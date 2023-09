La dirigeante du syndicat des enseignants, Randi Weingarten, déclare que l’audience à la Chambre a dépassé les limites

WASHINGTON — Les audiences du Congrès sont souvent acrimonieuses, mais elles se transforment rarement en une attaque personnelle que la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., a menée contre la dirigeante du syndicat des enseignants Randi Weingarten à une audience à la Chambre la semaine dernière sur les fermetures d’écoles liées à la pandémie, un sujet qui continue de susciter de vives passions.

Ces passions ont été exprimées de manière « très homophobe » par la députée au franc-parler, a déclaré Weingarten à Yahoo News vendredi dernier. L’audience avait eu lieu deux jours auparavant, mais elle était encore visiblement secouée par l’échange.

Au cours de l’audience, Greene a souligné à plusieurs reprises que Weingarten n’était pas une « mère biologique », une référence apparente au fait que le président de la Fédération américaine des enseignants, âgé de 65 ans, est marié à une femme, Sharon Kleinbaum, rabbin de la plus grande école du monde. Synagogue LGBTQ. Elle était assise derrière Weingarten lors de l’audience.

« Elle essayait juste de me déshumaniser », a déclaré Weingarten à propos de Greene.

Weingarten a déclaré à Yahoo News qu’elle avait été obligée de voyager avec un agent de sécurité depuis novembre de l’année dernière, lorsque l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo l’avait qualifiée de « personne la plus dangereuse au monde ».

Et elle a déclaré que l’échange avec Greene avait donné lieu à un flot de courriels « ignobles », dont beaucoup sont homophobes ou antisémites.

Randi Weingarten, présidente de la Fédération américaine des enseignants, lors d’une audience du sous-comité restreint de la Chambre le 26 avril. (Elizabeth Frantz/Reuters) (Reuters)

Weingarten était le seul témoin à l’audience, qui a été menée par un sous-comité du comité de surveillance de la Chambre, contrôlé par les républicains, chargé d’enquêter sur la réponse du pays à la pandémie de coronavirus.

Le président du sous-comité, le représentant Brad Wenstrup, R-Ohio, avait ouvert l’audience en implorant les membres des deux partis de se concentrer sur le sujet en question, à savoir si l’AFT avait indûment influencé les directives des Centers for Disease Control and Prevention sur la réouverture des écoles.

Des courriels précédemment rendus publics montraient Weingarten demandant des modifications aux directives, une demande qui, selon l’influent dirigeant syndical, n’était pas hors des limites et constituait l’une des nombreuses contributions prises en compte par le CDC.

Les Républicains n’étaient pas d’accord, mais aucun avec plus de véhémence que Greene, une députée d’extrême droite ayant un penchant pour la controverse.

Greene a déclaré que Weingarten n’aurait pas dû avoir son mot à dire sur les directives de réouverture parce qu’elle n’est «pas un médecin, ni une mère biologique et, vraiment, pas non plus une enseignante».

Kleinbaum a deux filles issues d’un précédent mariage, comme l’a noté Weingarten, mais cela ne semble pas satisfaire Greene, qui a fait des questions de genre et de race une pièce maîtresse de sa carrière législative.

« Laissez-moi vous dire que je suis mère et que mes trois enfants ont été directement touchés par la fermeture des écoles – par vos recommandations – ce que vous ne pouvez pas comprendre », a déclaré Greene. (Son insistance sur la maternité « biologique » semblait invalider non seulement les expériences des parents LGBTQ, mais aussi celles de ceux qui deviennent parents par adoption ou par remariage après un divorce.)

La représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., lors d’un rassemblement électoral pour l’ancien président Donald Trump à Waco, Texas, le 25 mars. (Suzanne Cordeiro/AFP via Getty Images) (AFP via Getty Images)

« Quelque part, Ronald Reagan, un parent adoptif qui a donné au conservatisme un visage amical, secoue la tête », David Kusnet, ancien rédacteur de discours de la Maison Blanche. a écrit sur Twitter de l’affirmation de Greene.

Le bureau de la députée n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Greene a également produit un graphique montrant que les diagnostics de dysphorie de genre ont augmenté pendant la pandémie, une tendance qu’elle a attribuée au temps passé sur les plateformes de médias sociaux.

« Il y a une chose sur laquelle je suis d’accord avec elle », a déclaré Weingarten vendredi, « c’est que nous devons faire davantage pour responsabiliser les entreprises technologiques, car les algorithmes et ces autres choses font en réalité que les enfants se sentent mal dans leur peau. »

Plus tôt ce mois-ci, les Républicains de la Chambre ont adopté un projet de loi qui empêcher les filles transgenres de rejoindre les équipes sportives scolaires réservé aux femmes. Les droits des transgenres sont devenus l’un des principaux enjeux de la guerre culturelle pour de nombreux électeurs républicains.

Alors que l’interaction de Greene avec Weingarten touchait à sa fin, la députée est revenue sur son affirmation selon laquelle la dirigeante syndicale n’est pas une vraie mère. « Les gens comme vous doivent admettre que vous n’êtes qu’une militante politique, pas une enseignante, ni une mère, ni un médecin », a-t-elle déclaré à la fin de sa diatribe.

Les démocrates ont tenté en vain de faire rayer ses attaques contre Weingarten des archives du Congrès, mais Wenstrup a déclaré que les règles de la Chambre ne lui permettraient pas de le faire.