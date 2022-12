La dirigeante d’Alameda dit qu’elle est “vraiment désolée” pour son rôle dans l’effondrement de FTX

Une ancienne dirigeante d’une société commerciale étroitement liée à FTX a déclaré qu’elle était “vraiment désolée” d’avoir fraudé des clients, des investisseurs et des prêteurs en plaidant coupable à des accusations criminelles résultant de l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie le mois dernier.

“Je savais que c’était mal”, a déclaré lundi Caroline Ellison, l’ancienne dirigeante, à un juge fédéral de Manhattan en inscrivant son plaidoyer de culpabilité, selon une transcription de l’audience qui n’a pas été scellée vendredi.

Mme Ellison, 28 ans, a accepté d’aider les procureurs fédéraux à monter leur dossier contre Sam Bankman-Fried, le fondateur en disgrâce de FTX et co-fondateur d’Alameda Research, la société commerciale que Mme Ellison avait dirigée.

Mme Ellison a fait des aveux qui ont donné un aperçu de la façon dont elle pourrait être un témoin puissant contre M. Bankman-Fried. Elle a dit qu’elle avait accepté la décision de M. Bankman-Fried et d’autres de ne pas divulguer la relation étroite entre FTX et Alameda, et la décision de détourner des milliards de dépôts de clients chez FTX pour rembourser les prêts d’Alameda.