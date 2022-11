La dirigeante des Mothers of the Plaza argentines décède à 93 ans

BUENOS AIRES, Argentine (AP) – Hebe de Bonafini, qui est devenue une militante des droits de l’homme lorsque ses deux fils ont été arrêtés et ont disparu sous la dictature militaire argentine, est décédée dimanche, ont rapporté sa famille et les autorités. Elle avait 93 ans.

Le décès a été confirmé par son seul enfant survivant, Alejandra, qui a exprimé ses remerciements pour les témoignages de soutien que sa mère avait reçus pendant son hospitalisation dans la ville de La Plata. Les responsables locaux ont déclaré qu’elle souffrait de maladies chroniques non précisées.

La vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner – une ancienne présidente qui avait des liens étroits avec de Bonafini – a publié un tweet la qualifiant de “symbole mondial de la lutte pour les droits de l’homme, fierté de l’Argentine”.

Hebe María Pastor de Bonafini a été l’une des fondatrices de l’Association des mères de la Plaza de Mayo en mai 1977, deux ans après que l’armée a pris le pouvoir et a commencé une répression brutale contre les gauchistes présumés.

Elle est devenue présidente deux ans plus tard et a dirigé la plus radicale des deux factions de l’organisation jusqu’à sa mort.

Les mères ont d’abord exigé le retour, vivants, de leurs enfants – et plus tard la punition des personnalités militaires chargées de les saisir et de les tuer, sans connaître publiquement leur sort.

Largement honorée pour ses campagnes en faveur des droits de l’homme, elle a également été une figure controversée ces dernières années pour une opposition radicale aux gouvernements américains qu’elle accusait de soutenir les dictatures de droite, son implication dans la politique partisane et pour un scandale de corruption impliquant la fondation de son groupe.

De Bonafini est née en 1928 dans la ville d’Ensenada à l’extérieur de la capitale argentine et à 18 ans, elle a épousé un jeune de son quartier, Humberto Alfredo Bonafini, et ils ont eu trois enfants : Jorge, Raúl et Alejandra. Connue par des amis sous le nom de Kika Pastor, sa scolarité s’est arrêtée peu après l’école primaire.

En février 1977, des soldats se sont emparés de son fils aîné. Quelques mois plus tard, un second, Raúl, a également été capturé. Tous deux avaient été membres de groupes militants de gauche, dont l’un était armé, a déclaré plus tard de Bonafini.

Alors qu’elle faisait le tour des hôpitaux, des palais de justice, des postes de police et des morgues à la recherche d’un fils, puis des deux, elle a rencontré d’autres femmes sur la même mission.

Face à l’obstruction des officiels, 14 d’entre eux ont commencé à organiser des manifestations sur la Plaza de Mayo devant la résidence présidentielle pour exiger la comparution de leurs enfants.

C’était une décision audacieuse à une époque où le gouvernement interdisait les réunions de plus de trois personnes. Mais ils ont commencé à se rassembler tous les jeudis, marchant dans le sens antihoraire autour d’une tour d’horloge au centre de la place.

Au cours d’un pèlerinage religieux plus tard cette année-là, ils ont commencé à enrouler des couches en tissu – symbolisant celles autrefois utilisées par leurs enfants disparus – autour de leur tête, et les foulards blancs sont devenus un symbole du groupe.

Le gouvernement militaire a dispersé les premières manifestations. Et il a kidnappé et tué la première dirigeante des Mères, Azucena Villaflor. Mais le groupe a persisté.

Lorsque la police arrêtait un membre, d’autres se rassemblaient au poste de police et demandaient à être également arrêtés. Lorsque la police demandait à l’une de lui montrer des documents, les autres produisaient également les leurs, ce qui prolongeait efficacement la manifestation.

Regardant en arrière 30 ans après la fondation du groupe, de Bonafini a rappelé : « Nous ne pouvions pas imaginer que les dictatures étaient si meurtrières, perverses et criminelles » et a déclaré qu’elle voulait parler pour « les enfants qui étaient brillants, joyeux, guerriers, enseignants. , incroyables révolutionnaires convaincus »,

Elle a dit que leurs esprits vivaient;: “Personne ne va éternellement”, a-t-elle déclaré. « Nous sommes leur voix, leur regard, leur cœur, leur souffle. Nous vaincrons la mort, chers enfants.

Les Mères et d’autres groupes militants affirment qu’environ 30 000 dissidents ont disparu pendant la dictature – un chiffre finalement accepté par le gouvernement actuel. Les administrations précédentes avaient estimé jusqu’à 13 000.

Trois ans après la fin de la dictature, les Mères se sont scindées en deux factions en 1986, de Bonafini dirigeant l’organisation la plus radicale cherchant un changement politique systématique tandis que les autres se concentraient davantage sur les questions juridiques.

Sa colère a souvent suscité la controverse, comme lorsque – à la suite des attentats de 2001 contre les tours jumelles à New York – elle a déclaré : « J’ai ressenti du bonheur. Je ne vais pas être un hypocrite. Cela ne m’a pas fait mal du tout. »

Elle a établi des liens étroits en 2003 avec le gouvernement de gauche de Néstor Kirchner, qui a ensuite aidé à révoquer les lois d’amnistie qui avaient protégé les soldats accusés de crimes contre l’humanité pendant la dictature.

Sa défense de Kirchner et de sa femme et successeur, Cristina Fernández, a parfois conduit à des frictions avec d’autres groupes de défense des droits de l’homme qui avaient critiqué certaines des politiques de l’administration de gauche.

De Bonafini elle-même est tombée dans un scandale en 2011 lorsque les procureurs l’ont accusée d’irrégularités impliquant des fonds publics versés à une fondation créée par les Mères de la Plaza de Mayo pour construire des logements à bas prix. D’autres responsables de la fondation ont été condamnés et l’affaire contre elle n’a pas été entièrement réglée.

Debora Rey, l’Associated Press