La dirigeante d’extrême droite Giorgia Meloni nommée première femme Premier ministre d’Italie

CNN

—



La flamboyante populiste Giorgia Meloni a été nommée première femme Premier ministre d’Italie, devenant ainsi la dirigeante la plus d’extrême droite du pays depuis Benito Mussolini.

Elle a reçu le mandat de former un gouvernement du président italien Sergio Mattarella vendredi après-midi après deux jours de consultations officielles, et doit prêter serment samedi à 10 heures, heure locale (4 heures HE).

Les élections générales du mois dernier ont abouti à une alliance de partis d’extrême droite et de centre droit, dirigée par ses Frères ultraconservateurs d’Italie, remportant suffisamment de sièges au parlement italien pour former un gouvernement.

Meloni va maintenant réunir un cabinet qui devrait inclure l’ancien ministre nationaliste de l’Intérieur Matteo Salvini, et pourrait voir un retour au gouvernement de l’ancien dirigeant italien controversé Silvio Berlusconi.

Ce dernier a fait la une des journaux plus tôt cette semaine lorsque l’audio publié par l’agence de presse italienne LaPresse a révélé que l’homme de 86 ans parlait de sa relation “rétablie” avec le président russe Vladimir Poutine.

Le bureau de Berlusconi a confirmé jeudi à CNN que les clips étaient authentiques – ayant apparemment été secrètement enregistrés lors d’une réunion de son parti Forza Italia dans la chambre parlementaire mardi.

Dans l’audio, le milliardaire et magnat des médias dit qu’il a “rétabli des relations avec le président Poutine” et se vante que le dirigeant russe l’a appelé “le premier de ses cinq vrais amis”.

Ses commentaires ont soulevé des sourcils, alors que les relations diplomatiques entre la Russie et les dirigeants occidentaux restent tendues au milieu de l’assaut militaire exténuant du Kremlin contre l’Ukraine.

Berlusconi a fait l’objet de multiples procès pour corruption et pots-de-vin au cours de sa carrière politique tumultueuse.

Meloni a été un fervent partisan de l’Ukraine dans sa lutte contre l’invasion de Moscou. Suis-jeré contrecoup pour sa coalition sur les commentaires divulgués de Berlusconi, elle a réaffirmé sa ligne de politique étrangère.

“Avec nous au pouvoir, l’Italie ne sera jamais le maillon faible de l’Occident. La nation des spaghettis et des mandolines chère à nombre de nos détracteurs va relancer sa crédibilité et défendre ses intérêts », a déclaré Meloni mercredi soir sur son compte Instagram.

S’exprimant plus tôt vendredi après une réunion avec Mattarella et ses partenaires de la coalition, Meloni a déclaré qu’il était nécessaire de former le nouveau gouvernement “dès que possible”.

“Nous sommes prêts à gouverner l’Italie”, a déclaré la page Facebook officielle de Meloni. « Nous saurons faire face aux urgences et aux défis de notre temps avec conscience et compétence.

Meloni est entré sur la scène politique italienne bondée en 2006 et a cofondé en 2012 les Frères d’Italie, un parti dont l’agenda est enraciné dans l’euroscepticisme et les politiques anti-immigration.

La popularité du groupe a grimpé en flèche avant les élections de septembre, alors que les électeurs italiens ont une fois de plus rejeté la politique dominante et opté pour une personnalité marginale.

Elle s’est d’abord fait un nom en tant que vice-présidente de l’Alliance nationale, un groupe résolument néo-fasciste formé par des partisans de Benito Mussolini. Meloni elle-même admirait ouvertement le dictateur dans sa jeunesse, mais s’est ensuite distancée de sa marque de fascisme – malgré le maintien de la flamme tricolore symbolisant le feu éternel sur sa tombe dans le logo des Frères d’Italie.

Elle a poursuivi un programme résolument conservateur tout au long de son parcours politique, remettant fréquemment en question les droits des LGBT, le droit à l’avortement et les politiques d’immigration.