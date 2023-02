La discussion hilarante des ancres pakistanaises sur le mariage de KL Rahul-Athiya Shetty devient virale

Le mariage de KL Rahul et Athiya Shetty a attiré beaucoup d’attention sur Twitter avec son décor somptueux et toutes les tenues chics. Il semblerait qu’il ait également attiré l’attention des présentateurs de nouvelles pakistanais. Il y avait beaucoup de bruit autour des cadeaux coûteux offerts au couple de célébrités par leur famille, y compris apparemment un appartement à Mumbai d’une valeur de Rs 50 crore de Suniel Shetty et une Audi d’une valeur de Rs 1,64 crore de Salman Khan.

Les rapports mentionnaient également des cadeaux comme une montre d’une valeur de Rs 30 lakh de Chopard Watches de Jackie Shroff, un bracelet en diamant d’une valeur de Rs 1,5 crore d’Arjun Kapoor, ainsi que des voitures et des vélos tout aussi chers de Dhoni et Virat Kohli. La famille Shetty a nié ces informations à News18, les qualifiant de “sans fondement et fausses”.

Le mémo n’est probablement pas parvenu jusqu’au Pakistan. Une vidéo est devenue virale où deux ancres peuvent être vues se livrer à une répartie un peu humoristique, parler de la crise économique au Pakistan et établir des parallèles avec les cadeaux de mariage de KL Rahul-Athiya Shetty.

La partie “Abdullah start ho jao” a suscité une multitude de mèmes, certaines personnes l’appelant une interprétation littérale du dicton populaire “begaane ki shaadi mein Abdullah deewana“. Honnêtement, certains Desis peuvent également s’identifier.

Même nous devenons fous en écoutant tout cela. Les 10% les plus riches semblent avoir tout l’argent en Inde. Merde, un appartement de 50 crore? Ne pense pas que c’est un appartement, c’est une villa je pense. Pas sûr cependant – AKS (@aksdotnet) 31 janvier 2023

Littéralement “beganee ki Shaadi Mein Abdullah deewana” – Dr Idrees Mubarik (@doc_hormone) 30 janvier 2023

Abdullah ki jitni salaire hai utne ka toh mere ghar restauration wale le lete hai— CHARLIE (@CharlieGulshan) 30 janvier 2023

La discussion, bien que ne méritant peut-être pas beaucoup de temps d’antenne, a fini par divertir beaucoup de monde.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici