Il pense que sa vaccination contre le COVID-19 pourrait encore être dans un an.

«C’est triste de voir qu’ils ne voient pas l’ampleur de ce avec quoi nous luttons», a-t-il déclaré.

