La discorde de l’OPEP pourrait déclencher un nouveau niveau de volatilité sur le marché pétrolier

« De façon réaliste, je ne pense pas que quiconque veuille s’engager dans cette voie. Je soupçonne que des têtes plus froides ou une pensée rationnelle prévaudront », a déclaré Bart Melek, chef mondial de la stratégie des matières premières chez Valeurs Mobilières TD. Melek a déclaré qu’il existe des jokers pour l’OPEP qui pourraient affecter les prix. L’un des principaux est de savoir si les États-Unis et l’Iran concluent un accord sur la programmation nucléaire de l’Iran, lui permettant de remettre plus d’un million de barils par jour sur le marché.

« Cela va empirer avant de s’améliorer. Je pense toujours que 85 à 90 $ le baril devrait être le prix le plus élevé », a déclaré John Kilduff, partenaire de Again Capital. « Vous verrez plus de pétrole produit. Ils ne vont pas devenir fous, mais ils ne vont pas vivre dans les structures actuelles. La Russie mènera la charge. »

Les prix du pétrole ont initialement atteint leur plus haut niveau depuis six ans après avoir appris que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, connus sous le nom d’OPEP+, ont mis fin à leur réunion lundi sans action et sans nouvelle date de réunion. Un plan proposé par l’OPEP, la Russie et d’autres alliés pour ramener 400 000 barils par jour sur le marché a été perturbé par l’objection des Émirats arabes unis à d’autres aspects de l’accord.

L’OPEP et ses partenaires ont pu s’entendre pour remettre 400 000 barils par jour sur le marché à partir du mois d’août. Mais les Émirats arabes unis ont également cherché à faire passer leur production de référence de 3,1 millions de barils par jour à 3,8 millions de barils, et c’était le point de friction avec l’Arabie saoudite.

Après trois jours de réunions, il y avait également une impasse sur la question de savoir si l’accord inclurait une prolongation du plan jusqu’à la fin de 2022, ce à quoi les Émirats arabes unis s’opposaient. Sans accord, 5,8 millions de barils par jour, coupés de la production l’année dernière, resteront hors du marché même si la demande augmente.

« Je pense que le risque d’événement de l’OPEP est de retour. Nous avons eu une navigation assez fluide cette année, et maintenant, ce n’était pas du tout évalué », a déclaré Helima Croft, responsable mondiale de la stratégie des matières premières chez RBC Capital Markets. « Une fois que les gens commenceront à se concentrer sur 5,8 millions de barils hors du marché, je pense qu’ils pourraient devenir nerveux. La façon dont ils reviendront sera importante. » Le marché sera affecté de manière très différente selon que le pétrole reflue ou que les pays producteurs inondent le marché d’approvisionnement.

Les frictions entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, autrefois de puissants alliés de l’OPEP, surviennent à un moment où le marché a de plus en plus besoin de plus d’approvisionnement. Les analystes s’attendent à ce que le monde manque de plus de 2 millions de barils par jour, sur la base des niveaux de production actuels et de la demande croissante. Cela signifie que le pétrole est retiré du stockage, et il pourrait y avoir une pression croissante sur les prix à mesure que l’économie rebondit et que la demande augmente.

Les États-Unis produisent environ 2 millions de barils par jour de moins qu’avant Covid, et la production est restée à un niveau stable même si les prix augmentent. L’industrie américaine est devenue plus disciplinée, en raison des demandes des actionnaires et des prêteurs. Les compagnies pétrolières sont également confrontées à des exigences de durabilité et à des pressions pour réduire les émissions de carbone.

Mais les foreurs américains ont la capacité d’augmenter le forage. « Certes, 90 dollars de pétrole encourageraient de nombreux forages non seulement dans le Permien, mais aussi dans le Bakken et les Rocheuses », a déclaré Andy Lipow, président de Lipow Oil Associates. « Je pense qu’à mesure que les prix grimpent, l’une des choses [OPEC+ members] sont inquiets est un pic plus élevé qui encouragerait de nombreux forages dans d’autres parties du monde. »

Lipow a déclaré que l’OPEP ferait également attention à la baisse des prix et au potentiel de niveaux encore plus bas. « Si les prix baissent de 5 $ le baril, ils parviendront à un accord pour signaler au marché qu’ils ne vont pas l’inonder d’approvisionnements », a-t-il ajouté.

Cela vient également du fait que les prix de l’essence continuent d’augmenter et sont près de 1 $ le gallon plus élevés qu’à la même époque l’an dernier. La moyenne nationale pour le sans plomb était de 3,13 $ par essence sans plomb mardi, après un week-end où les prix à la pompe étaient les plus élevés en sept ans pour les vacances du 4 juillet, selon AAA. Si les prix du brut continuent d’augmenter, les prix de l’essence le feront aussi.

« Je pense que les prix de l’essence pourraient rester au-dessus de 3 $ le gallon pour le reste de l’été », a déclaré Lipow.

La Maison Blanche a déclaré mardi qu’il y avait eu un certain nombre de conversations de haut niveau avec des responsables d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et d’autres partenaires.

« Si les prix augmentaient, je pense que ce serait plus un catalyseur pour que la Maison Blanche s’implique », a déclaré Croft. « Si vous avez une vente massive, vous pouvez avoir des gens dans l’administration qui disent pourquoi dois-je être impliqué dans cela. »

Kilduff a déclaré qu’il ne pensait pas que la situation durerait beaucoup plus longtemps. « Je pense que nous sommes dans les dernières manches en ce moment. Je vise à la mi-août, vous allez commencer à voir la demande d’essence baisser parce que les enfants retournent à l’école. Les raffineurs commenceront à revenir en arrière. , » il a dit.