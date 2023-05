La discrimination flagrante de la loi sur le logement anti-Chine de Ron DeSantis, expliquée

Cette semaine, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé une législation inquiétante qui pourrait alimenter le profilage racial des immigrants chinois dans l’État.

Le projet de loi, qui interdit à de nombreux citoyens chinois d’acheter une propriété en Floride, est le dernier d’un effort en cours des législateurs républicains au niveau des États et du gouvernement fédéral pour souligner qu’ils sont « durs envers la Chine » alors que les tensions géopolitiques et économiques se sont accrues entre les deux pays. Les militants, cependant, craignent qu’il ne codifie et n’enhardisse le profilage racial dans l’État, ce qui rend plus difficile pour les immigrants chinois et les Américains d’origine asiatique d’acheter des maisons.

La politique de la Floride vise théoriquement à combattre l’influence du Parti communiste chinois sur les affaires américaines, selon DeSantis. Cependant, sa large portée et sa focalisation sur les Chinois qui n’ont aucun lien avec le gouvernement ont alimenté les inquiétudes quant à savoir qui en sera réellement impacté.

« La réalité sera que n’importe quel vendeur, quand il verra un nom chinois… pensera, ‘Trop de problèmes’ et refusera de vendre », déclare Echo King, un avocat sino-américain basé à Orlando, en Floride, qui a aidé à organiser l’opposition à la législation dans le cadre de la Florida Asian American Justice Alliance. « Ma communauté, beaucoup de gens ont peur. »

La politique permet à certains citoyens chinois – ceux qui n’ont pas de visa touristique – d’acheter des terres, bien qu’ils ne soient pas autorisés à acheter plus de deux acres, et ne peuvent le faire qu’à au moins cinq miles des sites militaires. Cette disposition est encore extrêmement restrictive, compte tenu du nombre d’endroits en Floride qui pourraient être classés comme sites militaires, notent des militants. Une autre disposition du projet de loi interdit aux citoyens de Russie, d’Iran, de Corée du Nord, de Cuba, du Venezuela et de Syrie d’acheter des terres agricoles situées à moins de 10 miles de sites spécifiques. Il devrait entrer en vigueur le 1er juillet.

La législation souligne à quel point des politiques xénophobes larges peuvent résulter de la rhétorique anti-chinoise qui s’est développée ces dernières années. Il y a beaucoup de choses dont les États-Unis devraient tenir le gouvernement chinois responsable, y compris les horribles violations des droits de l’homme telles que l’internement massif de la population ouïghoure. Mais le cadrage souvent utilisé par les législateurs sur des questions telles que la concurrence économique crée une mentalité «nous contre eux» qui, historiquement, a stimulé la discrimination et le profilage racial des Américains d’origine asiatique.

La montée en flèche du sentiment et des politiques anti-chinois rappelle les cas passés où les préoccupations de politique étrangère étaient confondues avec le traitement intérieur des Américains d’origine asiatique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 120 000 Américains d’origine japonaise ont été envoyés dans des camps d’internement parce que les États-Unis étaient en guerre avec le Japon, par exemple.

« C’est franchement ce que nous avons vu à travers l’histoire, que lorsqu’il y a des problèmes impliquant une nation étrangère, il y a une réaction violente contre la communauté américaine d’origine asiatique aux États-Unis », a déclaré John Yang, directeur exécutif d’Asian Americans Advancing Justice. Voix.

La menace des politiques xénophobes

DeSantis n’est pas le seul législateur à soutenir les politiques anti-chinoises. Les républicains – et certains démocrates, comme le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer – ont fait des propositions contre la Chine un objectif majeur, car ils ont cherché à renforcer la capacité des États-Unis à être compétitifs dans les secteurs manufacturiers et autres. Cela ne veut pas dire que toutes ces propositions adoptent la même approche largement discriminatoire que la loi de Floride, mais qu’il existe un intérêt bipartisan à limiter le pouvoir économique et politique du gouvernement chinois.

Au Texas, il y a également eu un tollé dans les communautés américaines d’origine asiatique et immigrées à propos d’un projet de loi faisant son chemin dans la législature de l’État qui serait comparable à la nouvelle loi de Floride et interdirait à de nombreux citoyens chinois de posséder des biens. King dit qu’elle et d’autres prévoient de déposer une plainte contre la loi de Floride.

« Vous pouvez cibler des gouvernements étrangers, vous pouvez cibler [the] Parti communiste chinois étranger, mais vous devez séparer cela des individus qui sont déjà dans ce pays et protégés par la Constitution », a précédemment déclaré Hugh Li, président du Austin Chinese-American Network, au Texas Tribune. « C’est aussi notre terre. C’est aussi notre maison.

Les législateurs républicains et certains démocrates ont répondu aux critiques des politiques en disant qu’ils ne voulaient cibler que les achats de terres par le gouvernement chinois. Ils soutiennent que permettre à ceux qui sont alignés avec le gouvernement chinois d’acheter des terres crée un risque pour la sécurité nationale s’ils sont en mesure d’établir une présence à proximité de sites sensibles comme des bases navales ou des zones agricoles impliquées dans l’approvisionnement alimentaire américain. Cependant, les projets de loi sont rédigés de manière si large que de nombreuses personnes sans affiliation au gouvernement sont susceptibles d’être également touchées par eux.

Aucun obstacle à la propriété foncière n’a été adopté au niveau fédéral, bien qu’il y ait eu des discussions sur des projets de loi visant à limiter les achats de terres agricoles. Les républicains de la Chambre ont également mis en place un comité restreint spécifique pour examiner la Chine, trafiquant de rhétorique xénophobe alors que les tensions avec le pays se sont accrues. Dans un cas, le représentant du Texas Lance Gooden a remis en question la loyauté de la représentante sino-américaine Judy Chu envers les États-Unis, une déclaration qui a été largement rejetée par les démocrates et les républicains et que Chu a décrite comme « scandaleuse » et « raciste ».

En dehors du Congrès, des efforts comme l’Initiative chinoise de l’ère Trump par le ministère de la Justice – qui a pris fin – ont également conduit au profilage racial de scientifiques sino-américains, dont certains ont été poursuivis à tort pour espionnage présumé.

Dans le passé, il y a eu de nombreux cas dans lesquels une rhétorique incendiaire a conduit à la violence et à des politiques punitives, en particulier lorsque les États-Unis ont eu des conflits économiques ou militaires avec d’autres pays, comme c’est actuellement le cas avec la Chine. Les parallèles avec ces cas expliquent en partie pourquoi il y a eu une si forte réaction aux projets de loi de la Floride et du Texas, et pourquoi un langage comme celui de Gooden a provoqué une telle inquiétude.

Après les attentats terroristes du 11 septembre, les Américains d’origine sud-asiatique et les Américains musulmans ont fait l’objet d’un profilage racial au niveau national alors que les États-Unis visaient à lutter contre le terrorisme au Moyen-Orient. Pendant les guerres de Corée et du Vietnam, il y a eu de violentes attaques contre les quartiers chinois et les Américains d’origine asiatique aux États-Unis. En 1982, Vincent Chin, un Américain d’origine chinoise de 27 ans, a été tué par deux travailleurs blancs de l’automobile qui lui reprochaient la concurrence croissante du Japon dans l’industrie. Et pendant la pandémie de Covid-19, des milliers d’Américains d’origine asiatique ont été des boucs émissaires alors que Trump et d’autres législateurs ont utilisé une rhétorique raciste pour souligner les origines du virus en Chine.

L’Asian Pacific American Caucus in Congress ainsi que l’organisation progressiste de politique étrangère Justice is Global ont publié des conseils contenant des recommandations sur la manière de discuter de la concurrence et d’autres préoccupations avec la Chine, tout en étant conscients de l’impact sur les Américains d’origine asiatique. L’un des principaux points à retenir est de concentrer toutes les attaques sur le gouvernement chinois, plutôt que de les imposer au peuple chinois dans son ensemble.

« Toute rhétorique et toute politique qui traite chaque personne de Chine comme un agent potentiel du gouvernement va à la fois conduire à ce genre de politiques racistes et aussi complètement injustifiées », a déclaré Tobita Chow, directrice exécutive de Justice is Global. « C’est un mythe fondé sur des tropes racistes et qui ne servira pas les objectifs de la sécurité nationale américaine. »