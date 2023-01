La discipline stricte de l’équipe doit continuer

Erik ten Hag a déclaré à ses joueurs de Manchester United qu’il continuerait de sévir contre la discipline de l’équipe après avoir éliminé Cristiano Ronaldo et laissé tomber Marcus Rashford.

Ronaldo a vu son contrat annulé après avoir critiqué Ten Hag et le club dans une interview avec Piers Morgan tandis que Rashford a été puni pour son retard à une réunion d’équipe.

Le jeune Alejandro Garnacho a également été sanctionné lors de la tournée de pré-saison cet été et Ten Hag a déclaré qu’il continuerait à établir des règles strictes à Old Trafford.

“Si vous voulez développer quelque chose, si vous voulez créer une attitude gagnante et une culture gagnante, vous devez suivre cette voie à mon avis”, a déclaré Ten Hag.

“Chacun le fera à sa manière, mais si vous leur permettez d’être indisciplinés, si vous ne respectez pas les normes, les valeurs et les règles que nous avons établies en tant qu’équipe et en tant que personnel, si vous n’avez pas cette unité dans le vestiaire, puis il reviendra et il vous explosera au visage.

“Sur le terrain, cela arrivera si vous n’avez pas la discipline nécessaire pour gagner des matchs. C’est une grande responsabilité, donc vous devez suivre cette voie.”

Erik ten Hag a maintenu son équipe à un niveau élevé depuis qu’il a pris ses fonctions de manager de Manchester United l’été dernier. LINDSEY PARNABY/AFP via Getty Images

Ten Hag a déclaré aux patrons de United qu’il n’y avait pas de retour en arrière pour Ronaldo après son interview explosive avec Morgan.

Rashford, quant à lui, a été déposé sur le banc pour le match contre les Wolves le 31 décembre avant de marquer dans une victoire 1-0.

“Si c’est la bonne personne, le bon être humain et le bon personnage, ils réagiront comme ça”, a déclaré Ten Hag.

“Par rapport à Marcus, j’en étais assez convaincu car je le connais depuis sept ou huit mois et je pouvais m’attendre à cette réaction.”

Pendant ce temps, Ten Hag dit qu’il se gardera de la complaisance après que son équipe ait enregistré une septième victoire consécutive contre Everton au troisième tour de la FA Cup vendredi. United affrontera Charlton dans la Coupe Carabao mardi avant des matchs consécutifs de Premier League contre Manchester City et Arsenal.

“Vous devez être vigilant”, a déclaré le patron de United.

“Nous devons garder cette concentration et cette concentration, nous devons bien travailler pendant les jours où nous nous entraînons. Nous devons rester concentrés sur les matchs et commencer avec la bonne attitude.

“Quand vous ne le faites pas, le niveau de la Premier League est si élevé que si vous ne l’êtes pas, vous serez martelé si vous n’apportez pas cette sortie mentale et physique. Vous devez donc éviter cela en travaillant bien et continuez à faire les bonnes choses.”