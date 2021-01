Une dirigeante du syndicat des enseignants de Chicago est critiquée pour avoir poussé à l’école à distance pendant ses vacances dans les Caraïbes.

Sarah Chambers, qui siège au conseil d’administration de la CTU et occupe le poste de vice-présidente régionale, a affirmé qu’il n’était pas sûr pour les écoles publiques de Chicago de rouvrir lundi prochain au milieu de la pandémie de COVID-19.

Mais cela ne l’a pas empêchée de partir en vacances à Porto Rico – une île qui a enregistré plus de 110000 cas de coronavirus.

Chambers se serait rendu jeudi sur Instagram pour partager une photo qui la montrait allongée au bord de la piscine, accompagnée d’une légende qui disait: « Nous avons toute la piscine pour nous. Ensuite, nous irons au vieux San Juan chercher un délicieux mofongo aux fruits de mer.

La dirigeante du syndicat des enseignants de Chicago, Sarah Chambers, est critiquée pour avoir poussé à l’école à distance pendant ses vacances dans les Caraïbes

Une image prétendument publiée par Chambers sur Instagram mercredi a montré que le dirigeant syndical profitait du soleil à Porto Rico.

Chambers se serait rendue sur Instagram jeudi pour partager une photo qui la montrait au bord de la piscine allongée

Une image prétendument publiée par Chambers sur le même compte la veille montrait que le dirigeant syndical profitait du soleil alors que des palmiers tropicaux soufflaient en arrière-plan.

Les clichés ont ensuite commencé à être partagés sur les réseaux sociaux, beaucoup qualifiant Chambers d ‘«hypocrite» pour avoir pris des vacances tropicales tout en affirmant qu’il n’était pas «dangereux» de retourner en classe.

Son compte Instagram est désormais privé.

Cependant, l’éducateur a doublé sur Twitter :, en écrivant «J’ai eu 4 tests covid (2 rapides, 2 PCR) b4 à venir ici et je portais 2 masques (N95). Les scientifiques ont déclaré que les avions sont plus sûrs que les épiceries, car les avions ont une filtration de niveau ICU et tout le monde porte des masques. ‘

Elle a ajouté: « Mon médecin a dit qu’il était extrêmement improbable pour moi d’avoir à nouveau Covid car je l’avais si mal. »

Cependant, le CDC déclare que les Américains devraient «éviter tout voyage à Porto Rico» en raison des «niveaux très élevés de COVID» de l’île.

Chambers est photographié lors d’une manifestation devant le Chicago Board of Education en 2011

Chambers continue de faire pression sur les fonctionnaires pour qu’ils retardent la réouverture des écoles publiques.

Le même jour, elle était à Porto Rico, elle a écrit: «Entendre parler d’une révolution des éducateurs en cours. Des tonnes de membres envoient un e-mail à leur administrateur: je ferai valoir mon droit de continuer à travailler dans un environnement distant et sécurisé le 4 janvier 2021. J’ai signé l’engagement, avec plus de 8 000 éducateurs syndicaux, de continuer à travailler à distance.

La CTU menace de faire grève si les écoles rouvrent lundi.

Cela a mis en colère de nombreux parents d’élèves des écoles publiques de Chicago qui sont impatients que leurs enfants retournent aux cours en personne.

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux appellent maintenant la CTU à licencier Chambers pour ses vacances dans la jet-set.

Sarah Chambers est partie en vacances à Porto Rico tout en affirmant que les écoles ne sont pas sûres et en plaidant pour l’apprentissage à distance. L’hypocrisie à son meilleur! J’espère que son district le verra et la licenciera », a écrit l’un d’eux.

Un autre a sonné: « Sarah Chambers devrait être forcée de démissionner ou d’être renvoyée. Elle célèbre la souffrance de nos enfants. »