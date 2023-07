La discrimination positive est sortie dans l’enseignement supérieur. Quelle est la prochaine étape pour les admissions à l’université?

Les collèges à travers le pays seront obligés de cesser de considérer la race dans les admissions en vertu de la décision de la Cour suprême de jeudi, mettant fin aux politiques d’action positive qui remontent à des décennies.

Les écoles qui se sont appuyées sur des politiques d’admission soucieuses de la race pour renforcer la diversité devront repenser la façon dont elles admettent les élèves. On s’attend à ce que les campus aient plus d’étudiants américains blancs et asiatiques et moins d’étudiants noirs et hispaniques.

L’impact de la décision se fera sentir le plus fortement dans les collèges les plus sélectifs du pays, qui ont été plus susceptibles de considérer la race comme l’un des nombreux facteurs d’admission. Mais certaines universités moins sélectives tiennent également compte de la race, et des centaines de collèges devront peut-être ajuster leurs systèmes d’admission en réponse à la décision.

Les collèges disent qu’ils analysent toujours la décision, mais il est certain qu’elle aura un impact dramatique à l’échelle nationale. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

QUAND LA RÈGLE PRENDRA-T-ELLE EFFET ?

Les lycéens entrants d’aujourd’hui seront les premiers à voir un changement. Beaucoup d’entre eux postuleront pour l’université au cours de la prochaine année, car les collèges suppriment la race des décisions d’admission. Le processus ne sera probablement pas très différent pour les étudiants – il y aura peut-être une autre question ou deux sur leurs expériences de vie – mais dans les coulisses, il pourrait y avoir de grands changements dans la façon dont les collèges évaluent les candidatures.

À la Northeastern University, le président Joseph E. Aoun a déclaré dans un message sur le campus que la décision « modifiera considérablement l’utilisation de la race comme facteur d’admission à l’université ».

COMBIEN DE COLLÈGES CONSIDÉRENT LA RACE ?

Personne n’est certain. Les collèges ne sont pas tenus de divulguer s’ils tiennent compte de la race, et le gouvernement fédéral ne le suit pas. Une enquête menée auprès d’environ 200 collèges en 2019 a révélé qu’environ quatre collèges sur 10 ont déclaré que la race avait au moins une influence limitée sur les décisions d’admission. La pratique est la plus courante dans les établissements hautement sélectifs, tandis que de nombreuses écoles moins sélectives ne tiennent pas compte de la race.

Neuf États ont interdit séparément l’action positive dans les universités privées, dont la Californie, le Michigan, la Floride et Washington.

Dans les États qui interdisaient déjà l’action positive, les collèges ont réagi en recrutant davantage d’étudiants à faible revenu, espérant que la richesse agirait comme un indicateur de race. Certains collèges ont également lancé des plans de « pourcentage » qui offrent l’admission aux meilleurs étudiants de chaque lycée de leur État. De telles approches ont eu des résultats mitigés. Mais attendez-vous à voir plus de collèges essayer des approches alternatives.

COMMENT LES COLLÈGES VONT-ILS CHANGER LES ADMISSIONS ?

Une autre approche proposée par certains mettrait davantage l’accent sur les élèves qui surmontent l’adversité. Le président Joe Biden a approuvé cette approche jeudi, affirmant que l’adversité devrait être une « nouvelle norme » dans les admissions à l’université, récompensant ceux qui surmontent les défis liés au revenu, à la race ou à d’autres facteurs.

La décision du tribunal semble autoriser une telle approche. La majorité conservatrice a écrit que «rien n’interdit aux universités de tenir compte de la discussion d’un candidat sur la façon dont la race a affecté la vie du candidat», tant qu’elle est liée à une qualité particulière que le candidat apporte au campus.

Les candidats peuvent voir plus de collèges ajouter des questions sur l’adversité ou d’autres expériences de vie. Mais la décision met également en garde contre le fait d’aller trop loin, affirmant que les collèges ne peuvent pas simplement utiliser des essais pour faire revivre « le régime que nous jugeons illégal aujourd’hui ».

Ce qui est clair, c’est que toute considération directe de la race dans les décisions d’admission devra cesser, ce qui signifie que les collèges ne pourront plus donner un avantage aux minorités sous-représentées simplement en raison de leur race.

QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES ADMISSIONS HÉRITAGE ?

Avec l’action positive sur la table, les collèges font face à une pression croissante pour mettre fin à d’autres pratiques d’admission qui profitent de manière disproportionnée aux étudiants blancs et riches. Au premier rang de celles-ci figurent les préférences en matière d’héritage, la pratique consistant à donner un coup de pouce à l’admission aux enfants des anciens élèves.

Quelques heures après la décision, des militants et certains démocrates du Congrès exhortaient les collèges à abandonner la politique. Biden a également tenté de le faire, affirmant qu’il demandait au ministère de l’Éducation d’examiner les préférences héritées et d’autres pratiques qui « étendent les privilèges au lieu des opportunités ». Un groupe restreint mais notable de collèges a abandonné la pratique ces dernières années, notamment l’Université Johns Hopkins et l’Amherst College, mais elle se poursuit dans de nombreux autres, notamment Harvard et d’autres écoles de l’Ivy League.

Les militants visent également d’autres politiques considérées comme des obstacles pour les étudiants sous-représentés, notamment les préférences des donateurs et les tests standardisés comme le SAT et l’ACT. Des centaines de collèges ont rendu les examens d’entrée facultatifs pendant la pandémie, et il y a une pression croissante pour rendre le changement permanent.

QUE DISENT LES COLLÈGES ?

Les collèges de tout le pays ont déclaré qu’ils étaient attachés à la diversité des campus, peu importe ce que dit le tribunal. Les dirigeants du campus disent qu’ils sont toujours en train de déterminer comment la décision les affectera, mais beaucoup ont exprimé leur optimisme quant à la possibilité de trouver légalement d’autres moyens d’amener un mélange diversifié d’étudiants sur le campus.

Au Texas, le président de l’Université Rice s’est dit « très déçu » mais aussi « plus résolu que jamais » à rechercher la diversité. « La loi peut changer, mais l’engagement de Rice envers la diversité ne changera pas », a déclaré le président Reginald DesRoches. À l’Union College de New York, le président David Harris a déclaré que les étudiants de couleur continueront à se sentir les bienvenus – « mais ne vous y trompez pas, cette décision de la Cour suprême rendra notre travail plus difficile », a-t-il déclaré.

Les collèges envoient un message de bienvenue dans l’espoir d’éviter le type d’abandon parmi les étudiants noirs et hispaniques qui a été observé dans certains États qui ont interdit l’action positive.

POURQUOI LES COLLÈGES ÉTAIENT-ILS C

VOUS CONSIDÉREZ LA RACE EN PREMIER LIEU ?

Dans plusieurs décisions datant des années 1970, la Cour suprême avait confirmé la discrimination positive dans les admissions à l’université. Des décisions antérieures ont conclu que les collèges avaient un intérêt impérieux à promouvoir la diversité raciale en raison des avantages qu’elle procure. Ils disent que cela expose les étudiants à des points de vue différents et aide à préparer les futurs leaders, entre autres avantages. Les collèges disent que la race a été un petit facteur, donnant parfois un avantage aux étudiants sous-représentés. Les opposants contestent cette notion, citant des recherches trouvant un coup de pouce pour les candidats noirs équivalent à 310 points à l’examen SAT.

La décision de jeudi a inversé le cours des décisions précédentes. Le tribunal a conclu que même si les avantages cités par les universités sont « louables », ils ne satisfont pas aux exigences légales parce qu’ils ne sont pas assez concrets pour être mesurés et qu’ils n’ont pas d’objectif final clair. « La principale réponse des universités à ces critiques est, essentiellement, ‘faites-nous confiance' », a écrit le tribunal.

___

Collin Binkley, L’Associated Press