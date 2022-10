La discipline et l’encouragement poussent la star U-17 Thanglalsoun Gangte à aller de l’avant

L’équipe nationale masculine des moins de 17 ans de l’Inde a jusqu’à présent joué certains de ses meilleurs football lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie des moins de 17 ans de l’AFC 2023 à Al Khobar, en Arabie saoudite, inscrivant 12 buts en trois matches. Un jeune qui a brillé pour les Blue Colts, marquant un tiers des buts de l’équipe est Thanglalsoun Gangte.

Actuellement le meilleur buteur de l’équipe lors des éliminatoires de la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC, Gangte avait également terminé le championnat SAFF U-17 le mois dernier en tant que co-meilleur buteur avec quatre buts à son actif. Bien qu’il soit à l’avant-garde des efforts de l’équipe pour marquer des buts, Gangte est celui qui reste fermement ancré, ce qu’il attribue à la discipline imposée par le personnel.

“Je pense que l’une des plus grandes choses que nous ayons vécues dans l’équipe nationale est l’importance de maintenir une vie disciplinée pour un joueur de football”, a déclaré Gangte, s’adressant à the-aiff.com. “La discipline apporte la continuité, et avec cela, cela devient une habitude de fournir le même effort pour chaque match. C’est pourquoi nous entrons toujours dans chaque match pour la victoire.

Alors que la discipline maintient tout le monde en ligne, le jeune pense également que les garçons ont suffisamment de place pour s’exprimer sur et en dehors du terrain.

« Les entraîneurs nous encouragent beaucoup. Ils veulent que nous jouions un bon football et ils nous encouragent toujours à réfléchir à la façon dont nous jouerons et à prendre ces décisions par nous-mêmes. C’est là que je crois que la créativité entre en jeu », a-t-il déclaré.

“L’entraîneur (Bibiano Fernandes) nous a toujours dit lors des essais qu’il n’y avait pas de sélection dans l’équipe. Il vous suffit de mettre tout votre esprit et votre corps dans le jeu. Pour être dans l’équipe, il faut donner quelque chose à l’équipe, et j’essaie de le faire en marquant des buts », a déclaré Gangte.

Fils d’un ancien footballeur travailleur social d’Imphal, Gangte a été initié très tôt au beau jeu ; à tel point qu’il ne se souvient plus quand il a commencé à jouer.

« Je ne sais pas vraiment. Chaque fois que je me souviens, je jouais toujours au football. Je suppose que c’est parce que mon père était footballeur au niveau local que j’ai été initié au sport si tôt », a-t-il déclaré.

Au fil des années, les talents de Gangte ont été rapidement remarqués par les différentes académies de football, et après un bref passage à l’Académie Minerva, il a rapidement rejoint Sudeva Delhi en 2019. C’est du club Hero I-League, que Gangte a participé à la Delhi Futsal League et la Delhi Premier League.

“Jouer en Delhi Premier League et en Delhi Futsal League m’a vraiment ouvert les yeux sur le niveau senior de la compétition”, a déclaré le joueur de 16 ans. “Le rythme et l’intensité étaient totalement différents, et je pense que cette expérience m’a finalement aidé lorsque je suis allé aux essais de l’équipe nationale U-17 à Goa, ce qui était un rêve devenu réalité.”

Après avoir remporté le championnat SAFF au Sri Lanka le mois dernier, l’équipe s’est maintenant rendue en Arabie saoudite, où son dernier match contre les hôtes est tout ce qui reste des éliminatoires de la Coupe d’Asie U-17.

“Je pense que nous avons donné une bonne image de nous-mêmes jusqu’à présent, mais il reste encore un match, et nous devons nous assurer de nous qualifier pour le tournoi principal”, a-t-il déclaré. “Nous abordons toujours le prochain match comme le plus important, et bien sûr, l’Arabie saoudite sera un adversaire très coriace dans son propre jardin.

“Mais je sens que la façon dont notre équipe s’est soudée et s’est battue les unes pour les autres, nous avons montré que nous pouvons surmonter les moments difficiles et donner une bonne image de nous-mêmes”, a conclu Gangte.

