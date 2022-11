La dirigeante exilée du Bélarus explique comment le Canada peut l’aider dans sa lutte pour la liberté

La dirigeante exilée du Bélarus, Sviatlana Tsikhanouskaya, était un challenger improbable pour le règne d’un seul homme dans son pays. La mère et ancienne enseignante s’est présentée comme candidate à l’élection présidentielle de 2020 en Biélorussie après que son mari, un blogueur vidéo bien connu, a été jeté en prison.

De nombreux observateurs pensent que Tsikhanouskaya était le vainqueur. Mais malgré les allégations répandues, le vote n’était pas libre et équitable, le président de longue date du pays, Alexandre Loukachenko, maintient une emprise sur le pouvoir, soutenu par son allié le président russe Vladimir Poutine, tant sur le plan politique qu’économique.

“Nous avons réussi à construire une coalition de pays démocratiques qui nous aident”, a déclaré Tsikhanouskaya à propos de son mouvement d’opposition. «Mais les Biélorusses vivent toujours sous une dictature. Cela signifie que quelque chose d’autre peut être fait.

Maintenant que la guerre en Ukraine dépasse les neuf mois, Tsikhanouskaya, lors de sa première visite officielle au Canada, demande à ses alliés à Ottawa de ne pas oublier son bien-aimé Bélarus et sa signification plus large.

“Je comprends que l’attention du monde entier se concentre sur l’Ukraine, et nous soutenons pleinement cela. Nous savons qu’ils ne se battent pas seulement pour leur terre. Ils se battent pour l’ensemble du monde démocratique », a déclaré Tsikhanouskaya dans une interview à CityNews. “Mais sans une Biélorussie libre, il n’y aura pas de sécurité pour l’Ukraine, pour nos voisins occidentaux.”

“Je demanderai au Canada de soutenir un nouveau train de sanctions en coordination avec les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne en raison des oppressions continues et du rôle de Loukachenko dans cette guerre”, a poursuivi Tsikhanouskaya. Avant même qu’elle ne le puisse, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé que le Canada ajouterait 22 autres responsables biélorusses à sa liste de sanctions, “y compris ceux qui sont complices du stationnement et du transport de personnel et d’équipement militaires russes impliqués dans l’invasion de l’Ukraine”.

De nouvelles sanctions ont également été imposées à 16 autres entreprises biélorusses impliquées dans la fabrication militaire, la technologie, l’ingénierie, la banque et le transport ferroviaire.

Avant les pourparlers de mardi avec Joly à Ottawa, Tsikhanouskaya a déclaré à CityNews que les sanctions canadiennes actuelles permettaient à Loukachenka et à son régime d’esquiver les restrictions économiques.

“Ils utilisent le Kazakhstan, la Russie et d’autres pays pour éviter ces échappatoires”, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé ce dont la Biélorussie avait besoin et que le Canada et l’Occident ne fournissaient pas, Tsikhanouskaya a répondu: “pour sentir que nous ne sommes pas abandonnés, que nous ne sommes pas oubliés”.

Elle a appelé à une division claire entre le régime de la nation et son peuple car, comme elle l’a souligné, la grande majorité des Biélorusses ne sont pas favorables à la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Pour Tsikhanouskaya, les destins de la Biélorussie et de l’Ukraine sont liés. Même sans que la Biélorussie n’entre directement en guerre, affirme-t-elle, tant qu’il y aura un régime favorable à Moscou à Minsk, l’OTAN est vulnérable et la sécurité à long terme en Europe est menacée.

« Le Canada est un pays puissant, et nous avons vraiment besoin d’une voix canadienne pour un Bélarus libre.