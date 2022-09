La dirigeante évincée du Myanmar, Aung San Suu Kyi, emprisonnée pour trois ans supplémentaires | Nouvelles du monde

La dirigeante évincée du Myanmar, Aung San Suu Kyi, a été condamnée à trois ans de prison supplémentaires après avoir été reconnue coupable d’avoir enfreint la loi sur les secrets officiels du pays.

L’homme de 77 ans a été jugé aux côtés de l’économiste australien Sean Turnell, qui a également été reconnu coupable et condamné à la même peine de prison.

Trois anciens membres du cabinet de Mme Suu Kyi ont également été emprisonnés pendant trois ans.

Un responsable judiciaire a déclaré que les peines de prison avaient été prononcées après avoir accepté de parler anonymement de l’affaire, qui était fermée au public et à la presse.

Mme Suu Kyi a été détenue à Naypyidaw, la capitale de Birmanieaprès que l’armée a pris le contrôle lors d’un coup d’État militaire le 1er février 2021.

Turnell, professeur agrégé d’économie à l’Université Macquarie de Sydney, a travaillé comme conseiller spécial auprès de Mme Suu Kyi. Il a été arrêté cinq jours après le coup d’État militaire et est détenu depuis près de 20 mois.

Les accusations auraient été portées contre les cinq accusés sur la base de documents saisis sur M. Turnell.

La télévision d’État a affirmé que l’économiste avait accès à “des informations financières secrètes de l’État” et a tenté de fuir le pays, bien que les détails exacts de leurs infractions présumées n’aient pas été rendus publics.

M. Turnell et Mme Suu Kyi ont nié les accusations lorsqu’ils ont témoigné lors d’un procès en août.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré: “Le gouvernement australien a constamment rejeté les accusations portées contre le professeur Turnell pendant les plus de 19 mois où il a été injustement détenu par le régime militaire du Myanmar.”

Elle a ajouté que l’Australie continuerait de plaider pour sa libération et son retour.

La condamnation de jeudi intervient moins d’un mois après Mme Suu Kyi a été condamnée à trois ans de prison – s’ajoutant aux 17 années qu’elle purgeait déjà pour d’autres infractions, notamment une fraude électorale présumée.

Mme Suu Kyi, lauréate du prix Nobel de la paix en 1991 pour sa “lutte non violente pour la démocratie et les droits de l’homme”, a également été reconnue coupable d’importation et de possession illégales de talkies-walkies, de violation des restrictions COVID, de sédition et de corruption.

Les condamnations seraient une tentative pour l’empêcher de retourner à la politique.

Elle continue d’être jugée pour sept autres chefs d’accusation en vertu de la loi anti-corruption du Myanmar. Chaque chef d’accusation est passible de 15 ans de prison et d’une amende.

Mme Suu Kyi nie toutes les allégations portées contre elle.