La dirigeante de Goldman Sachs révèle son hack de travail n°1 pour gagner du temps

Être cadre dans l’une des entreprises les plus puissantes de Wall Street – et mère de cinq enfants – nécessite de la patience, du courage et une gestion du temps impeccable. Shekhinah Bass a commencé à travailler chez Goldman Sachs alors qu’elle n’avait que 22 ans et affirme que le fait d’affiner ses compétences en gestion du temps l’a aidée à être plus productive et à éviter l’épuisement professionnel à mesure qu’elle gravissait les échelons au sein de l’entreprise. L’homme de 39 ans est désormais responsable de la stratégie des talents chez Goldman Sachs au sein de la division de gestion du capital humain de l’entreprise. « Avant, j’étais jalouse de tous les cadres supérieurs qui se précipitaient aux réunions et maintenant je suis jalouse de ma jeunesse et du peu de réunions que j’avais sur mon calendrier », a-t-elle déclaré à CNBC Make It. Plus Bass travaille chez Goldman Sachs, plus elle se rend compte que l’on ne peut atteindre l’équilibre travail-vie personnelle que « si l’on est délibéré et proactif dans la façon dont on fixe des limites », dit-elle. « Vous devez prendre le temps de vous ressourcer et de faire des choses qui vous apportent de la joie », ajoute-t-elle. « Il y a eu des moments où je n’ai pas créé cet espace, et cela peut être vraiment épuisant – mais fixer ces limites est l’endroit où vous vous verrez exceller. » Il existe un hack de gestion du temps, en particulier, que Bass ne jure que pour maintenir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée : le timeboxing.

Comment fonctionne le timeboxing

La technique est simple : accordez à chaque tâche de votre liste de tâches une durée impartie, planifiez-la sur votre calendrier et bloquez toute distraction pendant que vous travaillez. Continuez à travailler jusqu’à la fin du temps imparti, puis évaluez vos progrès et passez à l’élément suivant de votre liste de choses à faire. Au début de chaque semaine, Bass organise ses calendriers en différents blocs pour les réunions, le travail approfondi et les pauses, même s’il s’agit d’une période de 15 minutes juste pour « faire une pause et se promener ». Elle recommande de planifier un travail en profondeur aux moments où vous avez les plus hauts niveaux de concentration et d’énergie. Pour Bass, cela signifie réserver 1 à 2 heures, généralement entre 8 heures et 10 heures, pour répondre aux e-mails, élaborer une stratégie pour aborder un projet exigeant ou rédiger des points de discussion pour de grandes réunions clients. « Quand mon cerveau est frais et que le café vient de commencer, c’est le moment de partir », dit-elle.

Les avantages du timeboxing