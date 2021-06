La directrice financière d’Alphabet, Ruth Porat, est favorable à une augmentation d’impôts sur les hauts revenus, comme Biden

La directrice financière de Google et d’Alphabet, Ruth Porat, a déclaré qu’elle soutenait l’idée derrière la proposition de Biden d’augmenter les taux d’imposition des hauts revenus.

Entre autres choses, la proposition de Biden augmenterait le taux fédéral le plus élevé sur les gains en capital à long terme et les dividendes admissibles à 39,6 %, contre 20 %, pour les contribuables ayant un revenu annuel supérieur à 1 million de dollars, ce qui en ferait l’un des plus élevés du monde développé. Le taux s’applique à relativement peu de personnes, les 0,3% les plus riches. L’administration modifierait également les règles concernant la façon dont les actifs sont traités au décès d’un contribuable.

La rémunération de Porat en 2020 s’élevait à 50,89 millions de dollars, y compris les attributions d’actions qui s’acquièrent au fil du temps.

S’exprimant sur un Washington Post « Les femmes dans la technologie » conférence Mercredi, Porat a été interrogé sur le plan de Biden.

« Vous avez surpris beaucoup de gens il y a dix ans lorsque vous avez dit ‘Les riches peuvent se permettre de payer plus d’impôts' », a déclaré l’animatrice Heather Long. « Il y a une proposition très concrète sur la table du président Biden pour augmenter les impôts des riches. Avez-vous toujours ce point de vue et soutenez-vous les efforts du président ?

Porat a répondu: « Oui, le point que j’ai fait à l’époque, auquel je suis très attaché, c’est d’avoir une croissance durable, qui est positive pour tout le monde, ce doit être une croissance inclusive et nous devons chacun faire notre part », a déclaré Porat. « Je pense que c’est vrai à tous les niveaux dans tout ce que nous faisons en tant que dirigeants d’entreprises… et je ressens la même chose maintenant en tant qu’individu. »

Elle a également déclaré qu’elle et Google soutenaient l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), y compris la proposition de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, d’un impôt minimum mondial sur les sociétés multinationales et d’une augmentation de l’impôt sur les sociétés.

« Lorsque nous examinons l’intention qui le sous-tend, l’accent est mis sur la façon dont nous finançons un programme d’infrastructure dont ce pays a besoin? Et nous nous engageons à jouer notre rôle dans ce domaine », a déclaré Porat. « Nous soutenons beaucoup l’OCDE, nous pensons que cela crée une solution durable et garantit que nous faisons les bonnes choses à travers les États-Unis »

Porat, qui a dirigé Google et son ancienne entreprise Morgan Stanley pendant les périodes de crise, a également déclaré qu’elle pensait souvent à la façon dont le gouvernement et les chefs d’entreprise ont géré la pandémie, ajoutant « Ce ne sera malheureusement pas la dernière pandémie que nous ayons ».

Porat a également semblé louer les décaissements de relance aux citoyens américains pendant la pandémie.

« Ce qui a été positif, c’est de jeter beaucoup de liquidités sur le marché », a déclaré Porat. « J’étais très inquiet au début de l’ampleur de cette situation. Le soutien continu, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et les plus marginalisés, a été essentiel. »

