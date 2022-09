La discussion «Chicago Dish» de l’Université Elmhurst mettra en vedette Bayless, des chefs célèbres – Shaw Local

Les chefs Rick Bayless, Stephanie Izard et Beverly Kim sont reconnus dans tout Chicago et au-delà pour leurs restaurants acclamés par la critique et leurs prouesses culinaires dans des séries de concours comme “Top Chef”. Ils ont également mis à profit leur notoriété et leur influence au profit de diverses causes caritatives et discuteront de leur travail à 19 h le 6 octobre à l’Université Elmhurst.

Les chefs participeront à “Chicago Dish : A Chefs Roundtable”, une discussion animée sur la créativité, le défi et l’utilisation de leur siège à la table pour défendre les autres, a indiqué un communiqué de presse. La discussion, qui fait partie de la série de conférences Roland Quest, sera animée par la journaliste chevronnée de l’alimentation et de la culture Monica Eng.

Bayless est surtout connu pour avoir remporté le titre de “Top Chef Masters” de Bravo. Sa série télévisée publique très appréciée, “Mexico: One Plate at a Time”, est diffusée d’un océan à l’autre, et ses restaurants de Chicago, Frontera Grill et Topolobampo, ont chacun reçu la désignation de “Restaurant exceptionnel de l’année” de la James Beard Foundation.

En tant que philanthrope, Bayless a créé la Frontera Farmer Foundation pour soutenir les petites fermes du Midwest. Il a également lancé la bourse Frontera pour les étudiants mexicains-américains à Chicago et a fondé Impact Culinary Training, un programme de préparation à l’emploi dans les restaurants du West Side de la ville. Le gouvernement mexicain a décerné à Bayless l’Ordre mexicain de l’aigle aztèque, la plus haute décoration décernée aux étrangers dont le travail a profité au Mexique et à son peuple.

Izard est le chef exécutif et propriétaire de cinq restaurants de Chicago : Girl & the Goat, Little Goat, Duck Duck Goat, Cabra, ainsi que la boulangerie Sugargoat ; et deux restaurants de Los Angeles, Girl & the Goat LA et Cabra LA. Elle est récipiendaire du prix James Beard « Best Chef: Great Lakes » en 2013 et du prix Food & Wine « Best New Chef » en 2011. Izard a également remporté «Iron Chef» en 2017 et a été lauréate de «Top Chef» en 2008. En 2020, elle est devenue présidente du conseil d’administration d’Equality Should Be Normal, un groupe qui œuvre pour éradiquer le racisme en offrant des opportunités éducatives et en aidant les gens dans besoin.

Kim est un chef et restaurateur lauréat du prix James Beard qui a participé à “Top Chef” en 2011 et est copropriétaire des restaurants étoilés Parachute et Wherewithall à Chicago. En tant que l’une des rares femmes chefs/propriétaires de l’industrie, elle a lancé une organisation à but non lucratif pendant la pandémie, The Abundance Setting, pour lutter contre l’inégalité entre les sexes dans les domaines de la cuisine et de l’hôtellerie. Le Chicago Tribune a décerné à The Abundance Setting la « meilleure nouvelle ressource de l’industrie » de 2020, et son leadership est présenté dans le numéro d’octobre 2021 du magazine « Bon Appetit ».

Eng est un journaliste chevronné de Chicago spécialisé dans l’alimentation, la santé et la culture. Actuellement l’un des deux journalistes principaux d’Axios Chicago, Eng a écrit et édité pour le Chicago Sun-Times, le Chicago Tribune et WBEZ pendant trois décennies. Son travail couvrant les chefs, la politique alimentaire, la culture alimentaire et les restaurants de Chicago a été nominé pour cinq James Beard Awards.

Des livres de cuisine des chefs seront disponibles à l’achat et une séance de dédicaces suivra la conférence.

L’événement sera présenté à Hammerschmidt Memorial Chapel, 190 Prospect Ave., Elmhurst (elmhurst.edu/campusmap). L’admission est de 20 $ pour le grand public et est gratuite pour les étudiants, les professeurs, le personnel et les anciens de l’Université Elmhurst. Les billets sont disponibles en visitant elmhurst.edu/culturel. Il est parrainé, en partie, par le magazine Chicago.

Le soir de l’événement, la sororité Phi Mu organisera une collecte de nourriture au profit du garde-manger Elmhurst-Yorkfield, de sorte que les participants à l’événement sont encouragés à apporter un article à donner. Une liste des articles les plus nécessaires est à eyfp.org/food-drive.