La dirigeante écossaise Nicola Sturgeon fait une annonce surprise de démission

Nicola Sturgeon, qui a eu le mandat le plus long de tous les premiers ministres écossais, a annoncé son intention de démissionner mercredi, se retirant sans successeur évident en place et portant un coup à la lutte pour l’indépendance.

Sturgeon, 52 ans, a déclaré qu’elle resterait jusqu’à ce que son parti national écossais (SNP) ait terminé le processus de recherche d’un successeur.

“Dans ma tête et dans mon cœur, je sais que le moment est venu, que c’est bon pour moi, pour mon parti et mon pays”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse à Edimbourg.

Sturgeon est devenu le chef du SNP à la suite de son référendum sur l’indépendance de 2014 lorsque le pays a voté à 55% contre 45% pour rester dans le Royaume-Uni, entraînant le départ de son prédécesseur Alex Salmond.

Elle a mené son parti à un succès retentissant lors des élections britanniques de 2015, remportant 56 des 59 sièges en Écosse et l’établissant comme le troisième plus grand parti de Grande-Bretagne, avant de conserver le contrôle du parlement décentralisé lors d’élections plus récentes.

Mais elle s’est récemment retrouvée mêlée au gouvernement londonien du Premier ministre Rishi Sunak et à certains de ses propres électeurs à propos d’un projet de loi sur la reconnaissance du genre, et Londres a bloqué la voie à un autre référendum sur l’indépendance.

Sturgeon a déclaré qu’elle avait lutté avec la décision avec “des niveaux d’intensité oscillants” pendant plusieurs semaines et a nié qu’il s’agissait d’une “réaction aux pressions à court terme” et aux batailles inhérentes au poste.

Il est temps pour une nouvelle voix : Sturgeon

Sturgeon a déclaré que le poids de la prise de décisions qui affectaient la vie et les libertés des citoyens pendant la pandémie avait fait des ravages cumulatifs, citant une « intensité et une brutalité » aux réactions à la politique gouvernementale à l’ère des médias sociaux.

“Je suis un être humain autant qu’une politicienne”, a-t-elle déclaré.

Les gens regardent la conférence de presse tenue par Sturgeon, qui a eu lieu environ une heure après la publication des premiers rapports sur sa démission surprise. (Jeff J. Mitchell/Getty Images)

Sturgeon a déclaré qu’il était temps pour les électeurs d’entendre une nouvelle voix.

“Trop souvent, je vois des problèmes présentés, et par conséquent vus, non pas sur leurs propres mérites, mais à travers le prisme de ce que je pense et de ce que les gens pensent de moi”, a-t-elle déclaré.

Le SNP a subi un coup dur en novembre lorsque la plus haute cour du Royaume-Uni a décidé que son gouvernement écossais ne pouvait pas organiser un deuxième référendum sans l’approbation du Parlement britannique.

Les gouvernements conservateurs successifs à Londres ont déclaré que le référendum de 2014 était une décision unique dans une génération et qu’il ne pouvait pas être répété si tôt.

Sturgeon a déclaré en réponse qu’elle transformerait les prochaines élections générales britanniques en un référendum de facto pour faire pression sur Londres pour qu’elle accorde un autre vote.

“Il y a presque un vide qui vient après elle, car il n’y a plus personne qui soit un successeur clair et évident pour prendre le relais”, a déclaré à Reuters Anthony Wells, responsable de la recherche politique et sociale européenne chez YouGov UK.

Il a déclaré que la force de Sturgeon au sommet du parti avait contenu des conflits internes sur la voie à suivre: “Sans quelqu’un clairement avec sa main sur la barre, je suppose que ce sera un peu chaotique.”

Batailles sur l’indépendance, politique transgenre

Selon les sondages, le soutien à l’indépendance a dépassé les 50% à la suite de la défaite de la Cour suprême, mais a depuis reculé.

Sturgeon a déclaré mercredi qu’elle croyait en la lutte pour l’indépendance avec “chaque fibre de mon être” et a juré de continuer à défendre cette cause.

Des manifestants irrités par les politiques du gouvernement sur les droits des transgenres tiennent des pancartes lors d’une manifestation devant Bute House mercredi. (Andy Buchanan/AFP/Getty Images)

Ces derniers mois, Sturgeon s’est retrouvé mêlé à des politiques transgenres après que l’Écosse a adopté un projet de loi visant à faciliter le changement de sexe légal.

Le gouvernement de Sunak a déclaré qu’il bloquerait le projet de loi car il pourrait avoir un impact sur la loi dans le reste du Royaume-Uni.

La décision de Sturgeon a surpris les observateurs politiques, malgré la controverse en cours sur la mesure de reconnaissance du genre.

La dispute a braqué les projecteurs sur le traitement des personnes transgenres dans les prisons écossaises, Sturgeon étant confronté à des questions difficiles après qu’une femme transgenre reconnue coupable de viol ait été initialement placée dans une prison pour femmes.

L’Ecosse a depuis déclaré qu’elle allait revoir la gestion des détenus transgenres.