THE TALK a annulé ses émissions en direct les 15 et 16 mars après que Sharon Osbourne et Sheryl Underwood se soient disputées les allégations de racisme de Piers Morgan.

Les deux hôtes ont entamé une discussion animée sur Piliers‘commentaire sur la perception publique de Meghan Markle.

La pause survient après que CBS a lancé une enquête sur le conflit, qu’ils ont maintenant qualifiée de « révision interne ».

Date limite a annoncé que les épisodes avaient été reportés au début de la semaine prochaine et a révélé que les invités prévus Elizabeth Vargas et Carly Pearce ne seraient plus présents.

Une source interne a confirmé la pause de deux jours avec The Sun, car ils ont partagé que «le personnel est aveugle et n’a pas reçu d’explication».

Dans une déclaration vendredi, CBS a déclaré: «Nous nous engageons à créer un milieu de travail diversifié, inclusif et respectueux.

« Toutes les questions liées à l’épisode du mercredi de Le discours font actuellement l’objet d’un examen interne. »

Sharon a fait l’objet d’un examen public mercredi lorsqu’elle a défendu son amie Piers Morgan lors d’une conversation avec Sheryl Underwood sur The Talk.

Sheryl a affirmé que Piers a montré « des implications raciales avec la façon dont il parlait de Meghan » en tant qu’invité dans l’émission dans le passé.

La personnalité de la télévision britannique a applaudi: «Pourquoi est-ce que parce que j’ai soutenu un ami de longue date et un collègue de travail pendant des années, les gens disent:« Eh bien, vous devez être raciste parce qu’il est raciste ».

« Non. Je soutiens sa liberté d’expression. Je ne suis pas raciste et Piers non plus.

«Qu’ai-je déjà dit à propos de quelqu’un qui est raciste? Ce n’est pas en moi. Ce n’est pas dans mon âme.

Elle a poursuivi: «J’ai des amis dans ma vie et je parle au nom de mon ami. S’il avait besoin de moi, je serais là pour lui. «

«Mais je sens que je suis sur le point d’être mis dans la chaise électrique parce que j’ai un ami que beaucoup de gens considèrent comme raciste, ce qui fait de moi un raciste.»

Le couple a continué à faire valoir leurs opinions et après l’épisode, une source a précédemment révélé à The Sun que les deux parties «ont refusé de s’excuser».

L’initié a déclaré: «Sheryl et Elaine ne voulaient pas paraître faibles pour la communauté noire qui pense avoir fait tout son possible pour éduquer Sharon. Sharon ne croit pas que Sheryl et Elaine ne l’enterreraient pas davantage à l’antenne.

«Elle ne veut pas s’excuser lorsqu’elle sent qu’elle a été attaquée en ondes pour avoir soutenu un ami. C’était une impasse et il y a encore des tensions que vous pouvez couper avec un couteau. «

La source a poursuivi: «Le mal est fait. Mme O ne pardonnera jamais à Sheryl de lui avoir tendu une embuscade avec cette question et d’avoir semblé la dépeindre comme raciste à la télévision en direct. Ce pont est brûlé à jamais.

« Madame. O a quitté le plateau en sanglotant hier, tellement blessé par ce qui s’est passé.

Un peu plus tard, Sharon a fait émettre des excuses sur sa page Instagram, écrivant: «Après réflexion, après m’être assis avec vos commentaires et assis avec mon cœur, j’aimerais aborder la discussion sur The Talk de mercredi dernier.

«J’ai toujours été accueilli avec tant d’amour et de soutien de la part de la communauté noire et j’ai un profond respect et un amour pour la communauté noire. À toute personne de couleur que j’ai offensée et / ou à toute personne qui se sent confuse et déçue par ce que j’ai dit je suis désolé.

«Je me suis senti paniqué, vraiment aveuglé, je suis devenu sur la défensive et j’ai laissé ma peur et mon horreur d’être accusé d’être raciste prendre le dessus.

«Il y a très peu de choses qui me font plus mal au cœur que le racisme, alors me sentir associé à cela m’a fait tourner vite! Je ne suis pas parfait, j’apprends toujours comme nous et je continuerai à apprendre, à écouter et à faire mieux.

«S’il vous plaît, écoutez-moi quand je dis que je ne tolère pas le racisme, la misogynie ou l’intimidation. J’aurais dû être plus précis à ce sujet dans mon Tweet. Je soutiendrai toujours la liberté d’expression, mais maintenant je vois comment je n’ai pas fait cette distinction claire sans le vouloir.

«J’espère que nous pourrons continuer collectivement à apprendre les uns des autres et de nous-mêmes afin que nous puissions tous continuer à ouvrir la voie à une croissance et un changement indispensables.

«La communauté sur cette plate-forme signifie beaucoup pour moi. J’espère que nous pourrons tous nous soutenir mutuellement avec responsabilité, compassion et amour pendant cette période puissante qui ouvre la voie à un changement si nécessaire.»