La discorde au sein de l’équipe française pourrait avoir conduit à leur sortie, selon des rapports

Les huitièmes de finale récemment conclus dans le Championnat d’Europe de l’UEFA a vu la France se retirer du tournoi contre la Suisse mardi. Les Suisses ont battu les champions du monde lors d’une victoire aux tirs au but (5-4) et ont ainsi remporté une place en quarts de finale d’un grand tournoi de football pour la première fois en 67 ans.

S’il s’agissait de la plus grande victoire du football suisse depuis longtemps, ce fut aussi le cas de la discorde dans l’équipe française alors que les rivalités entre joueurs couvaient depuis un certain temps. Cependant, après leur sortie catastrophique du Championnat d’Europe de cet été, la publication française L’Équipe a mis au jour des détails explosifs sur les différences entre les hommes de Didier Deschamps, en particulier parmi le groupe de noms étoilés.

Selon eux rapport, le mécontentement, les échanges houleux au sein de l’équipe couvaient depuis longtemps avant même le début du tournoi. L’un des premiers signes en est apparu après leur victoire amicale contre la Bulgarie, au cours de laquelle l’homme vedette Kylian Mbappe était en colère contre les commentaires d’un autre attaquant vedette Olivier Giroud. L’interview d’après-match de Giroud a peut-être « enflammé » la querelle entre l’attaquant de Chelsea et Mbappe.

La star du Paris Saint-Germain était furieuse du commentaire de Giroud, même si la remarque ne s’adressait pas uniquement à lui. Cependant, malgré les excuses/affirmations répétées de Giroud, Mbappe a refusé d’en accepter, aggravant ainsi les choses au sein du camp. Les retombées entre les deux ont même conduit les joueurs seniors à en avoir marre de l’attitude de « bouderie » de Mbappe autour du camp de l’Euro.

Cela ne s’arrête pas là, selon French Football News, un certain nombre de joueurs et leurs familles étaient en désaccord lors de l’affrontement en Suisse. La publication a rapporté comment Adrien Rabiot était devenu furieux des efforts défensifs de Paul Pogba et de l’éventuelle dispute verbale du couple s’insultant. Le rapport mentionnait que la mère de Rabiot, Véronique, qui est également son agent, a demandé à la famille de Pogba comment il aurait pu perdre le ballon au milieu du terrain avant que l’équipe suisse ne contre-attaque et trouve le fond des filets.

Elle aurait également obtenu impliqué dans une querelle verbale avec le père de Mbappe à la fin du match, suivi d’un « échange houleux » avec la mère de Mbappe, Fayza Lamari. Elle aurait dit au père de Mbappe de « le recadrer » et de le rendre « moins arrogant ».

Le rapport cite également un autre aspect, à savoir que les stars agitées se sont rapidement ennuyées de leurs installations hôtelières et des restrictions familiales. Ils étaient insatisfaits de leur logement, y compris de l’hébergement à l’hôtel de Bucarest où ils séjournaient, et n’ont pas pu ouvrir leurs fenêtres.

L’équipe aurait également été déçue de ne pas avoir pu voir sa famille pendant une grande partie du tournoi. Ils ont fait valoir que les joueurs belges et espagnols pouvaient passer du temps avec leurs proches, mais la Fédération française de football a nié leurs arguments en citant les protocoles COVID-19.

