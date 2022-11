La directrice est bannie de la classe pour avoir permis à son mari enseignant « grossier et contrôlant » d’intimider le personnel de la même école

Une enseignante en chef a été bannie de la salle de classe pour avoir permis à son mari, enseignant « grossier et intimidant », d’intimider le personnel de la même école.

Nicola Blythin, 49 ans, a été accusée d’avoir “fermé les yeux” sur le comportement de son mari intimidateur Graham.

Nicola Blythin a été accusée d'avoir «fermé les yeux» sur le comportement de son mari intimidateur Graham Blythin

M. et Mme Blythin ont travaillé à l'école pour enfants St Asaph VP, qui compte 91 élèves, dans la ville éponyme de la cathédrale, dans le nord du Pays de Galles.

Deux professeurs principaux adjoints ont été laissés en larmes après avoir été “criés” par le vil M. Blythin qui a qualifié le personnel de “salope” et de “vache”.

Des collègues enseignants ont déclaré que sa femme avait placé le voyou, 48 ans, devant les autres membres du personnel et les élèves.

M. Blythin – un coordinateur des besoins spéciaux – aurait régulièrement enfreint les règles, y compris des explosions horribles où il a crié à de minuscules enfants.

Il aurait également dit à une fillette de cinq ans d’enlever son gilet lorsqu’elle se changeait pour une leçon d’éducation physique et aurait même utilisé la force physique sur une fille qui faisait une crise de colère.

Un enseignant a rappelé: “M. Blythin n’a jamais eu à obéir aux règles.”

Malgré son comportement horrible, l’intimidateur a tout de même remporté le prix du “professeur inspirant de l’année” lors d’un prix d’un journal local en 2014.

L’audience du Education Workforce Council a été informée que le couple avait quitté l’école Denbighshire tôt “sans raison valable” à plus d’une occasion.

Et tous deux ont été suspendus lorsqu’une enquête du conseil a été lancée.

Le panel a entendu Mme Blythin accorder à Graham un temps disproportionné pour faire son travail – lui donnant quatre après-midi par semaine pour ses fonctions quand un était suffisant.

Charlotte Bowers, présidente des gouverneurs, a décrit Nicola comme “une femme adorable, assez émotive, mais qui semblait subir beaucoup de pression dans l’environnement de travail”.

Elle a dit que son mari Graham “avait l’air intimidant”, avait une voix “forte et en plein essor” et que sa femme avait du mal avec leur relation professionnelle mais n’avait pas demandé de soutien.

L’assistante d’enseignement Naomi Foulkes a déclaré que Graham traitait les autres enseignants de “salope” et de “vache” et s’en était tiré à cause de la position de sa femme.

Une autre assistante, Danielle Owen, a affirmé qu’il y avait “un fossé” entre les Blythins et le reste du personnel de l’école.

Mme Blythin – qui a travaillé à l’école de 2009 à 2018 – a été informée des plaintes mais n’a pris aucune mesure.

En 2018, elle a été suspendue pendant deux ans de l’enseignement et n’a jamais repris le travail.

Le couple n’était pas présent à l’audience de cinq jours qui ne s’est pas concentrée sur le comportement de M. Blythin mais a reconnu sa femme coupable de conduite professionnelle inacceptable.

Dans une déclaration à l’audience, Mme Blythin – qui travaille maintenant comme thérapeute holistique traitant les personnes anxieuses – a déclaré qu’elle regrettait de travailler avec son mari.

Elle a ajouté : “Je n’ai jamais été parfaite mais je peux garantir que j’ai toujours donné le meilleur de moi-même.”

La présidente Sue Davies a déclaré: “La conduite avérée aurait pu gravement affecter les élèves et la conduite ne peut être décrite comme une faute isolée.”

