La discothèque où le footballeur est mort après avoir poignardé le lendemain de Noël a suspendu son permis pendant 28 jours

LA boîte de nuit où le footballeur Cody Fisher est mort dans une attaque au couteau a vu sa licence suspendue pendant 28 jours hier.

Le conseil municipal de Birmingham examinera s’il ferme définitivement la grue.

La police a déclaré au sous-comité des licences qu’il y avait eu de graves manquements de gestion lorsqu’elle a répondu le lendemain de Noël.

La force des West Midlands a déclaré que M. Fisher, 23 ans, était mort dans une bagarre sur la piste de danse et que les officiers avaient fait face à une scène de chaos.

Le récit d’un sergent a déclaré: “Il y avait des centaines de sacs de médicaments et de cartouches de protoxyde d’azote partout sur la piste de danse.”

L’officier a déclaré que la sécurité du club avait demandé à la police d’aider au contrôle des foules, tandis que le personnel “inconscient” avait reçu l’ordre d’arrêter de nettoyer la scène du crime.

Sept personnes ont été arrêtées, dont trois soupçonnées de meurtre.

Le club a déclaré qu’il coopérait.

Le chef de l’enquête, l’inspecteur-détective en chef Ian Ingram, a déclaré: «Nous avons maintenant sept personnes en garde à vue et continuons à dresser un tableau des événements qui ont conduit à la perte tragique de la vie de ce jeune homme.

“Les gens continuent de fournir des informations, mais je veux toujours avoir des nouvelles de tous ceux qui ne nous ont pas encore contactés.

“Si vous avez des images que nous n’avons pas encore vues, ou si vous savez ce qui a pu se passer avant les terribles événements du Boxing Day, je vous exhorte à faire ce qu’il faut et à nous parler maintenant.

“Nous sommes déterminés à obtenir des réponses et à obtenir justice pour les amis et la famille de Cody, et nous ne nous arrêterons pas tant que cela n’arrivera pas.

“Nous les tenons au courant des développements au fur et à mesure qu’ils se produisent et continuons à les soutenir pendant cette période terrible.”