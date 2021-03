La dirigeante adjointe du travail, Angela Rayner, a facturé 249 £ aux contribuables pour une paire d’AirPods PERSONNALISÉS

La dirigeante adjointe du Labour, Angela Rayner, a facturé au contribuable plus de 2100 £ pour la technologie Apple, a-t-on appris aujourd’hui.

Entre avril et août de l’année dernière, Mme Rayner a réclamé quelque 14 390,90 £ pour les seuls frais de bureau.

Le député a réclamé 249 £ pour une paire d’Apple AirPods personnalisés et a accumulé 3809,25 £ en frais de papeterie et d’impression.

Mme Rayner, la députée d’Ashton-under-Lyne, a reçu un salaire de base de 79467,96 £ de 2019-2020.

L’année dernière, elle a également réclamé 1619 £ pour un iPad Pro ainsi qu’un étui à 99 £, un clavier à 199 £ et un crayon numérique à 131 £ et une chaise de bureau à 70 £, selon The Sun.

La dirigeante adjointe, qui se vante de « défendre les travailleurs », a réclamé 30 952,98 £, dont 1 600 £ sur 23 billets de train de première classe entre Londres et sa circonscription de Manchester depuis mars dernier.

Et le député travailliste Barry Gardiner a également réclamé 131 £ pour un stylo iPad, rapporte The Sun.

La députée Tooting, la Dr Rosena Allin-Khan, a réclamé 10000 £ d’ordinateurs portables – qu’elle a donnés aux écoles.

L’an dernier, la secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, Lisa Nandy, a imputé 23 083,44 £ à ses dépenses, dont 8 883,35 £ sur le loyer hors bureau et 475,67 £ de taxe d’habitation – et 20 £ sur le gel désinfectant pour les mains.

L’Autorité parlementaire indépendante de normalisation (Ipsa) affirme que les députés sont autorisés à réclamer des factures d’énergie supplémentaires, classées comme «frais de bureau».

Ils peuvent facturer aux contribuables des factures de services publics pour leur résidence principale et leur bureau de circonscription tant que les demandes «concernent l’activité parlementaire».

Plus tôt ce mois-ci, il est apparu que les députés avaient réclamé 9,1 millions de livres sterling de dépenses alors qu’ils travaillaient en grande partie à distance pendant le premier verrouillage de 2020, contre 8,2 millions de livres sterling en 2019.

Les députés ont réclamé 1,7 million de livres sterling de plus pour les « frais de bureau » lors du premier verrouillage, ce qui représente une augmentation de 41%.

Ils avaient reçu un budget de 10 000 £ chacun à consacrer aux bureaux à domicile lorsque la pandémie a commencé.

Un porte-parole d’Angela Rayner a déclaré: « Toutes les dépenses liées au fonctionnement du bureau parlementaire d’Angela ont été soumises conformément aux règles. »