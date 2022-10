La dirigeante britannique Liz Truss passe du triomphe aux ennuis en 6 semaines

LONDRES – Lorsque Liz Truss s’est présentée à la tête de la Grande-Bretagne cet été, un allié a prédit que ses premières semaines au pouvoir seraient turbulentes. Mais peu étaient préparés à l’ampleur du bruit et de la fureur – et encore moins Truss elle-même. En seulement six semaines, les politiques économiques libertaires du Premier ministre ont déclenché une crise financière, une intervention d’urgence de la banque centrale, de multiples revirements et le limogeage de son chef du Trésor.

Maintenant, Truss fait face à une mutinerie au sein du Parti conservateur au pouvoir qui laisse son leadership suspendu à un fil.

Le législateur conservateur Robert Halfon a fulminé dimanche que les dernières semaines avaient apporté “une histoire d’horreur après l’autre”.

“Le gouvernement a ressemblé à des djihadistes libertaires et a traité tout le pays comme une sorte de souris de laboratoire sur lesquelles mener des expériences de marché ultra, ultra libre”, a-t-il déclaré à Sky News.

Ce n’est pas comme si la fête n’avait pas été prévenue. Pendant le concours d’été pour diriger les conservateurs, Truss s’est qualifiée de perturbatrice qui défierait «l’orthodoxie» économique. Elle a promis qu’elle réduirait les impôts et la bureaucratie, et stimulerait la croissance de l’économie morose de la Grande-Bretagne.

Son rival, l’ancien chef du Trésor Rishi Sunak, a fait valoir que des réductions d’impôts immédiates seraient imprudentes au milieu des ondes de choc économiques de la pandémie de coronavirus et de la guerre en Ukraine.

Les 172 000 membres du Parti conservateur – qui sont en grande partie plus âgés et aisés – ont préféré la vision amplifiée de Truss. Elle a remporté 57% des votes des membres pour devenir chef du parti au pouvoir le 5 septembre. Le lendemain, elle a été nommée Premier ministre par la reine Elizabeth II dans l’un des derniers actes du monarque avant sa mort le 8 septembre.

Les premiers jours de mandat de Truss ont été éclipsés par une période de deuil national pour la reine. Puis, le 23 septembre, le chef du Trésor, Kwasi Kwarteng, a annoncé le plan économique que lui et Truss avaient élaboré. Il comprenait 45 milliards de livres (50 milliards de dollars) de réductions d’impôts – y compris une réduction de l’impôt sur le revenu pour les plus hauts revenus – sans évaluation de la façon dont le gouvernement les paierait.

Truss faisait ce qu’elle et ses alliés avaient dit qu’elle ferait. Le chef d’un groupe de réflexion libertaire, Mark Littlewood, a prédit au cours de l’été qu’il y aurait des “feux d’artifice” alors que le nouveau Premier ministre faisait pression pour une réforme économique à “une vitesse absolument vertigineuse”.

Pourtant, l’ampleur de l’annonce a pris les marchés financiers et les experts politiques par surprise.

“Beaucoup d’entre nous, à tort, s’attendaient à ce qu’elle pivote après avoir remporté la course à la direction comme le font de nombreux présidents après avoir remporté les primaires”, a déclaré Tim Bale, professeur de politique à l’Université Queen Mary de Londres. « Mais elle n’a pas fait ça. Elle pensait vraiment ce qu’elle disait.

La livre a plongé à un niveau record par rapport au dollar américain et le coût des emprunts publics a grimpé en flèche. La Banque d’Angleterre a été forcée d’intervenir pour acheter des obligations d’État et empêcher la crise financière de se propager à l’ensemble de l’économie. La banque centrale a également averti que les taux d’intérêt devront augmenter encore plus rapidement que prévu pour freiner l’inflation qui tourne autour de 10 %, laissant des millions de propriétaires confrontés à de fortes augmentations des versements hypothécaires.

Jill Rutter, chercheur principal au groupe de réflexion de l’Institute for Government, a déclaré que Truss et Kwarteng avaient commis une série d ‘”erreurs directes” avec leur programme économique.

“Ils n’auraient pas dû montrer aussi clairement leur mépris pour les institutions économiques”, a-t-elle déclaré. «Je pense qu’ils auraient pu écouter des conseils. Et je pense que l’une des choses qu’ils se sont trompées était d’annoncer une partie du paquet, les réductions d’impôts… sans le côté dépenses de l’équation.

Alors que la réaction négative augmentait, Truss a commencé à abandonner des morceaux du paquet dans le but de rassurer son parti et les marchés. La réduction d’impôt pour les hauts revenus a été abandonnée au milieu de la conférence annuelle du Parti conservateur début octobre alors que le parti se rebellait.

Ce n’était pas assez. Vendredi, Truss a renvoyé Kwarteng et a remplacé son ami et allié de longue date par Jeremy Hunt, qui a été secrétaire à la Santé et secrétaire aux Affaires étrangères dans les gouvernements conservateurs de David Cameron et Theresa May.

Lors d’une brève conférence de presse pessimiste, le Premier ministre a reconnu que “des parties de notre mini-budget sont allées plus loin et plus vite que ne l’avaient prévu les marchés”. Elle a annulé un projet de baisse de l’impôt sur les sociétés, autre pilier de son plan économique, pour “rassurer les marchés sur notre discipline budgétaire”.

Truss est toujours Premier ministre de nom, mais le pouvoir au sein du gouvernement est passé à Hunt, qui a signalé qu’il prévoyait de déchirer une grande partie de son plan économique restant lorsqu’il fera une déclaration budgétaire à moyen terme le 31 octobre. Il a déclaré des augmentations d’impôts et des coupes dans les dépenses publiques seront nécessaires pour restaurer la crédibilité budgétaire du gouvernement.

Pourtant, Hunt a insisté dimanche: “Le Premier ministre est en charge.”

« Elle est écoutée. Elle a changé. Elle a été prête à faire la chose la plus difficile en politique, qui est de changer de cap », a déclaré Hunt à la BBC.

Le Parti conservateur dispose toujours d’une large majorité au Parlement et – en théorie – a deux ans avant la tenue d’élections nationales. Les sondages suggèrent qu’une élection serait un anéantissement pour les conservateurs, le parti travailliste remportant une large majorité.

Les législateurs conservateurs se demandent s’ils doivent essayer de remplacer leur chef pour la deuxième fois cette année. En juillet, le parti a expulsé le Premier ministre Boris Johnson, qui les a menés à la victoire en 2019, lorsque des scandales éthiques en série ont pris au piège son administration.

Maintenant, beaucoup d’entre eux ont des remords d’acheteur à propos de son remplacement. Selon les règles du parti, Truss est à l’abri d’un défi à la direction pendant un an, mais certains législateurs conservateurs pensent qu’elle peut être forcée de démissionner si le parti peut s’entendre sur un successeur. Le rival vaincu Sunak, la chef de la Chambre des communes Penny Mordaunt et le populaire secrétaire à la Défense Ben Wallace font partie des noms mentionnés comme remplaçants potentiels. Johnson, qui reste un législateur, a toujours des partisans également.

Le ministre adjoint du Trésor, Andrew Griffith, a fait valoir dimanche que Truss devrait avoir une chance d’essayer de rétablir l’ordre.

“C’est un moment où nous avons besoin de stabilité”, a-t-il déclaré à Sky News. “Les gens à la maison s’arrachent les cheveux au niveau de l’incertitude. Ce qu’ils veulent voir, c’est un gouvernement compétent qui fait (le) travail.